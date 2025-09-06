Rosario Sasieta revela cómo es la situación actual entre Pamela López y Cueva: "Un camino de reconciliación"

Rosario Sasieta, reconocida abogada y exministra de la Mujer, asumió durante algunos meses la defensa de Pamela López, expareja del futbolista Christian Cueva, en medio de la polémica mediática y legal que envolvía a la pareja. Su intervención fue clave para brindarle respaldo y tranquilidad a la madre de familia, en un proceso que acaparó la atención pública por la dimensión de las acusaciones y la exposición mediática de ambos protagonistas.

Ahora, con el caso en una etapa más calmada, Sasieta reveló que entre López y Cueva existe comunicación, lo que ha permitido que puedan abordar y resolver asuntos pendientes en conjunto. Este nuevo panorama abre una puerta al diálogo y muestra una faceta distinta de la historia, en la que las tensiones parecen dar paso a acuerdos más conciliadores.

Exabogada de Pamela López sorprende al contar detalles de la comunicación con Cueva

La exabogada de Pamela López, Rosario Sasieta, brindó una entrevista a un medio local donde fue consultada sobre si llegó a dialogar con Christian Cueva. “En el último tramo le escribí y le dije que ya era momento de llegar a un acuerdo. Le pedí que me enviara un mensaje de voz para conocer qué sensación tenía, pero me respondió por texto con un lenguaje que me hizo dudar de que fuera él. Hablaba con mucha seguridad sobre temas jurídicos”, relató la doctora en un inicio.

Rosario Sasieta revela vinculo actual de cueva con Pamela López.

Por otro lado, una de las preguntas más llamativas fue si todo estaba en calma entre Cueva y López. Ante ello, la abogada respondió: “Se abrió un nuevo escenario de paz y armonía, porque se han desbloqueado. El canal está abierto para comunicarse a cualquier hora. Podrán resolver temas juntos o recordar lo que ellos quieran recordar.”, enfatizó la exministra.

Otra de las preguntas que llamó la atención fue si podía hacer un resumen de la historia. Ante ello, la doctora Rosario Sasieta respondió: “Lo que parecía irreconciliable empieza un camino de reconciliación y el tercero en discordia se siente amenazado y presiona: ‘Tienes que mostrarme, llévame a comer, que todos nos vean, yo valgo más que un yape de 280 soles’”.

