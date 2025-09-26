Un amigo cercano al productor confirmó que Christian Rodríguez fue agredido y terminó con una grave lesión en la cabeza, además de que su vehículo resultó chocado durante el ataque. Actualmente, se encuentra bajo observación médica en estado delicado.

El productor Christian Rodríguez se encuentra hospitalizado en la clínica Ricardo Palma tras haber sido atacado por delincuentes que lo interceptaron cuando salía del Estudio Canelo, según informó un amigo cercano.

Productor de 'Arriba mi gente' fue atacado y permanece en estado reservado

El productor de 48 años fue atacado el 28 de septiembre y se encuentra luchando por su vida tras ser interceptado por delincuentes. Hasta el momento, su estado es de pronóstico reservado y no se han brindado mayores detalles sobre el ataque ocurrido en plena vía pública.