Universidades e institutos suspenden clases presenciales por paro
Camucha Negrete falleció: ¿quién fue y de qué murió la recordada presentadora de ‘Utilísima’?

El Perú se despide de Camucha Negrete, una figura prominente del entretenimiento nacional. Días atrás, la familia de la actriz y presentadora revelaron que su estado de salud era crítico.

La reconocida actriz Camucha Negrete falleció este sábado 27 de setiembre.
La reconocida actriz Camucha Negrete falleció este sábado 27 de setiembre. | Fotos: Facebook/Camucha Negrete

Este sábado 27 de septiembre, el Perú perdió a una de sus figuras más emblemáticas de la televisión. Camucha Negrete, actriz, conductora y referente cultural, murió a los 80 años tras enfrentar una enfermedad que la mantuvo alejada de la vida pública en las últimas semanas. Su partida ha generado una ola de mensajes de afecto por parte de colegas, seguidores y familiares, quienes destacan su legado artístico y humano.

Negrete fue una presencia constante en los hogares peruanos durante décadas. Su elegancia, carisma y versatilidad la convirtieron en un rostro entrañable de la pantalla chica, y su nombre seguía resonando con fuerza entre quienes crecieron viéndola en programas como 'Utilísima', donde se consolidó como una voz cercana y cálida para el público.

Muere Camucha Negrete, reconocida actriz peruana, a los 80 años tras batallar contra enfermedad hepática

La enfermedad que apagó la luz de Camucha Negrete

La primera actriz nacional Camucha Negrete falleció a causa de una afección hepática que se agravó progresivamente. Aunque su familia mantuvo discreción sobre el diagnóstico exacto, su nieta, Paula Mejía, confirmó que su estado de salud se había deteriorado en las semanas previas. "Por el momento, no puedo hacerle ningún tratamiento, por eso está en casa nada más. Está muy delicada del hígado, lo tiene muy afectado y un tratamiento no sería favorable para ella ahora", manifestó Mejía a 'América hoy' días atrás.

Negrete pasó sus últimos días acompañada por su entorno más íntimo, lejos de los reflectores que la acompañaron durante gran parte de su vida. Aunque no se ofrecieron detalles médicos específicos, se sabe que la complicación hepática fue el factor determinante en su partida. Su muerte deja un vacío profundo en el medio artístico peruano, donde su figura era sinónimo de profesionalismo y respeto.

Nieta de Camucha Negrete alarma al exponer delicado estado de salud de la actriz: "Esperando que pueda salir de esta"

Camucha Negrete, una trayectoria que marcó época

Nacida como Carmen Julia Chávez Negrete el 22 de abril de 1944 en Iquitos, Camucha Negrete inició su carrera en el teatro en los años 60 y pronto fue descubierta por Augusto Ferrando, quien la impulsó hacia la televisión. Participó en programas humorísticos legendarios como 'El tornillo' y 'Risas y salsa', y condujo espacios como 'Confesiones' y el recordado 'Utilísimo', donde se ganó el cariño del público por su estilo directo y empático.

También dejó huella en producciones como la película de 1975 'Pantaleón y las visitadoras', que marcó su debut en la pantalla grande. Como curiosidad, fue el propio Mario Vargas Llosa quien la escogió para interpretar a 'La Brasileña' y tuvo un gran impacto en su vida profesional. Además, destacó en series como 'Pobre diabla', 'Cumbia pop', 'Lalola', 'La rosa de Guadalupe Perú' y 'Los Barriga', esta última junto al actor Hernán Romero Berrio, quien falleció unos días antes que ella. Su última aparición en la televisión nacional se dio en 'Amor y fuego' apenas un mes atrás, en agosto, donde compartió detalles de su vida personal a propósito de su participación en la obra teatral 'Los monólogos de la vagina'.

Camucha Negrete como 'La Brasileña' en 'Pantaleón y las visitadoras' de 1975. Foto: difusión

Camucha Negrete como 'La Brasileña' en 'Pantaleón y las visitadoras' de 1975. Foto: difusión

