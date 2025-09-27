Pese a la negativa de Farfán, 'El valor de la verdad' se emitirá este domingo 28 de septiembre, indicó Beto Ortiz. | Foto: composición LR/difusión/Instagram

Pese a la negativa de Farfán, 'El valor de la verdad' se emitirá este domingo 28 de septiembre, indicó Beto Ortiz. | Foto: composición LR/difusión/Instagram

La tensión entre Beto Ortiz y Jefferson Farfán alcanzó un nuevo pico esta semana, luego de que se intentara frenar la emisión del episodio de 'El valor de la verdad' protagonizado por su primo Cristian Martínez Guadalupe, más conocido como 'Cri Cri'. El programa, ya grabado, contiene declaraciones sobre una denuncia de presunto abuso sexual que involucra a una persona cercana a la 'Foquita'. La familia del exdeportista, a través de su abogado, envió una carta notarial para impedir que Martínez hable públicamente del caso.

Ortiz, fiel a su estilo frontal, respondió con dureza desde su cuenta de Instagram: "Tu plata no vale, manito", escribió. En su publicación, el periodista desmenuzó lo que considera tres estrategias clásicas de quienes "se alucinan poderosos" para silenciar a la prensa: llamar al dueño del canal, mover dinero o empapelar con documentos legales. "Y por cinco lucas me compro un diputado, un juez, un fiscal, un par de abogados", ironizó, citando la conocida canción 'Las torres'.

TE RECOMENDAMOS Cómo interpretar tu CARTA ASTRAL paso a paso | ASTROMOOD

'Cri Cri', primo de Farfán, en 'El valor de la verdad'. Foto: Instagram

"Tu plata no vale, manito": la fuerte respuesta de Beto Ortiz a Jefferson Farfán

La carta notarial enviada por el abogado Javier Muñoz Manayay advertía que 'Cri Cri' no podía declarar sobre el caso en televisión, amparándose en una resolución del Séptimo Juzgado de Familia. Sin embargo, el documento fue emitido cuatro días después de que el programa ya había sido grabado. Ortiz no tardó en responder, primero en 'Magaly TV: la firme' y luego en Instagram, donde publicó un extenso mensaje cargado de sarcasmo y acusaciones.

"Esto que otras veces le ha funcionado a La Foca, esta vez fracasó", escribió, usando el apodo con el que se refiere a Farfán. Y añadió: "Hay que agradecérselo a su abogado, el reputado jurista Javier Muñoz Manayay, quien logró que el bendito papelito le cayera del cielo justo en el día en que él haría su rutilante aparición estelar en el programa 'Amor y fuego’. ¡Qué lechero!". Ortiz también se burló de la estrategia legal: "Ninguna resolución es retroactiva y ningún juez puede prohibir grabar un programa que ya fue grabado la semana pasada".

Beto Ortiz critica revelación indebida por parte del abogado de Jefferson Farfán y contradicciones legales

Más allá de la disputa por la emisión del programa, Beto Ortiz denunció que fue el propio abogado de Jefferson Farfán quien habría cometido una falta grave: revelar la identidad de la presunta víctima en televisión nacional. "Tanto el suscrito como los entrevistados nos cuidamos de no mencionarla ni aludirla en ninguna forma. ¿Saben quién sí la mencionó? ¡El insigne letrado Muñoz Manayay!", escribió, acusando al representante de haber subrayado el parentesco de la agraviada con 'Cri Cri' y, por ende, con el expelotero.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

El conductor también cuestionó la legalidad de impedirle hablar a un ciudadano que ya fue absuelto por el Poder Judicial. "Ningún juez puede prohibirle hablar —ni llamar 'investigado'— a un ciudadano que ya fue absuelto", afirmó. Cerró su publicación reafirmando que 'El valor de la verdad' saldrá al aire este 28 de septiembre tal y como estaba planificado: "Extraordinaria actuación, doctor. Aplausos. Nos vemos el domingo".