HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Betssy Chávez salió en libertad
EN VIVO | Betssy Chávez salió en libertad     EN VIVO | Betssy Chávez salió en libertad     EN VIVO | Betssy Chávez salió en libertad     
Dictan 13 años de prisión contra Toledo por Caso Ecoteva
Dictan 13 años de prisión contra Toledo por Caso Ecoteva     Dictan 13 años de prisión contra Toledo por Caso Ecoteva     Dictan 13 años de prisión contra Toledo por Caso Ecoteva     
Espectáculos

Rosario Sasieta reveló el motivo por el que dejo de ser abogada de Pamela López en juicio en contra Christian Cueva: “No hay pleito"

La abogada Rosario Sasieta explicó que las razones de su salida como defensora de Pamela López no estuvieron relacionadas con motivos económicos, sino que fue un acuerdo previo.

Rosario Sasieta revela los motivos por los que ya no será abogada de Pamela López
Rosario Sasieta revela los motivos por los que ya no será abogada de Pamela López | Foto: Difusión/ IG - Pamela López

Rosario Sasieta reveló los motivos que la llevaron a dejar la defensa de Pamela López en el proceso legal por pensión de alimentos contra Christian Cueva. La exministra de la Mujer explicó que su salida del caso fue un acuerdo conversado previamente con la propia empresaria trujillana.

Según detalló, la decisión no fue unilateral, sino fruto de un entendimiento común que incluyó también al abogado Gino Zamora, quien asumió la defensa de López tras la renuncia de Sasieta. De esta manera, la letrada recalcó que su retiro se dio en buenos términos y sin conflictos de por medio.

"El 20 de agosto conversé con Pamela y, previamente, ya había hablado con el doctor Gino Zamora. Le dije: ‘Doctor, ¿usted estaría de acuerdo en tomar este caso?’. Él me respondió que sí", dijo la abogada.

PUEDES VER: Rosario Sasieta sorprende al confesar que Christian Cueva le volvió a escribir a Pamela López: "Él le manda un mensaje"

lr.pe

Rosario Sasieta descarta motivos económicos en su salida

La abogada aclaró que su renuncia no respondió a un tema económico, sino a un compromiso personal que asumió desde el inicio con Pamela López. "No hay pleito. Acá no hay billete, porque es el trabajo ad honorem sale del corazón. Porque ese fue mi compromiso y yo los compromisos los cumplo" indicó Sasieta.

Asimismo, subrayó que durante el año que acompañó a la empresaria en su defensa, cumplió con todas las gestiones legales necesarias. Finalmente, resaltó que su retiro permitió la incorporación de otro abogado, garantizando que la defensa de Pamela López continuara sin interrupciones y con total respaldo jurídico.

Notas relacionadas
Pamela López revela que Rosario Sasieta no va más como su abogada y anuncia nuevo representante: "He decidido realizar un cambio"

Pamela López revela que Rosario Sasieta no va más como su abogada y anuncia nuevo representante: "He decidido realizar un cambio"

LEER MÁS
Pamela López anuncia a su nuevo abogado tras la salida de Rosario Sasieta de su defensa

Pamela López anuncia a su nuevo abogado tras la salida de Rosario Sasieta de su defensa

LEER MÁS
Rosario Sasieta revela la suma de dinero que Pamela López recibe ahora de Christian Cueva por asignación anticipada de alimentos

Rosario Sasieta revela la suma de dinero que Pamela López recibe ahora de Christian Cueva por asignación anticipada de alimentos

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mónica Sánchez impacta al revelar su edad y confiesa el secreto que la mantiene 'joven': "(Los años) me han traído bienestar"

Mónica Sánchez impacta al revelar su edad y confiesa el secreto que la mantiene 'joven': "(Los años) me han traído bienestar"

LEER MÁS
Rosario Sasieta sorprende al confesar que Christian Cueva le volvió a escribir a Pamela López: "Él le manda un mensaje"

Rosario Sasieta sorprende al confesar que Christian Cueva le volvió a escribir a Pamela López: "Él le manda un mensaje"

LEER MÁS
Carlos Galdós expone distanciamiento de su hija por varios meses tras dura decisión en su educación: "¿Por qué tendría?"

Carlos Galdós expone distanciamiento de su hija por varios meses tras dura decisión en su educación: "¿Por qué tendría?"

LEER MÁS
Carlos Rincón, autor de 'Hay niveles', le dice de todo a Leslie Shaw: “Después de interpretar mis temas, solo hizo canciones malas”

Carlos Rincón, autor de 'Hay niveles', le dice de todo a Leslie Shaw: “Después de interpretar mis temas, solo hizo canciones malas”

LEER MÁS
Rosario Sasieta expone el exorbitante monto que exige Pamela López a Christian Cueva para sus hijos: supera los S/50.000

Rosario Sasieta expone el exorbitante monto que exige Pamela López a Christian Cueva para sus hijos: supera los S/50.000

LEER MÁS
Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Betssy Chávez EN VIVO: Tribunal Constitucional ordenó excarcelación de la exministra de Pedro Castillo

Marco Rubio advierte a Maduro que EEUU volverá a atacar cargamentos de droga: interceptarlos ya no funciona

Betssy Chávez estuvo una semana en la cárcel sin tener una orden en su contra: TC califica de "arbitraria" su detención

Espectáculos

'Merlina 2' temporada 2 capítulo 5 en español latino: dónde ver online la serie de Netflix

Rosario Sasieta sorprende al confesar que Christian Cueva le volvió a escribir a Pamela López: "Él le manda un mensaje"

Facundo González encara a Valentino Palacios por llegar tarde a 'EEG' y hace fuerte advertencia: "Esto no es TikTok"

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Betssy Chávez EN VIVO: Tribunal Constitucional ordenó excarcelación de la exministra de Pedro Castillo

Betssy Chávez estuvo una semana en la cárcel sin tener una orden en su contra: TC califica de "arbitraria" su detención

Betssy Chávez saldrá en libertad: Tribunal Constitucional ordenó su excarcelación inmediata

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota