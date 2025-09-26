HOYSuscripcion LR Focus

Productor de 'Arriba mi gente', Christian Rodríguez, lucha por su vida en una clínica tras sufrir un violento ataque

El productor de 'Arriba mi gente' permanece hospitalizado en la clínica Ricardo Palma tras sufrir un violento ataque que lo dejó gravemente herido.

Cristian Rodríguez es productor de 'Arriba mi gente'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Cristian Rodríguez es productor de 'Arriba mi gente'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Un amigo cercano al productor confirmó que Christian Rodríguez fue agredido y terminó con una grave lesión en la cabeza, además de que su vehículo resultó chocado durante el ataque. Actualmente, se encuentra bajo observación médica en estado delicado.

El productor Christian Rodríguez se encuentra hospitalizado en la clínica Ricardo Palma tras haber sido atacado por delincuentes que lo interceptaron cuando salía del Estudio Canelo, según informó un amigo cercano.

Abogado de familiar de Jefferson Farfán presenta pruebas claves en el caso 'Cri Cri': '¿Quién más estuvo contigo?'

Productor de 'Arriba mi gente' fue atacado y permanece en estado reservado

El productor de 48 años fue atacado el 28 de septiembre y se encuentra luchando por su vida tras ser interceptado por delincuentes. Hasta el momento, su estado es de pronóstico reservado y no se han brindado mayores detalles sobre el ataque ocurrido en plena vía pública.

