Camucha Negrete: así fue la última aparición en TV de la conductora y primera actriz peruana

En la entrevista hecha por Amor y Fuego, también reflexionó sobre la importancia de las relaciones auténticas, el sentido del humor y sus vínculos con Rodrigo González y Gigi Mitre, a quienes consideró "privilegiados".

La última aparición televisiva de Camucha Negrete fue en Amor y Fuego
Una de las últimas apariciones televisiva de Camucha Negrete quedó registrada en el programa “Amor y Fuego” emitido el 5 de agosto de 2025 por Willax Televisión. En un reportaje especial dedicado a la obra “Monólogos de la vagina”, la reconocida actriz compartió momentos íntimos de su preparación en los camerinos, junto a Pilar Brescia y Sonia Oquendo, en lo que sería su despedida pública antes de su fallecimiento.

En las imágenes, Camucha se mostró cercana, espontánea y con su característico buen humor. Personalizó su espacio de trabajo con objetos que le transmitían comodidad, se dejó ver su 'incomodidad' cuando la reportara le dijo 'señora Camucha': "Dime Camucha. No soy tu abuela, pero dime 'Camucha', desatando las risas Su participación fue también un homenaje al Teatro Marzano, escenario histórico que volvió a acogerla tras décadas de trayectoria.

PUEDES VER: Muere Camucha Negrete, reconocida actriz peruana, a los 80 años tras batallar contra enfermedad hepática

Camucha Negrete: reflexiones y anécdotas de la actriz en su última entrevista televisiva

Durante la entrevista, Camucha dejó frases que revelaban su carácter selectivo y su profunda conexión con las personas cercanas. Reconoció la estima que sentía por Rodrigo González y Gigi Mitre, a quienes calificó como “privilegiados” por haberse ganado su cariño. Incluso sugirió que su amistad con Rodrigo trascendía a “otras vidas”, evidenciando su lado espiritual.

La actriz también compartió consejos sobre mantener relaciones auténticas, destacando el sentido del humor y la convivencia armónica como pilares tanto en la vida personal como en la profesional. El reportaje se emitió días antes de que se reportara su delicado estado de salud. A través de una entrevista en el programa 'América Hoy', su nieta compartió el difícil momento por el que la actriz atravesó debido a un problema hepático.

