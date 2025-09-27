HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Magaly Medina expone conducta de Gustavo Salcedo antes de agredir a Christian Rodríguez: "Mandó la ubicación exacta a mi reportero"

De acuerdo con Magaly Medina, Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, se comunicó con uno de sus reporteros momentos previos a la agresión para indicarles dónde estaba el productor Christian Rodríguez.

Magaly Medina reveló polémicos chats de Gustavo Salcedo, señalado como Christian Rodríguez Portugal como su agresor.
Magaly Medina reveló polémicos chats de Gustavo Salcedo, señalado como Christian Rodríguez Portugal como su agresor. | Foto: composición LR/ATV/Instagram

El escándalo que involucra a Maju Mantilla, su aún esposo Gustavo Salcedo y Christian Rodríguez Portugal ha escalado a su punto más crítico tras la fuerte agresión vivida por el exproductor de Latina en presencia de su familia. El empresario responsabiliza al exdeportista de haberlo atacado en plena vía pública, luego de que este lo acusara de haber mantenido una relación con la exreina de belleza durante su matrimonio.

En ese contexto, Magaly Medina abordó el caso en su programa y reveló detalles inéditos sobre lo ocurrido antes del ataque. "Mandó la ubicación exacta", afirmó en 'Magaly TV, la firme', al referirse a cómo Salcedo se comunicó directamente con uno de sus reporteros para indicar el paradero de Rodríguez. El productor ya ha presentado una denuncia formal que incluye no solo la agresión física, sino también acusaciones de hostigamiento reiterado.

PUEDES VER: Gustavo Salcedo habla por primera vez tras agredir a Christian Rodríguez, exproductor de Latina: "Bien merecido, ¿no crees?"

lr.pe

Magaly Medina expone conducta de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, antes de agredir a Christian Rodríguez

Durante la última edición de 'Magaly TV, la firme', la periodista reveló detalles clave sobre el comportamiento de Gustavo Salcedo momentos antes de la agresión contra Christian Rodríguez Portugal. Según la 'Urraca', fue el propio Salcedo quien alertó a su equipo sobre la presencia de Rodríguez en el lugar minutos previos al incidente. "Hemos llegado al lugar de los hechos antes incluso que los bomberos porque a nosotros quien nos da la voz, quien nos avisa, se lo hace saber a un investigador de mi programa, es el mismísimo Gustavo Salcedo. Él le escribe a uno de mis reporteros y le comunica y le manda la ubicación exacta y le dice que ahí está, que ha aparecido, que ha dado la cara Christian Rodríguez", detalló.

La 'Urraca' explicó que no tenían interés en obtener declaraciones del productor, hasta que les llegó una alerta sobre el ataque del aún esposo de Maju Mantilla. "Sin embargo, él envía el auto y nos llega ahí recién la información por el 'chismefono' que Gustavo Salcedo habría agredido al exproductor de Latina. Es ahí que mi equipo se desplaza y es uno de los primeros de llegar a escena", afirmó.

PUEDES VER: Exproductor de 'Arriba mi gente' revela amenazas y acoso por parte de Gustavo Salcedo en denuncia ante la PNP

lr.pe

Magaly Medina destapa polémico chat de Gustavo Salcedo tras agredir al productor Christian Rodríguez

Magaly Medina también reveló en su programa un intercambio de mensajes que expone la actitud de Gustavo Salcedo tras la agresión a Christian Rodríguez Portugal. Lejos de mostrar arrepentimiento, el esposo de Maju Mantilla respondió con frases que han encendido la polémica: "Bien merecido, ¿no crees?", escribió en uno de los chats difundidos por 'Magaly TV, la firme".

La conversación, además, revela que el exdeportista prefirió mantenerse al margen públicamente, pero no negó los hechos. "Yo seré un espectador más", escribió, mientras el equipo de Magaly le recordaba que él era señalado como agresor por el mismo exproductor de Latina.

