La reciente denuncia por agresión presentada por Christian Rodríguez, exproductor del programa 'Arriba mi gente', ha generado una fuerte ola de reacciones en el medio artístico. Según el parte policial, Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, habría atacado brutalmente al hombre de televisión en plena vía pública, dejándolo con heridas graves en la cabeza frente a su familia.

El caso sigue generando polémica y ahora, el conductor de televisión y amigo cercano de Maju Mantilla, Santi Lesmes, se pronunció abiertamente contra Gustavo Salcedo. El presentador rechazó tajantemente el acto violento y pidió que el responsable enfrente las consecuencias legales.

Santi Lesmes pide justicia para Christian Rodríguez, exproductor de 'Arriba mi gente'

El viernes 26 de septiembre, Santi Lesmes alzó la voz en medio de la polémica generada por la denuncia contra Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, acusado de agredir físicamente a Christian Rodríguez. El hecho habría ocurrido a plena luz del día y frente a testigos.

“No tengo información, pero condeno cualquier acto violento contra cualquier persona. Todo el apoyo por mi parte y, si lo ha agredido alguien, lo único que espero es que le caiga todo el peso de la ley y que pague por lo que ha hecho”, declaró el español en referencia a su solidaridad con el exproductor de 'Arriba mi gente' y la contundente crítica hacia el aún esposo de su amiga Maju Mantilla.

Esposa de Christian Rodríguez relata la brutal agresión contra exproductor

La denuncia fue interpuesta por María Eugenia Vázquez Rossi, esposa de Christian Rodríguez, quien relató en detalle lo sucedido ante la Policía Nacional del Perú. Según su testimonio, el ataque se produjo el viernes 26 de septiembre, a las 10:35 a. m., en las inmediaciones del estudio jurídico Raúl Canelo, ubicado en el distrito limeño de San Isidro.

Vázquez explicó que, tras una reunión legal, la familia se dirigía a su vehículo cuando una camioneta impactó violentamente el lado izquierdo del auto familiar. Al descender para verificar los daños, reconoció a Gustavo Salcedo, quien se bajó de su unidad y se abalanzó directamente contra su esposo. “Lo derriba en la berma, rompiéndole la cabeza”, declaró.

“Le dije: ‘¿Qué le pasa?’ Me miró de una manera muy desafiante”, relató Vázquez ante las autoridades, describiendo la actitud intimidante y agresiva del aún esposo de Maju Mantilla. La escena dejó a Christian Rodríguez ensangrentado y con heridas considerables, por lo que se interpuso la denuncia correspondiente por agresión y amenazas.