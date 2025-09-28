La violencia sacudió al entorno de la televisión peruana cuando el exproductor de ‘Arriba mi gente’, Christian Rodríguez, fue víctima de una agresión física en plena vía pública. El hecho ocurrió la mañana del viernes 26 de septiembre, a las afueras del estudio jurídico Raúl Canelo, en el distrito de San Isidro, donde Gustavo Salcedo —aún esposo de Maju Mantilla— arremetió brutalmente contra él, al punto de dejarlo ensangrentado.

La denuncia fue presentada por María Eugenia Vázquez Rossi, esposa de Christian Rodríguez, quien relató a la Policía Nacional los pormenores de lo ocurrido. La mujer aseguró que Salcedo impactó el vehículo en el que se encontraba la familia del productor y luego lo atacó con golpes y patadas, dejándolo con heridas graves en la cabeza frente a su hijo menor.

TE RECOMENDAMOS Cómo interpretar tu CARTA ASTRAL paso a paso | ASTROMOOD

El relato de la esposa de Christian Rodríguez tras agresión de Gustavo Salcedo

“Le dije: ‘¿Qué le pasa?’ Me miró de una manera muy desafiante”, declaró María Eugenia Vázquez ante las autoridades, revelando el momento de tensión vivido en compañía de su esposo, Christian Rodríguez, y su hijo menor. La agresión ocurrió cerca de las 10:35 a. m., luego de que la familia saliera del estudio jurídico donde habían sostenido una reunión.

Vázquez narró que, al subir a su auto familiar, un vehículo embistió la parte lateral izquierda. Al bajar para verificar lo ocurrido, reconoció al agresor Gustavo Salcedo, quien descendió de su camioneta y se dirigió directamente hacia el exproductor de ‘Arriba mi gente’. “Lo derriba en la berma, rompiéndole la cabeza”, detalló. La mujer también indicó que el agresor actuó de manera “prepotente” y sin mediar palabra, ante la presencia de su hijo.

PUEDES VER: Exproductor de Latina revela amenazas y acoso por parte de Gustavo Salcedo en denuncia ante la PNP

El ataque ocurrió frente a su hijo y dejó lesiones graves al productor de 'Arriba mi gente'

De acuerdo con la denuncia policial leída en 'Magaly TV, la firme', Christian Rodríguez sufrió contusiones múltiples y fue trasladado de emergencia a la Clínica Ricardo Palma. El menor de edad, testigo directo del ataque, no presentó lesiones físicas, pero sufre una afectación emocional por haber presenciado la golpiza.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

“Una persona del estudio jurídico me ayudó a bajar al niño para ponerlo a salvo”, expresó la esposa del productor. Posteriormente, Salcedo huyó del lugar en su camioneta. El mismo Christian Rodríguez identificó públicamente al esposo de Maju Mantilla como su agresor. “He reconocido a la persona, se llama Gustavo Salcedo”, declaró.