HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Espectáculos

Esposa de productor Christian Rodríguez habla por primera vez tras brutal agresión de Gustavo Salcedo: "Me miró de manera desafiante"

María Eugenia Vázquez, esposa de Christian Rodríguez, rompió su silencio y dio detalles impactantes del violento ataque protagonizado por Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, a las afueras de un estudio jurídico en San Isidro.

Christian Rodríguez fue vinculado a Maju Mantilla. Foto: Composición LR/Captura/'Magaly TV, la firme'
Christian Rodríguez fue vinculado a Maju Mantilla. Foto: Composición LR/Captura/'Magaly TV, la firme'

La violencia sacudió al entorno de la televisión peruana cuando el exproductor de ‘Arriba mi gente’, Christian Rodríguez, fue víctima de una agresión física en plena vía pública. El hecho ocurrió la mañana del viernes 26 de septiembre, a las afueras del estudio jurídico Raúl Canelo, en el distrito de San Isidro, donde Gustavo Salcedo —aún esposo de Maju Mantilla— arremetió brutalmente contra él, al punto de dejarlo ensangrentado.

La denuncia fue presentada por María Eugenia Vázquez Rossi, esposa de Christian Rodríguez, quien relató a la Policía Nacional los pormenores de lo ocurrido. La mujer aseguró que Salcedo impactó el vehículo en el que se encontraba la familia del productor y luego lo atacó con golpes y patadas, dejándolo con heridas graves en la cabeza frente a su hijo menor.

TE RECOMENDAMOS

Cómo interpretar tu CARTA ASTRAL paso a paso | ASTROMOOD

PUEDES VER: Christian Rodríguez expone detalles de la brutal agresión que recibió por parte de Gustavo Salcedo: 'Vino a toda velocidad, me ha embestido'

lr.pe

El relato de la esposa de Christian Rodríguez tras agresión de Gustavo Salcedo

“Le dije: ‘¿Qué le pasa?’ Me miró de una manera muy desafiante”, declaró María Eugenia Vázquez ante las autoridades, revelando el momento de tensión vivido en compañía de su esposo, Christian Rodríguez, y su hijo menor. La agresión ocurrió cerca de las 10:35 a. m., luego de que la familia saliera del estudio jurídico donde habían sostenido una reunión.

Vázquez narró que, al subir a su auto familiar, un vehículo embistió la parte lateral izquierda. Al bajar para verificar lo ocurrido, reconoció al agresor Gustavo Salcedo, quien descendió de su camioneta y se dirigió directamente hacia el exproductor de ‘Arriba mi gente’. “Lo derriba en la berma, rompiéndole la cabeza”, detalló. La mujer también indicó que el agresor actuó de manera “prepotente” y sin mediar palabra, ante la presencia de su hijo.

PUEDES VER: Exproductor de Latina revela amenazas y acoso por parte de Gustavo Salcedo en denuncia ante la PNP

lr.pe

El ataque ocurrió frente a su hijo y dejó lesiones graves al productor de 'Arriba mi gente'

De acuerdo con la denuncia policial leída en 'Magaly TV, la firme', Christian Rodríguez sufrió contusiones múltiples y fue trasladado de emergencia a la Clínica Ricardo Palma. El menor de edad, testigo directo del ataque, no presentó lesiones físicas, pero sufre una afectación emocional por haber presenciado la golpiza.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

“Una persona del estudio jurídico me ayudó a bajar al niño para ponerlo a salvo”, expresó la esposa del productor. Posteriormente, Salcedo huyó del lugar en su camioneta. El mismo Christian Rodríguez identificó públicamente al esposo de Maju Mantilla como su agresor. “He reconocido a la persona, se llama Gustavo Salcedo”, declaró.

Notas relacionadas
Magaly Medina cambia su postura sobre Gustavo Salcedo y condena fuertemente la agresión a productor Christian Rodríguez: "Es deplorable"

Magaly Medina cambia su postura sobre Gustavo Salcedo y condena fuertemente la agresión a productor Christian Rodríguez: "Es deplorable"

LEER MÁS
Magaly Medina expone conducta de Gustavo Salcedo antes de agredir a Christian Rodríguez: "Mandó la ubicación exacta a mi reportero"

Magaly Medina expone conducta de Gustavo Salcedo antes de agredir a Christian Rodríguez: "Mandó la ubicación exacta a mi reportero"

LEER MÁS
Productor Christian Rodríguez señaló a Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, como su agresor: “He reconocido a la persona”

Productor Christian Rodríguez señaló a Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, como su agresor: “He reconocido a la persona”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Abogado de familiar de Jefferson Farfán pide 20 años de prisión para ‘Cri Cri’: “No es inocente”

Abogado de familiar de Jefferson Farfán pide 20 años de prisión para ‘Cri Cri’: “No es inocente”

LEER MÁS
Christian Rodríguez expone detalles de la brutal agresión que recibió por parte de Gustavo Salcedo: "Vino a toda velocidad, me ha embestido"

Christian Rodríguez expone detalles de la brutal agresión que recibió por parte de Gustavo Salcedo: "Vino a toda velocidad, me ha embestido"

LEER MÁS
Testigos revelan detalles de la agresión de Gustavo Salcedo a productor Christian Rodríguez: "Le metió una patada"

Testigos revelan detalles de la agresión de Gustavo Salcedo a productor Christian Rodríguez: "Le metió una patada"

LEER MÁS
Camucha Negrete falleció: ¿quién fue y de qué murió la recordada presentadora de ‘Utilísima’?

Camucha Negrete falleció: ¿quién fue y de qué murió la recordada presentadora de ‘Utilísima’?

LEER MÁS
Muere Camucha Negrete, reconocida actriz peruana, a los 80 años tras batallar contra enfermedad hepática

Muere Camucha Negrete, reconocida actriz peruana, a los 80 años tras batallar contra enfermedad hepática

LEER MÁS
El conmovedor mensaje de despedida que dio Camucha Negrete tras dejar obra de teatro por salud: "Voy a regresar, lo juro"

El conmovedor mensaje de despedida que dio Camucha Negrete tras dejar obra de teatro por salud: "Voy a regresar, lo juro"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'El Monstruo' cayó en Paraguay EN VIVO: Erick Moreno sería trasladado al penal de la Base Naval en el Callao

¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO y en qué canal ver por los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

¿Dónde ver el Mundial sub-20 de Chile? Canales de TV y transmisión por streaming

Espectáculos

Doña Martita, madre de Milett Figueroa, rompe su silencio sobre la ruptura de su hija con Marcelo Tinelli: "Todos felices"

Abogado de familiares de Jefferson Farfán pide 20 años de prisión para ‘Cri Cri’: “No es inocente”

Muere el animador Alex León, exintegrante del grupo de la Muñequita Milly, en un trágico accidente en Moquegua

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Viuda de José Miguel Castro: Mi esposo “temía” que López Aliaga lo “dañara”

Curwen tras revelaciones de 'El Monstruo' sobre ayuda de policía peruana: "Ahora entendemos por qué no lo atrapaban"

Dina Boluarte: ciudadanos vuelven a protestar en EE.UU. y llegan al consulado de Perú en rechazo a la presidenta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota