‘El valor de la verdad’ con ‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán: hora y canal de tv para verlo gratis

'Cri Cri', primo de Jefferson Farfán, se sentará en el sillón rojo de 'El valor de la verdad' para responder sobre la denuncia de abuso en su contra. Conoce a qué hora y por dónde ver la polémica entrevista en vivo.

Christian Martínez Guadalupe es el primo hermano de Jefferson Farfán. Foto: Panamericana.
Christian Martínez Guadalupe es el primo hermano de Jefferson Farfán. Foto: Panamericana.

Christian Martínez Guadalupe, más conocido como 'Cri Cri' y primo del exfutbolista Jefferson Farfán, se sentará en el sillón rojo de 'El valor de la verdad'. El programa conducido por Beto Ortiz abordará uno de los temas más mediáticos de los últimos meses: la denuncia de abuso en su contra, caso que generó gran controversia en el país.

La emisión se llevará a cabo en Panamericana Televisión este domingo a las 10 de la noche. Como es habitual, Beto Ortiz será el encargado de conducir la entrevista que promete dejar titulares, revelaciones y una gran expectativa entre los televidentes.

¿A qué hora se estrena 'El valor de la verdad' con 'Cri Cri'?

El programa 'El valor de la verdad' con la participación de 'Cri Cri' se estrenará este domingo a las 10:00 p. m. El horario usual se mantiene, siendo transmitido después del dominical Panorama, un espacio que le sirve como antesala para captar a la audiencia que sigue la programación de Panamericana.

Este horario busca asegurar la mayor sintonía, ya que el caso de 'Cri Cri' ha generado gran interés en el público peruano. La entrevista promete ser una de las más polémicas del año, pues abordará directamente los señalamientos que pesan en su contra.

¿Dónde ver en vivo y gratis 'El valor de la verdad' con Cri Cri?

Los televidentes en Perú podrán ver ‘El valor de la verdad’ en vivo y de manera gratuita a través de la señal abierta de Panamericana Televisión. El canal es el encargado de emitir cada edición del programa, que se ha convertido en uno de los más comentados en redes sociales durante sus transmisiones.

Además, quienes no puedan verlo desde un televisor, tienen la opción de seguir gratis la señal de Panamericana en su página web oficial y en su canal oficial de YouTube. De esta manera, el público podrá acceder al programa desde cualquier dispositivo con conexión a internet y no perderse las confesiones de 'Cri Cri'.

