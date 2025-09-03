Rosario Sasieta revela los motivos por los que ya no será abogada de Pamela López | Foto: Difusión/ IG - Pamela López

Rosario Sasieta reveló los motivos que la llevaron a dejar la defensa de Pamela López en el proceso legal por pensión de alimentos contra Christian Cueva. La exministra de la Mujer explicó que su salida del caso fue un acuerdo conversado previamente con la propia empresaria trujillana.

Según detalló, la decisión no fue unilateral, sino fruto de un entendimiento común que incluyó también al abogado Gino Zamora, quien asumió la defensa de López tras la renuncia de Sasieta. De esta manera, la letrada recalcó que su retiro se dio en buenos términos y sin conflictos de por medio.

"El 20 de agosto conversé con Pamela y, previamente, ya había hablado con el doctor Gino Zamora. Le dije: ‘Doctor, ¿usted estaría de acuerdo en tomar este caso?’. Él me respondió que sí", dijo la abogada.

Rosario Sasieta descarta motivos económicos en su salida

La abogada aclaró que su renuncia no respondió a un tema económico, sino a un compromiso personal que asumió desde el inicio con Pamela López. "No hay pleito. Acá no hay billete, porque es el trabajo ad honorem sale del corazón. Porque ese fue mi compromiso y yo los compromisos los cumplo" indicó Sasieta.

Asimismo, subrayó que durante el año que acompañó a la empresaria en su defensa, cumplió con todas las gestiones legales necesarias. Finalmente, resaltó que su retiro permitió la incorporación de otro abogado, garantizando que la defensa de Pamela López continuara sin interrupciones y con total respaldo jurídico.