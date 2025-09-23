Fallece Hernán Romero Berrio, destacado actor peruano, a los 83 años tras una larga enfermedad
"Ha luchado como el guerrero que siempre fue", lamentó la hija de Hernán Romero Berrio. El artista, leyenda peruana de la actuación, sumó en su prolífica carrera títulos como 'Tinta roja' y 'No se lo digas a nadie'.
El arte peruano despide a una de sus figuras más emblemáticas. Hernán Romero, actor de teatro, cine y televisión, falleció este martes 23 de septiembre a los 83 años, tras atravesar una prolongada enfermedad que lo mantuvo alejado de la vida pública en los últimos meses. La noticia fue confirmada por su hija mayor, Patricia Romero Figueroa, fruto de su relación con la también actriz Martha Figueroa Benza.
"Han sido días durísimos en los que ha luchado como el guerrero que siempre fue", escribió Patricia en una publicación de Facebook, donde no tardaron en llegar sentidos mensajes. Romero deja una huella profunda en las artes escénicas del país, con una trayectoria que abarcó más de cinco décadas y que lo convirtió en referente de generaciones.
Hija de Hernán Romero Berrio confirma el fallecimiento del actor. Foto: captura Facebook
