La tensión entre Pamela López y Christian Cueva volvió a escalar esta semana tras el accidente de la influencer y sus hijos, luego de que la aún esposa del futbolista revelara en vivo que ha sido denunciada por violencia psicológica. La noticia la recibió en plena participación en el programa 'América hoy', donde se le informó que la denuncia había sido presentada en Trujillo. López aseguró que no había sido notificada formalmente, solo a través de un mensaje en su teléfono, y que se enteró minutos antes de ingresar al set.

En medio de la conversación, López deslizó una acusación contra Pamela Franco, actual pareja de Cueva, a quien responsabilizó por influir en sus decisiones legales. "Yo sí creo, y no solamente por ella. También por la señora que se pone la camiseta, la representante legal. Creo que está mal asesorado", declaró.

TE RECOMENDAMOS Marte en escorpio conoce su influencia astrológica | ASTROMOOD

Christian Cueva denuncia a Pamela López y ella señala a Pamela Franco

Pamela López indicó que recibió una notificación de un oficial confirmando que Christian Cueva la ha denunciado por violencia psicológica, en una acción legal presentada en Trujillo. La noticia fue revelada durante la emisión de 'América hoy', y López admitió que no tenía conocimiento previo del documento. "Me acaban de avisar antes de entrar", dijo. La denuncia se suma a una serie de desencuentros entre ambos, que han sido expuestos públicamente desde que se conoció la separación.

En ese contexto, Janet Barboza no dudó en consultarle directamente: "Cueva te ha llenado de demandas, de denuncias. Aparentemente, hay una más ahora en Trujillo. ¿Tú crees que él esté siendo instigado por Pamela Franco? La pregunta es si tú crees". López apuntó directamente a la cumbiambera como una figura clave detrás de la decisión del padre de sus hijos: "Yo sí creo, y no solamente por ella. También por la señora que se pone la camiseta, la representante legal. Creo que está mal asesorado", afirmó. La acusación no solo involucra a Franco, sino también a la abogada del futbolista, Medaly Barrientos.

Comunicación cortada y clima de tensión entre Pamela López y Christian Cueva

Por otro lado, Pamela López, actual pareja del cantante Paul Michael, explicó que la comunicación con Christian Cueva es mínima y se limita exclusivamente a temas relacionados con sus hijos. "Solo hablamos por WhatsApp cuando él los recoge", indicó.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

La relación entre ambos continúa deteriorada desde que se hizo pública la separación, y los intentos de conciliación parecen haber quedado atrás pese a que recientemente se anunció que habían llegado a un acuerdo preliminar sobre la pensión para sus menores hijos.