Decidido. La controversia entre Mack Songhurst, mejor conocido como La Mackyna', y Christian Cueva continúa en marcha. En unas recientes declaraciones, el entrenador físico señaló que esta semana se llevará a cabo un primer careo entre ambos, tras la denuncia que interpuso en contra del futbolista por presunta agresión verbal, acoso y amenazas.

"Este 15 de enero tenemos la primera audiencia y careo con Christian Cueva, así que espero que vaya", indicó para Trome. Como se recuerda, días atrás Songhurst compartió en su programa 'Chimi churri' un audio de Cueva en donde éste le recriminaba por opinar sobre él y su pareja, la cantante Pamela Franco. En aquella oportunidad el fisicoculturista sostuvo que también pediría garantías para su vida.

'La Mackyna' exige disculpas de Christian Cueva por audios

De acuerdo con 'La Mackyna', el futbolista debe reconocer las acciones que hizo en su contra. En su momento, Songhurst aclaró no tener problemas personales con él, ni con Pamela Franco, y que sus opiniones fueron emitidas dentro de un contexto laboral en su programa de espectáculos 'Chimi churri'.

Indicó que Cueva debería pedirle las disculpas correspondientes por amedrentar hacia su persona a través de la llamada. "Sería lo ideal. Así como es varoncito para llamar, amenazar y amedrentar, pues tiene que reconocer lo que hizo y pedir las disculpas", exhortó. Sin embargo, hasta el momento la exfigura de Emelec no ha declarado si asistirá o no a la primera audiencia.

¿De qué acusa 'La Mackyna' a Christian Cueva?

Tras compartir el audio de Christian Cueva, Mack Songhurst aseguró que interpondría una denuncia formal, debido a las presuntas constantes llamadas y agresiones verbales. Algo que según consideró, puso en riesgo su integridad y la de su pareja amorosa Norka Ascue.

"Tengo que poner una denuncia por agresión verbal, otra por amenaza y otra por acoso porque el muchacho no tiene nada que hacer y me ha estado llamando como diez veces. No lo conozco, no me interesa conocerlo. Él mismo dice que no me conoce ni en pelea de perros y me llama a parchar", dijo 'La Mackyna' semanas atrás.