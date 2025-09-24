HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

'Cri Cri' revela que Doña Charo, madre de Jefferson Farfán, creyó en su inocencia pese a denuncia por abuso sexual

El primo de Jefferson Farfán, 'Cri Cri', contó por primera vez lo que le dijo Doña Charo, madre del exfutbolista, cuando se enteró de la denuncia por abuso sexual que cae en su contra.

Cristian Martínez Guadalupe estará en 'El valor de la verdad'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Cristian Martínez Guadalupe estará en 'El valor de la verdad'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Cristian Martínez Guadalupe, más conocido como 'Cri Cri', ha reaparecido en el foco público tras revelarse su participación en 'El valor de la verdad'. En la edición, que será emitida este domingo 28 de septiembre, el primo de Jefferson Farfán abordará la grave denuncia por abuso sexual que lo llevó a pasar cerca de un año en prisión preventiva.

En medio del proceso legal, el entorno familiar de 'Cri Cri' vivió una profunda fractura. Mientras algunas voces optaron por el silencio, otras, como la de Doña Charo, madre del exfutbolista Jefferson Farfán, no dudaron en expresar su apoyo, según lo que revelará en el temido sillón rojo.

PUEDES VER: Caso 'Cri Cri': fallo judicial acredita delito de abuso sexual, pero no confirma como culpable a primo de Jefferson Farfán

'Cri Cri' asegura que Doña Charo cree en su inocencia

Durante la promoción del programa conducido por Beto Ortiz, 'Cri Cri' expresó con firmeza que Doña Charo fue una de las pocas personas que le tendió la mano en medio del escándalo. “Mi tía Charo me dijo: ‘Hijito, yo creo en ti, tranquilo’”, relató Cristian Martínez Guadalupe, resaltando el respaldo que recibió por parte de la madre del popular futbolista Jefferson Farfán.

Cabe destacar que 'Cri Cri' es primo de Jefferson Farfán, por lo que el apoyo proveniente de Doña Charo refleja una división familiar que se habría acentuado durante el proceso judicial. “Esas fueron sus palabras”, reafirmó el joven, destacando el valor de sentirse respaldado cuando la opinión pública lo señalaba.

PUEDES VER: 'Cri Cri' se quiebra al confesar que Jefferson Farfán no cree en su inocencia tras salir libre: 'Es muy doloroso'

Madre de 'Cri Cri' apunta contra su hermano Cuto Guadalupe

Por otro lado, Judith Guadalupe, madre de 'Cri Cri', se mostró dolida por la falta de respaldo de su propio hermano, el exfutbolista y figura mediática Luis Alberto ‘Cuto’ Guadalupe. Según contó en un adelanto del programa, buscó a su hermano para mostrarle las pruebas que, según ella, demostraban la inocencia de su hijo. Sin embargo, la respuesta fue fría e inesperada. “‘Lucho, quiero hablar contigo’, le dije. Y me respondió: ‘¿De qué?’”, narró con voz entrecortada.

“Yo tengo las pruebas de que mi hijo no tocó a esa persona y me dijo ‘no’. Me fui llorando de rabia”, agregó Judith Guadalupe visiblemente afectada por la indiferencia del exfutbolista de Universitario de Deportes.

