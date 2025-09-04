Rosario Guadalupe, conocida popularmente como Doña Charo, habría sido una de las primeras personas en comunicarse con su sobrino Cristian Martínez Guadalupe, más conocido como ‘Cri Cri’, apenas recuperó su libertad tras pasar casi un año en prisión preventiva. Según reveló el periodista Richard Apolo en el programa 'Día D' de ATV, la madre de Jefferson Farfán lo habría llamado entre lágrimas para expresarle su apoyo incondicional.

“Siempre creí en ti”, habría sido la frase con la que Doña Charo respaldó públicamente a su sobrino, un gesto que no pasó desapercibido por la cercanía familiar y la relevancia mediática del caso. Cabe recordar que Martínez Guadalupe estuvo 11 meses y seis días en el penal de Lurigancho.

Mamá de Farfán habría confiado en la inocencia de su sobrino 'Cri Cri'

De acuerdo con las declaraciones de Richard Apolo, 'Doña Charo' expresó su confianza en la inocencia de Martínez Guadalupe. “Estaba muy contenta de que haya salido. Siempre confió en su inocencia”, relató el periodista, quien entrevistó a 'Cri Cri', para el programa 'Fe de Erratas' en ATV+.

Según Richard Apolo, el exfutbolista y su primo 'Cri Cri' tienen una relación cercana desde la infancia: “Se criaron casi como hermanos”, comentó al destacar el fuerte lazo que une a Jefferson Farfán, el sobrino de Doña Charo y toda su familia.

'Cri Cri' se quiebra tras confesar que Farfán no cree en su inocencia

A pesar del respaldo de Doña Charo, la situación con Jefferson Farfán es distinta. En el reportaje de 'Día D', Cristian Martínez Guadalupe se quebró al revelar que su primo no confía en su inocencia. “En este momento que tú no creas en mí es muy doloroso, pero más doloroso es haber estado 11 meses adentro por algo que no he cometido”, dijo entre lágrimas.

El primo de la ‘Foquita’ aseguró que mantiene una historia de hermandad con el exdelantero de la Selección Peruana, con quien compartió su niñez en el mismo barrio. “El daño que nos hizo esa persona al separar una relación de hermandad de tantos años… hemos vivido en este barrio de pequeños, él sabe cómo hemos sido, cómo hemos crecido juntos”, agregó visiblemente conmovido.