Pamela López vuelve a ser protagonista del espectáculo mediático. Esta vez, la influencer respondió a las recientes críticas de Sofía Delgado, expareja de Paul Michael, quien la acusó públicamente de tener una doble moral. En una entrevista con el programa 'Ponte en la cola', la trujillana no se guardó nada y calificó a Delgado como una "completa desconocida".

El conflicto surge en medio del proceso de conciliación que mantiene Pamela López con el futbolista Christian Cueva, con quien ha estado enfrentada legalmente durante varios meses. A pesar de los avances en su situación familiar, la figura pública no dejó pasar los comentarios en su contra y aclaró su posición.

Pamela López responde a la expareja de Paul Michael

Durante su participación en el programa de espectáculos, Pamela López fue consultada sobre los comentarios de Sofía Delgado, expareja de Paul Michael. Delgado cuestionó la relación de López con él, señalando una supuesta incoherencia en su discurso sobre la maternidad.

"No voy a ponerle calificativos ni me voy a referir porque es una completa desconocida en vida, pero con bastante respeto le voy a pedir que no se refiera a mí porque no conoce más que lo de la tele", declaró la empresaria. "Yo la multiplicaría por cero. No me genera nada, no me suma a mi vida, yo no le he quitado nada", agregó.

Pamela López comparte el "rol paterno" de Paul Michael y Christian Cueva

Pamela López defendió a Paul Michael y afirmó que él cumple con sus responsabilidades paternales. Subrayó que su apoyo va más allá del plano económico y que ha demostrado un compromiso activo con la crianza de sus hijos. "Él está cumpliendo una conciliación… Paul ha llegado a sumar a mi vida, no tiene que ser económicamente. No todo es el dinero, para eso mis hijos tienen su papá", comentó.

Asimismo, confirmó que Cueva hizo un depósito anticipado de pensión alimentaria por 12 mil soles a través del Banco de la Nación. "No puedo dar muchos detalles por orden de la jueza. Es una pensión anticipada, el monto de 12 mil, pero todavía falta resolverlo como corresponde, una pensión justa y también el tema de nuestro divorcio y otros temas pendientes", aclaró la influencer.