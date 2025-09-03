HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Rosario Sasieta sorprende al confesar que Christian Cueva le volvió a escribir a Pamela López: "Él le manda un mensaje"

¿Y Pamela Franco? La exabogada de Pamela López la expuso y reveló que retomó su comunicación con Christian Cueva. "Esa fue la victoria", expresó Rosario Sasieta.

En medio del conflicto familiar y mediático que ha protagonizado el futbolista Christian Cueva, una nueva revelación ha vuelto a encender el debate público. La ahora exabogada de Pamela López, Rosario Sasieta expuso que el deportista escribió un mensaje a su expareja y madre de sus hijos, lo que generó asombro y polémica entre los conductores de 'América hoy', considerando su vínculo sentimental actual con Pamela Franco.

La confesión se dio en el magazine de América Televisión, donde Sasieta, quien recientemente dejó de representar legalmente a López, explicó que fue testigo directa de esta nueva comunicación entre la expareja. Según detalló, Cueva le pidió a Pamela que lo desbloqueara para poder conversar, un hecho que marcó un punto de quiebre en el proceso de distanciamiento entre ambos.

PUEDES VER: Rosario Sasieta expone el exorbitante monto que exige Pamela López a Christian Cueva para sus hijos: supera los S/50.000

Christian Cueva retomó contacto con Pamela López, revela Rosario Sasieta

Durante su participación en el espacio televisivo, Rosario Sasieta relató que Pamela López acudió a ella luego de recibir un mensaje inesperado por parte de Christian Cueva. La abogada no dudó en aconsejarle desbloquearlo de WhatsApp para facilitar el diálogo, con el argumento de que la prioridad debía ser el bienestar de sus hijos en común.

“Cuando Pamela recibe el mensaje de texto, Christian se lo mandó. Ella viene y me dice: ‘Doctora, me llegó este mensaje. ¿Lo desbloqueo?’ y yo le digo: ‘Hija mía, desbloquéalo’. Y ella lo desbloquea de WhatsApp, esa ha sido la victoria. A mí no me importan terceros, me interesan los niños”, declaró Sasieta en vivo, haciendo referencia a Pamela Franco.

La letrada evitó divulgar el contenido exacto del mensaje enviado por el futbolista, señalando que se trataba de un asunto estrictamente privado entre los padres. Sin embargo, la noticia causó impacto entre los conductores de 'América hoy', quienes dejaron entrever que esa decisión no sería del agrado de la cumbiambera.

PUEDES VER: Pamela López responde tajante si permitirá que Pamela Franco acompañe a Christian Cueva cuando salga con sus hijos

Pamela López explica en qué utiliza la pensión que recibe de Christian Cueva

Otro punto relevante abordado en la entrevista fue la situación económica de Pamela López y los gastos relacionados con la crianza de sus hijos. La aún esposa de Christian Cueva reveló que recibe una pensión anticipada de 12 mil soles mensuales, monto que actualmente cubre las necesidades básicas de los menores.

“Ese monto cubre colegio, movilidad, recreación, alimentación, todo. No pretendo que sigan con el estándar de vida de antes, porque entiendo que la carga del futbolista va en descenso, pero sé que sus posibilidades son mayores a las que está dando”, comentó Pamela López.

