La presentadora de televisión Camucha Negrete falleció la madrugada del sábado 27 de septiembre a los 80 años, después de una larga lucha contra una enfermedad hepática. Fotos: Instagram | Fotos: Instagram

La presentadora de televisión Camucha Negrete falleció la madrugada del sábado 27 de septiembre a los 80 años, después de una larga lucha contra una enfermedad hepática. Fotos: Instagram | Fotos: Instagram

En medio del dolor y del desconsuelo, los familiares de Camucha Negrete compartieron en sus redes sociales un comunicado, en el que dieron a conocer que la presentadora de televisión partió a la eternidad la madrugada de este sábado 27 de septiembre. “Su luz, alegría y cariño quedarán por siempre en nuestros corazones”, dijeron. Asimismo, una de sus nietas compartió su sentir por la muerte de la primera actriz nacional.

A través de su cuenta de Instagram, María José Mejía Gensollen, nieta de Camucha Negrete, compartió videos de los últimos meses de vida de la actriz que en abril pasado llegó a los 80 años. “Te amamos con todo el alma”, expresó la joven.

TE RECOMENDAMOS Cómo interpretar tu CARTA ASTRAL paso a paso | ASTROMOOD

Nieta de Camucha Negrete deja sentido mensaje en redes sociales



En un primer video, se ve a Camucha Negrete acompañada con parte del elenco de ‘Monólogos de la vagina’, su última obra. Pero, debido a su delicada salud, la actriz tuvo que dejar los escenarios. “Increíble que esto sea hace menos de tres meses y ahora pasando momentos tan duros”, comentó horas antes de su muerte.

En una segunda publicación, María José publicó un video de la artista compartiendo con sus familiares. “Gracias mi Camuchita por todo tu amor, tus enseñanzas en nosotras es lo más valioso que tenemos de ti. ¡Te amamos hasta el fin del mundo!”, escribió.

No fue la única. Su otra nieta, Paula Mejía, quien días atrás reveló la delicada salud de Camucha Negrete, compartió una tierna fotografía junto a su abuela, donde se ve que le sostiene la mano.

Paula Mejía se despide de su abuela Camucha Negrete. Foto: Instagram

Como se sabe, Camucha Negrete falleció a los 80 años, tras una prolongada batalla contra una enfermedad hepática. La noticia fue confirmada por sus familiares, quienes agradecieron las muestras de cariño y solidaridad que han recibido en este difícil momento de sus vidas.

“Con profunda tristeza, la familia y amigos de nuestra querida Camucha Negrete comunican su sensible fallecimiento. Su luz, alegría y cariño quedarán por siempre en nuestros corazones. Los detalles se darán a conocer en el transcurso del día. Agradecemos de corazón todas las muestras de cariño y apoyo en este difícil momento”, expresaron sus familiares en el comunicado que fue compartido en el Instagram de la fallecida actriz.

Familiares informaron que Camucha Negrete falleció esta mañana.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora



