El caso que involucra a Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y al exproductor Christian Rodríguez Portugal ha tomado un giro inesperado en la cobertura de 'Magaly TV, la firme'. Luego de haber expuesto al inicio las afirmaciones del exdeportista respecto a la presunta infidelidad de su aún esposa, Magaly Medina se pronunció con firmeza tras confirmarse la agresión física ocurrida el viernes 27 de septiembre. "Es deplorable", dijo en vivo, marcando distancia frente a cualquier acto violento.

La periodista, conocida por su estilo frontal, dejó claro que su programa no avala conductas que transgredan los límites legales ni éticos. En su intervención, Medina también expuso detalles del comportamiento de Salcedo antes del ataque, revelando que fue él quien alertó a su equipo sobre la ubicación de Rodríguez.

Magaly Medina se pronuncia: "Lo deploramos y lo censuramos"

Durante la emisión del viernes 26 de septiembre, pocas horas después del ataque, Magaly Medina cambió el tono con el que había abordado el caso y condenó abiertamente la agresión cometida por el aún esposo de Maju Mantilla. "Lamentamos tremendamente porque es deplorable este comportamiento. No se puede, bajo ningún concepto, tolerarlo o disculparlo. No hay nada que disculpe la actitud de Gustavo Salcedo. La violencia no es la solución para ninguno de nuestros problemas", arremetió.

La conductora también reflexionó sobre el trasfondo emocional del conflicto, pero sin justificar la violencia. "Si una persona te fue infiel, tú no tienes por qué mancharte las manos. Si una persona te dejó de amar, lo más saludable es alejarse de esa persona y de aquellos que traicionaron tu confianza, pero no arremeter o echarle la culpa a una de esas dos personas y volcar toda tu violencia, tu furia, tu frustración, tu ego herido hacia esa persona. Esa no es la salida", agregó.

Gustavo Salcedo y Christian Rodríguez Portugal: mensajes, testigos y una denuncia formal

Además de las imágenes captadas por su programa, Medina presentó los mensajes que Salcedo envió tras el incidente. En uno de ellos, el exdeportista escribió: "Bien merecido, ¿no crees?", lo que fue interpretado como una falta de arrepentimiento, si bien no aceptó ni confirmó haber sido el atacante, tal como lo aseguran Christian Rodríguez Portugal y testigos. También señaló que prefería mantenerse como "espectador", pese a haber sido calificado como protagonista directo del hecho.

La denuncia formal presentada por el exproductor de Latina incluye no solo la agresión física, sino también acusaciones de hostigamiento reiterado. Testigos citados por medios locales afirmaron que Salcedo le propinó una patada al productor mientras este se encontraba con su familia. El caso sigue en investigación, y podría derivar en medidas legales más severas en los próximos días. Mientras tanto, Rodríguez ha pedido garantías para su seguridad y la de sus seres queridos.