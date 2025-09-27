La noticia del fallecimiento de Camucha Negrete, primera actriz y figura emblemática de la televisión peruana, ha generado una ola de reacciones en el medio artístico. Entre ellas, la de Gisela Valcárcel, quien no pudo contener la emoción al dedicarle palabras en un video. "Nos deja tan lindos recuerdos", expresó con la voz entrecortada, afectada por la partida de una mujer que marcó época en la pantalla nacional y a quien la 'Señito' consideraba una persona muy querida para ella.

Camucha Negrete falleció el sábado 27 de septiembre a los 80 años, tras enfrentar una enfermedad hepática que la mantuvo alejada de la vida pública en sus últimas semanas. Su legado como actriz, conductora y referente cultural permanece intacto, y su partida ha sido recibida con profundo pesar por colegas que compartieron con ella escenarios, sets y momentos que hoy se convierten en memoria viva.

A través de un video en las historias de su Instagram, Gisela Valcárcel dedicó un sentido homenaje a Camucha Negrete, recordando su elegancia, su voz pausada y su presencia imponente. "Me acabo de enterar de la partida de nuestra Camucha Negrete. Nos deja como preguntándonos qué fue. Dios quiso acercar a una mujer bella, tanto por fuera como por dentro, rápidamente. Camucha ha estado bien hace unas semanas y hoy ya está viviendo en la eternidad", dijo conmovida. Cabe mencionar que hace solo un mes realizó la que será recordada como su última aparición en TV: una entrevista en el programa 'Amor y fuego'.

En esa línea, la 'Señito' expresó su pesar con palabras cargadas de afecto y admiración. "Que en paz descanse esta mujer que nos deja tan lindos recuerdos, que siempre priorizó a su familia y amó profundamente lo que hacía. Una mujer llena de sueños e ilusiones que hoy está en la eternidad. Abrazo a su familia con todo mi respeto y cariño", puntualizó con emoción.

Dolor en el entretenimiento peruano por la muerte de Camucha Negrete

La muerte de Camucha Negrete ha provocado un profundo pesar en las figuras del entretenimiento peruano, quienes hace solo unos días le decían adiós a otra eminencia de la actuación: Hernán Romero Berrio. Rodrigo González, mejor conocido como 'Peluchín', se sumó al pesar por la partida de la primera actriz nacional con un emotivo video en sus redes sociales, en el que él y la fallecida artista comparten un abrazo mientras ella se esfuerza por contener las lágrimas. Las imágenes pertenecen precisamente a la última aparición de 'Camuchita' en la TV, en 'Amor y fuego'.

"Me quedo con este abrazo en el alma. Con tus generosas palabras y audios que ahora vuelvo a oír como una forma de sentir que no te has ido pronto. Gracias por tu generosidad, por tu calidez, tu increíble ánimo, tu fuerza, tu profesionalismo, siempre contagiando e irradiando tu luz a quienes tuvimos el privilegio de conocerte y el gran legado que dejas en el mundo del entretenimiento. Una leyenda, mi 'Camuchita', te admiraré por siempre. A tu linda familia y al 'Gaucho' los abrazo con el corazón", escribió el conductor del programa de Willax.