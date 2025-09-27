HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú
Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú     Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú     Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú     
Espectáculos

Gisela Valcárcel se quiebra al recordar a Camucha Negrete tras su fallecimiento: "Nos deja tan lindos recuerdos"

Conmovida, Gisela Valcárcel rindió homenaje a Camucha Negrete destacando lo mucho que significó para ella y el público peruano. "Una mujer llena de sueños que hoy está en la eternidad", agregó.

Gisela Valcárcel y otras figuras del entretenimiento en Perú expresan su pesar tras la muerte de Camucha Negrete.
Gisela Valcárcel y otras figuras del entretenimiento en Perú expresan su pesar tras la muerte de Camucha Negrete. | Foto: composición LR/América TV/Instagram

La noticia del fallecimiento de Camucha Negrete, primera actriz y figura emblemática de la televisión peruana, ha generado una ola de reacciones en el medio artístico. Entre ellas, la de Gisela Valcárcel, quien no pudo contener la emoción al dedicarle palabras en un video. "Nos deja tan lindos recuerdos", expresó con la voz entrecortada, afectada por la partida de una mujer que marcó época en la pantalla nacional y a quien la 'Señito' consideraba una persona muy querida para ella.

Camucha Negrete falleció el sábado 27 de septiembre a los 80 años, tras enfrentar una enfermedad hepática que la mantuvo alejada de la vida pública en sus últimas semanas. Su legado como actriz, conductora y referente cultural permanece intacto, y su partida ha sido recibida con profundo pesar por colegas que compartieron con ella escenarios, sets y momentos que hoy se convierten en memoria viva.

TE RECOMENDAMOS

Cómo interpretar tu CARTA ASTRAL paso a paso | ASTROMOOD

PUEDES VER: Muere Camucha Negrete, reconocida actriz peruana, a los 80 años tras batallar contra enfermedad hepática

lr.pe

"Nos deja tan lindos recuerdos": Gisela Valcárcel conmovida tras la muerte de Camucha Negrete

A través de un video en las historias de su Instagram, Gisela Valcárcel dedicó un sentido homenaje a Camucha Negrete, recordando su elegancia, su voz pausada y su presencia imponente. "Me acabo de enterar de la partida de nuestra Camucha Negrete. Nos deja como preguntándonos qué fue. Dios quiso acercar a una mujer bella, tanto por fuera como por dentro, rápidamente. Camucha ha estado bien hace unas semanas y hoy ya está viviendo en la eternidad", dijo conmovida. Cabe mencionar que hace solo un mes realizó la que será recordada como su última aparición en TV: una entrevista en el programa 'Amor y fuego'.

En esa línea, la 'Señito' expresó su pesar con palabras cargadas de afecto y admiración. "Que en paz descanse esta mujer que nos deja tan lindos recuerdos, que siempre priorizó a su familia y amó profundamente lo que hacía. Una mujer llena de sueños e ilusiones que hoy está en la eternidad. Abrazo a su familia con todo mi respeto y cariño", puntualizó con emoción.

PUEDES VER: Camucha Negrete falleció: ¿quién fue y de qué murió la recordada presentadora de ‘Utilísima’?

lr.pe

Dolor en el entretenimiento peruano por la muerte de Camucha Negrete

La muerte de Camucha Negrete ha provocado un profundo pesar en las figuras del entretenimiento peruano, quienes hace solo unos días le decían adiós a otra eminencia de la actuación: Hernán Romero Berrio. Rodrigo González, mejor conocido como 'Peluchín', se sumó al pesar por la partida de la primera actriz nacional con un emotivo video en sus redes sociales, en el que él y la fallecida artista comparten un abrazo mientras ella se esfuerza por contener las lágrimas. Las imágenes pertenecen precisamente a la última aparición de 'Camuchita' en la TV, en 'Amor y fuego'.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

"Me quedo con este abrazo en el alma. Con tus generosas palabras y audios que ahora vuelvo a oír como una forma de sentir que no te has ido pronto. Gracias por tu generosidad, por tu calidez, tu increíble ánimo, tu fuerza, tu profesionalismo, siempre contagiando e irradiando tu luz a quienes tuvimos el privilegio de conocerte y el gran legado que dejas en el mundo del entretenimiento. Una leyenda, mi 'Camuchita', te admiraré por siempre. A tu linda familia y al 'Gaucho' los abrazo con el corazón", escribió el conductor del programa de Willax.

Notas relacionadas
Nieta de Camucha Negrete conmueve con desolador mensaje tras la muerte de la actriz: “Te amamos hasta el fin del mundo”

Nieta de Camucha Negrete conmueve con desolador mensaje tras la muerte de la actriz: “Te amamos hasta el fin del mundo”

LEER MÁS
Nieta de Camucha Negrete alarma al exponer delicado estado de salud de la actriz: "Esperando que pueda salir de esta"

Nieta de Camucha Negrete alarma al exponer delicado estado de salud de la actriz: "Esperando que pueda salir de esta"

LEER MÁS
Camucha Negrete: así fue la última aparición en TV de la conductora y primera actriz peruana

Camucha Negrete: así fue la última aparición en TV de la conductora y primera actriz peruana

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Muere Camucha Negrete, reconocida actriz peruana, a los 80 años tras batallar contra enfermedad hepática

Muere Camucha Negrete, reconocida actriz peruana, a los 80 años tras batallar contra enfermedad hepática

LEER MÁS
'Chiquito' Flores confiesa la verdadera razón por la que no se casó con Tula Rodríguez tras su relación de 5 años: "Cometí un error"

'Chiquito' Flores confiesa la verdadera razón por la que no se casó con Tula Rodríguez tras su relación de 5 años: "Cometí un error"

LEER MÁS
Rosángela Espinoza se hace viral al hacer correr a reporteros de 'Amor y Fuego' que buscaban entrevistarla: “Para que hagan algo sano”

Rosángela Espinoza se hace viral al hacer correr a reporteros de 'Amor y Fuego' que buscaban entrevistarla: “Para que hagan algo sano”

LEER MÁS
Camucha Negrete falleció: ¿quién fue y de qué murió la recordada presentadora de ‘Utilísima’?

Camucha Negrete falleció: ¿quién fue y de qué murió la recordada presentadora de ‘Utilísima’?

LEER MÁS
Cuto Guadalupe llora al confesar que no ve a su hijo hace 18 años y expone la fuerte razón: “Ojalá pueda cumplirlo antes de partir de este mundo”

Cuto Guadalupe llora al confesar que no ve a su hijo hace 18 años y expone la fuerte razón: “Ojalá pueda cumplirlo antes de partir de este mundo”

LEER MÁS
Pamela Franco sorprende al sincerarse sobre posible infidelidad de Christian Cueva: "Me puede pasar con él"

Pamela Franco sorprende al sincerarse sobre posible infidelidad de Christian Cueva: "Me puede pasar con él"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas EN VIVO: conductores llegan al Congreso tras bloquear vías en San Juan de Lurigancho y la Panamericana Norte

Marcha de la 'Generación Z' EN VIVO: ¿qué se sabe de tercera fecha de manifestaciones en Centro de Lima?

Temblor en Perú HOY, 25 de septiembre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Espectáculos

Dilio Galindo, líder de Antología, se emociona al anunciar feats. con Alex Lora de México y Ráfaga de Argentina: “Es increíble”

Rosángela Espinoza se hace viral al hacer correr a reporteros de 'Amor y Fuego' que buscaban entrevistarla: “Para que hagan algo sano”

Magaly Medina expone conducta de Gustavo Salcedo antes de agredir a Christian Rodríguez: "Mandó la ubicación exacta a mi reportero"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Marcha de la 'Generación Z' EN VIVO: ¿qué se sabe de tercera fecha de manifestaciones en Centro de Lima?

Gustavo Gorriti a Muñante por posible citación obligatoria al Congreso: “Lo consideraré un galardón en mi carrera”

Hermana de joven asesinado en protestas de 2023 envía mensaje a Keiko Fujimori: "Usted nunca será bienvenida en Puno"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota