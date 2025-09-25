HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Sudamericana
Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Sudamericana     Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Sudamericana     Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Sudamericana     
Paraguay dicta prisión preventiva contra 'El Monstruo'
Paraguay dicta prisión preventiva contra 'El Monstruo'     Paraguay dicta prisión preventiva contra 'El Monstruo'     Paraguay dicta prisión preventiva contra 'El Monstruo'     
Espectáculos

Abogado de Jefferson Farfán desmiente a ‘Cri Cri’ por asegurar que Doña Charo cree en su inocencia: "Se molestó"

El abogado Javier Muñoz reveló que Doña Charo nunca expresó respaldo a su sobrino 'Cri Cri' y aseguró que la madre de Jefferson Farfán se mostró indignada tras escuchar sus declaraciones.

Madre de Jefferson Farfán se habría molestado por declaraciones de 'Cri Cri'. Foto: composición LR/difusión/Panamericana
Madre de Jefferson Farfán se habría molestado por declaraciones de 'Cri Cri'. Foto: composición LR/difusión/Panamericana

En el programa 'Amor y fuego', el abogado Javier Muñoz, representante legal de la agraviada en el caso que involucra a un familiar de Jefferson Farfán, salió al frente para desmentir a Christian Martínez Guadalupe, conocido como ‘Cri Cri’. Según explicó, Doña Charo Guadalupe nunca expresó su apoyo al acusado ni mucho menos le aseguró que 'cree en su inocencia'.

“Este muchacho dice que su tía le aseguró: ‘Yo creo en ti’. Eso es totalmente falso, no corresponde a la verdad. Nunca lo han apoyado”, manifestó Jvier Muñoz en entrevista con Gigi Mitre. El letrado recalcó que las declaraciones de ‘Cri Cri’ incomodaron profundamente a Doña Charo, quien reaccionó con indignación al escuchar que se le atribuía un respaldo que jamás dio.

TE RECOMENDAMOS

CONSTELACIONES FAMILIARES: Encuentra el origen de tus BLOQUEOS | ASTROMOOD

PUEDES VER: Doña Martita, madre de Milett Figueroa, rompe su silencio sobre la ruptura de su hija con Marcelo Tinelli: 'Todos felices'

lr.pe

Abogado de Farfán asegura que Doña Charo se molestó por lo que dijo ‘Cri Cri’

Javier Muñoz aclaró que la relación entre Doña Charo y la madre de Martínez Guadalupe, Cecilia, se debe únicamente a que son hermanas, pero en ningún momento eso significa que exista apoyo a su sobrino. “Lo que sí es cierto es que las señoras se hablan, porque son familia. Pero ella nunca lo ha apoyado. Por fuente directa te lo digo: la señora se indignó mucho por esa declaración que él dio en una entrevista”, declaró.

El abogado insistió en que Doña Charo jamás se pronunció a favor de ‘Cri Cri’, a pesar de que su sobrino declaró lo contrario en diferentes espacios de televisión. Además, recordó que ya apelaron la decisión judicial que dejó en libertad al acusado tras una denuncia de abuso sexual. “Estamos seguros con todos los documentos ingresados, que esto se va a revertir”, señaló.

PUEDES VER: Abogado de familiares de Jefferson Farfán pide 20 años de prisión para ‘Cri Cri’: 'No es inocente'

lr.pe

Abogado lanza fuerte acusación contra ‘Cri Cri’ y Gigi Mitre y reacciona

En otro momento, el defensor legal de la agraviada reveló que ‘Cri Cri’ habría incumplido con una de las medidas impuestas por la justicia. Según indicó, Martínez Guadalupe tiene prohibido interactuar de cualquier manera con la denunciante; sin embargo, recientemente le habría dado “like” a un comentario suyo en redes sociales.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

“Está prohibido de que le haga comentarios a la señorita, pero le da ‘like’ a un comentario de la agraviada”, sostuvo Muñoz. Ante ello, Gigi Mitre cuestionó cómo se podía comprobar que la acción fue realizada por él. El letrado respondió que suelen crearse cuentas alternas, lo que hace más difícil identificar al responsable directo, pero reiteró que se trata de una actividad reciente y preocupante.

Notas relacionadas
Abogado de familiar de Jefferson Farfán expone en vivo chats claves en el caso 'Cri Cri': “¿Quién más estuvo contigo?”

Abogado de familiar de Jefferson Farfán expone en vivo chats claves en el caso 'Cri Cri': “¿Quién más estuvo contigo?”

LEER MÁS
Abogado de familiares de Jefferson Farfán pide 20 años de prisión para ‘Cri Cri’: “No es inocente”

Abogado de familiares de Jefferson Farfán pide 20 años de prisión para ‘Cri Cri’: “No es inocente”

LEER MÁS
Productora de pódcast asegura que Jefferson Farfán habría enviado carta notarial a ‘Cri Cri’ advirtiéndole por su presencia en ‘EVDLV’

Productora de pódcast asegura que Jefferson Farfán habría enviado carta notarial a ‘Cri Cri’ advirtiéndole por su presencia en ‘EVDLV’

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Abogado de familiar de Jefferson Farfán expone en vivo chats claves en el caso 'Cri Cri': “¿Quién más estuvo contigo?”

Abogado de familiar de Jefferson Farfán expone en vivo chats claves en el caso 'Cri Cri': “¿Quién más estuvo contigo?”

LEER MÁS
Productora de pódcast asegura que Jefferson Farfán habría enviado carta notarial a ‘Cri Cri’ advirtiéndole por su presencia en ‘EVDLV’

Productora de pódcast asegura que Jefferson Farfán habría enviado carta notarial a ‘Cri Cri’ advirtiéndole por su presencia en ‘EVDLV’

LEER MÁS
Doña Martita, madre de Milett Figueroa, rompe su silencio sobre la ruptura de su hija con Marcelo Tinelli: "Todos felices"

Doña Martita, madre de Milett Figueroa, rompe su silencio sobre la ruptura de su hija con Marcelo Tinelli: "Todos felices"

LEER MÁS
Abogado de familiares de Jefferson Farfán pide 20 años de prisión para ‘Cri Cri’: “No es inocente”

Abogado de familiares de Jefferson Farfán pide 20 años de prisión para ‘Cri Cri’: “No es inocente”

LEER MÁS
'Chiquito' Flores impacta al confesar la razón por la que no se casó con Tula Rodríguez tras su relación de 5 años: "Cometí un error"

'Chiquito' Flores impacta al confesar la razón por la que no se casó con Tula Rodríguez tras su relación de 5 años: "Cometí un error"

LEER MÁS
Beto Ortiz desafía a Jefferson Farfán con fuerte advertencia por intentar cancelar 'EVDLV' con ‘Cri Cri’: “Ni cristo puede impedirlo”

Beto Ortiz desafía a Jefferson Farfán con fuerte advertencia por intentar cancelar 'EVDLV' con ‘Cri Cri’: “Ni cristo puede impedirlo”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima perdió ante la U. de Chile y quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025

Las esculturas de Antonio Greison Fossa en el museo San Francisco

Poder Judicial dicta prisión preventiva a joven de la 'Generación Z' que participó en protesta pese a presentar arraigo

Espectáculos

Beto Ortiz desafía a Jefferson Farfán con fuerte advertencia por intentar cancelar 'EVDLV' con ‘Cri Cri’: “Ni cristo puede impedirlo”

Los Indomables: la película épica que se subleva frente a la nueva ley del Cine

Abogado de familiar de Jefferson Farfán expone en vivo chats claves en el caso 'Cri Cri': “¿Quién más estuvo contigo?”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Poder Judicial dicta prisión preventiva a joven de la 'Generación Z' que participó en protesta pese a presentar arraigo

MTC denunciará a Martín Vizcarra por deuda de $100 millones que generó el caso Kuntur Wasi al Estado

Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota