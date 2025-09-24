HOYSuscripcion LR Focus

Pamela López acusa a Pamela Franco de manipular a Christian Cueva tras ser denunciada por violencia psicológica: "Mal asesorado"

La tensión entre Pamela López y Christian Cueva crece tras la denuncia del futbolista por violencia psicológica. La empresaria apuntó a Pamela Franco como responsable de influir en su aún esposo.

En plena transmisión en vivo de 'América hoy', Pamela López acusó a Pamela Franco tras denuncia de Christian Cueva.
En plena transmisión en vivo de 'América hoy', Pamela López acusó a Pamela Franco tras denuncia de Christian Cueva. | Foto: composición LR/Instagram/América TV

La tensión entre Pamela López y Christian Cueva volvió a escalar esta semana tras el accidente de la influencer y sus hijos, luego de que la aún esposa del futbolista revelara en vivo que ha sido denunciada por violencia psicológica. La noticia la recibió en plena participación en el programa 'América hoy', donde se le informó que la denuncia había sido presentada en Trujillo. López aseguró que no había sido notificada formalmente, solo a través de un mensaje en su teléfono, y que se enteró minutos antes de ingresar al set.

En medio de la conversación, López deslizó una acusación contra Pamela Franco, actual pareja de Cueva, a quien responsabilizó por influir en sus decisiones legales. "Yo sí creo, y no solamente por ella. También por la señora que se pone la camiseta, la representante legal. Creo que está mal asesorado", declaró.

PUEDES VER: Pamela López y sus hijos con Christian Cueva sufren accidente de tránsito en la Panamericana Sur: "No sé por qué nos está pasando todo esto"

lr.pe

Christian Cueva denuncia a Pamela López y ella señala a Pamela Franco

Pamela López indicó que recibió una notificación de un oficial confirmando que Christian Cueva la ha denunciado por violencia psicológica, en una acción legal presentada en Trujillo. La noticia fue revelada durante la emisión de 'América hoy', y López admitió que no tenía conocimiento previo del documento. "Me acaban de avisar antes de entrar", dijo. La denuncia se suma a una serie de desencuentros entre ambos, que han sido expuestos públicamente desde que se conoció la separación.

En ese contexto, Janet Barboza no dudó en consultarle directamente: "Cueva te ha llenado de demandas, de denuncias. Aparentemente, hay una más ahora en Trujillo. ¿Tú crees que él esté siendo instigado por Pamela Franco? La pregunta es si tú crees". López apuntó directamente a la cumbiambera como una figura clave detrás de la decisión del padre de sus hijos: "Yo sí creo, y no solamente por ella. También por la señora que se pone la camiseta, la representante legal. Creo que está mal asesorado", afirmó. La acusación no solo involucra a Franco, sino también a la abogada del futbolista, Medaly Barrientos.

PUEDES VER: Pamela López encara a Leysi Suárez en vivo por acusarla de mentirle a sus hijos sobre su relación con Paul Michael: "¡Eso es mentira!"

lr.pe

Comunicación cortada y clima de tensión entre Pamela López y Christian Cueva

Por otro lado, Pamela López, actual pareja del cantante Paul Michael, explicó que la comunicación con Christian Cueva es mínima y se limita exclusivamente a temas relacionados con sus hijos. "Solo hablamos por WhatsApp cuando él los recoge", indicó.

La relación entre ambos continúa deteriorada desde que se hizo pública la separación, y los intentos de conciliación parecen haber quedado atrás pese a que recientemente se anunció que habían llegado a un acuerdo preliminar sobre la pensión para sus menores hijos.

