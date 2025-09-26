Gustavo Salcedo podría ir a prisión tras agredir a exproductor de ‘Arriba mi gente’, afirma la abogada Rosario Sasieta

La brutal agresión de Gustavo Salcedo a Christian Rodríguez, exproductor de ‘Arriba mi gente’ vinculado a Maju Mantilla, tendría graves consecuencias legales. Según la abogada Rosario Sasieta, el exdeportista podría ir a prisión, ya que no solo le rompió la cabeza al extrabajador de Latina, sino que también embistió fuertemente su vehículo cuando dentro estaban su esposa e hijo de 11 años.

“¿Podría ir preso por eso?”, preguntó Gigi Mitre, presentadora de ‘Amor y fuego’, quien tenía a la letrada como invitada en su set. “Yo creo que sí, por daños corporales en grado de tentativa contra él, su hijo y su esposa”, señaló Sasieta con seriedad, dejando sorprendida a la conductora. Además, agregó que el menor presenció la agresión a su padre y eso se considera como “violencia indirecta”.

Christian Rodríguez acudió a la comisaria a denunciar a Gustavo Salcedo

Tras ser agredido por Gustavo Salcedo, el exproductor de Latina, Christian Rodríguez, asistió a una clínica privada para recibir atención por la herida en la cabeza provocada por el esposo de Maju Mantilla.

Posteriormente, subió raudamente a una camioneta conducida por su hermana, quien lo llevó hasta la comisaria de San Isidro, donde formalizó la denuncia contra el exdeportista. Más tarde, con resguardo policial, fue trasladado en una patrulla al Instituto de Medicina Legal para pasar un examen con el médico legista, procedimiento clave en la investigación contra Gustavo Salcedo.

En ningún momento, Rodríguez Pastor dio declaraciones a la prensa local, que lo esperaba en los exteriores para obtener más detalles del brutal incidente con el esposo de Maju Mantilla.

Gustavo Salcedo romperá su silencio en el programa de Magaly Medina

Según el avance promocional de ‘Magaly TV: la firme’, Gustavo Salcedo hablará en exclusiva sobre la agresión contra el exproductor de Latina, Christian Rodríguez. Aunque en el adelanto no mostraron declaraciones suyas, esta sería la primera vez que el esposo de Maju Mantilla se pronuncie frente a tan grave acusación.

En el video también se mostraron fotos inéditas de Rodríguez tras la golpiza, donde se le ve siendo trasladado en silla de ruedas a la clínica y con una gran venda en la cabeza para atender la herida causada por los golpes. El programa podrá verlo a las 9:45 de la noche por ATV.