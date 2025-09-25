En el programa 'Amor y fuego', el abogado Javier Muñoz, representante legal de la agraviada en el caso que involucra a un familiar de Jefferson Farfán, salió al frente para desmentir a Christian Martínez Guadalupe, conocido como ‘Cri Cri’. Según explicó, Doña Charo Guadalupe nunca expresó su apoyo al acusado ni mucho menos le aseguró que 'cree en su inocencia'.

“Este muchacho dice que su tía le aseguró: ‘Yo creo en ti’. Eso es totalmente falso, no corresponde a la verdad. Nunca lo han apoyado”, manifestó Jvier Muñoz en entrevista con Gigi Mitre. El letrado recalcó que las declaraciones de ‘Cri Cri’ incomodaron profundamente a Doña Charo, quien reaccionó con indignación al escuchar que se le atribuía un respaldo que jamás dio.

TE RECOMENDAMOS CONSTELACIONES FAMILIARES: Encuentra el origen de tus BLOQUEOS | ASTROMOOD

Abogado de Farfán asegura que Doña Charo se molestó por lo que dijo ‘Cri Cri’

Javier Muñoz aclaró que la relación entre Doña Charo y la madre de Martínez Guadalupe, Cecilia, se debe únicamente a que son hermanas, pero en ningún momento eso significa que exista apoyo a su sobrino. “Lo que sí es cierto es que las señoras se hablan, porque son familia. Pero ella nunca lo ha apoyado. Por fuente directa te lo digo: la señora se indignó mucho por esa declaración que él dio en una entrevista”, declaró.

El abogado insistió en que Doña Charo jamás se pronunció a favor de ‘Cri Cri’, a pesar de que su sobrino declaró lo contrario en diferentes espacios de televisión. Además, recordó que ya apelaron la decisión judicial que dejó en libertad al acusado tras una denuncia de abuso sexual. “Estamos seguros con todos los documentos ingresados, que esto se va a revertir”, señaló.

Abogado lanza fuerte acusación contra ‘Cri Cri’ y Gigi Mitre y reacciona

En otro momento, el defensor legal de la agraviada reveló que ‘Cri Cri’ habría incumplido con una de las medidas impuestas por la justicia. Según indicó, Martínez Guadalupe tiene prohibido interactuar de cualquier manera con la denunciante; sin embargo, recientemente le habría dado “like” a un comentario suyo en redes sociales.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

“Está prohibido de que le haga comentarios a la señorita, pero le da ‘like’ a un comentario de la agraviada”, sostuvo Muñoz. Ante ello, Gigi Mitre cuestionó cómo se podía comprobar que la acción fue realizada por él. El letrado respondió que suelen crearse cuentas alternas, lo que hace más difícil identificar al responsable directo, pero reiteró que se trata de una actividad reciente y preocupante.