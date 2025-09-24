HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Espectáculos

Olinda Castañeda desata revuelo al darle consejo a Maju Mantilla para salvar su matrimonio con Gustavo Salcedo: “Orar a Dios”

La exmodelo y ahora predicadora Olinda Castañeda reapareció y aseguró que la única opción que tiene Maju Mantilla para salvar su relación con Gustavo Salcedo es “doblar las rodillas”.

Olinda Castañeda dejó atrás su faceta como modelo para convertirse en predicadora. Foto: Composición LR/Latina/Instagram.
Olinda Castañeda dejó atrás su faceta como modelo para convertirse en predicadora. Foto: Composición LR/Latina/Instagram.

Olinda Castañeda reapareció para darle un consejo a Maju Mantilla en medio de la polémica con su aún esposo Gustavo Salcedo. La exmodelo aseguró que, si la exmiss Mundo desea recuperar su matrimonio y hogar, la única opción está en doblar las rodillas y orar a Dios, tal como ella lo hizo en su momento.

“La única solución es orar a Dios y doblar rodillas y lo digo por experiencia propia porque también lo he pasado con mi esposo”, declaró la predicadora de 43 años a Trome, quien años atrás fue una de las figuras más mediáticas del espectáculo nacional.

Olinda Castañeda le pide a Maju Mantilla orar para recuperar su matrimonio con Gustavo Salcedo

Olinda Castañeda se refirió al conflicto familiar que atraviesan Maju Mantilla y Gustavo Salcedo, quien supuestamente le fue infiel al exdeportista. La exmodelo señaló que tiene experiencia en este tipo de situaciones, pues también vivió la misma crisis con su esposo Christian Marcial, con quien se casó en 2020.

“Es un momento complicado el que está pasando, por lo que se expone en las redes sociales, la televisión, y no se miden con el daño que pueden estar haciendo, pero si ella quiere restaurar su matrimonio y quiere volver unir a su familia, la única solución es Dios y doblar rodillas y lo digo por experiencia propia porque también lo he pasado con mi esposo”, contó Olinda a Trome.

“Hay que orar para que esas influencias negativas del orgullo, la soberbia, adulterio, venganza, fornicación, mentira, no caigan como sombras en nuestras vidas. Si Maju lo desea, debe orar y acercarse a Dios”, agregó la predicadora.

Las declaraciones de Olinda generaron revuelo en redes sociales, quienes aseguraron que la decisión de arreglar o no su matrimonio, depende únicamente de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo.

Olinda Castañeda revela cómo es su vida de predicadora tras dejar los escándalos

Hace algunos años, Olinda Castañeda sorprendió al dejar atrás los ampays y escándalos para reaparecer con un estilo de vida distinto: usando ropa ancha y predicando la palabra de Dios en las calles más concurridas de la capital.

“Hace cinco años que conocí a Dios y pasé por muchas pruebas, como también las pasan personas que no conocen a Cristo, pero la diferencia es que en este momento Él camina delante de mí, me siento en paz y no me siento sola”, declaró a Trome.

