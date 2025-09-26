HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Abogado expone mensajes inéditos entre 'Cri Cri' y Jefferson Farfán tras caso de abuso sexual: "¿Qué hablas, primo?"

Tras exponer la identidad de la víctima, el abogado de la familia de Jefferson Farfán confirmó que el exfutbolsita conversó directamente con su primo 'Cri Cri' luego de perpetuarse el acto de abuso sexual en su casa.

'Cri Cri' se presentará en 'El valor de la verdad'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
'Cri Cri' se presentará en 'El valor de la verdad'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

En medio de las investigaciones por el presunto abuso sexual de una joven de 19 años, el abogado de la familia de Jefferson Farfán, Javier Muñoz, difundió conversaciones inéditas que podrían marcar un antes y un después en el mediático caso que involucra a Christian Martínez Guadalupe, conocido como ‘Cri Cri’. El hecho ocurrió en el domicilio del exfutbolista y ha sido motivo de amplio debate en medios de comunicación.

Durante una entrevista en vivo en el programa ‘Amor y fuego’, conducido por Gigi Mitre, Muñoz reveló una serie de mensajes de WhatsApp intercambiados entre el primo de Jefferson Farfán y el propio exjugador, los cuales habrían sido enviados pocas horas después del supuesto delito. Las pruebas buscan clarificar el rol que desempeñaron los involucrados esa madrugada.

PUEDES VER: Magaly Medina indignada con abogado de Jefferson Farfán tras exponer detalles del caso de violación sexual: 'Fuera de lugar'

Chats entre 'Cri Cri' y Jefferson Farfán

Uno de los puntos más resaltantes de la presentación fue la lectura de un mensaje enviado por ‘Cri Cri’ a su primo Jefferson Farfán el mismo día del presunto abuso, alrededor de las 8:00 a.m. En el chat, el primo de la 'Foquita' intenta justificar lo ocurrido con la joven, haciendo una polémica afirmación: "¿Qué hablas primo? ¿Sangre de dónde? Tiene que haber toque de hombre a mujer y eyaculación", escribió Christian Martínez Guadalupe.

Al leer este mensaje en el set de ‘Amor y fuego’, el abogado de Jefferson Farfán intervino para explicar que esta conversación demuestra que ‘Cri Cri’ tenía conocimiento directo de lo sucedido. "Él sabía que, sin eyaculación, ¿no hay abuso? Eso fue el mismo día, a las 8:00 a.m.", declaró Javier Muñoz, generando un clima de tensión en el estudio.

El abogado también afirmó que Jefferson Farfán no respondió el mensaje de su primo tras esta conversación, lo cual, según su interpretación, demuestra un posible distanciamiento o rechazo ante lo que había ocurrido.

PUEDES VER: Productora Verónica Alcántara lee en vivo carta notarial que Jefferson Farfán le envió a ‘Cri Cri’ advirtiéndole por su presencia en ‘EVDLV’

Conversaciones con la presunta víctima y revelaciones en ‘Amor y fuego’

Además del intercambio entre los primos, se revelaron mensajes entre ‘Cri Cri’ y la presunta víctima, enviados también la mañana siguiente del supuesto acto delictivo. En uno de ellos, Christian Martínez Guadalupe preguntó directamente: “Coméntame porfa, ¿quién más estuvo contigo?”.

Según Javier Muñoz, esta pregunta confirma que ‘Cri Cri’ tenía conocimiento de que no estaba solo con la joven en la habitación aquella noche, lo cual refuerza su hipótesis de que Martínez Guadalupe estuvo presente en la escena del presunto delito.

