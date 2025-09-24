HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Pamela López se entera en vivo que Christian Cueva la denunció por maltrato psicológico y está fue su insólita reacción

Pamela López impacta en ‘América hoy’ al revelar que Christian Cueva, padre de sus hijos, la denunció por maltrato psicológico. 

Pamela López aclaró también cual es la relación que lleva con Christian Cueva. Foto: Composición LR/América TV/Instagram.
Pamela López aclaró también cual es la relación que lleva con Christian Cueva. Foto: Composición LR/América TV/Instagram.

Pamela López se presentó en ‘América hoy’ este miércoles 24 de septiembre para hablar sobre su relación con Paul Michael, su presente laboral y la situación con Christian Cueva, padre de sus tres hijos.

Durante la entrevista, la trujillana confesó que el futbolista la denunció por maltrato psicológico. Sin embargo, la noticia le llegó de manera inesperada apenas minutos antes de salir en vivo en el programa conducido por Ethel Pozo.

Pamela López y sus hijos con Christian Cueva sufren accidente de tránsito en la Panamericana Sur: "No sé por qué nos está pasando todo esto"

lr.pe

Así reaccionó Pamela López al enterarse de que Cueva la denunció por maltrato psicológico

Pamela López aseguró que Christian Cueva la denunció por maltrato psicológico minutos antes de salir en vivo, lo que dejó en shock a las conductoras de ‘América hoy’, ya que aparentemente el conflicto entre ambos había quedado atrás la conciliación. Al contarlo en pleno programa, la influencer reaccionó con ironía y mostrando su sorpresa.

“Todavía lo voy a corroborar porque ha sido justamente hace minutos viniendo para acá al canal, me ha escrito un número, un oficial de Trujillo y me acaba de decir que, efectivamente, tengo una denuncia por maltrato psicológico, quiero esperar la denuncia para leerla”, señaló.

Revelan imágenes inéditas del accidente que tuvo Pamela López con sus hijos con Christian Cueva en la Panamericana Sur

lr.pe

Pamela López aclara qué relación mantiene con Christian Cueva

Pamela López contó que mantiene comunicación fluida con Christian Cueva a través de WhatsApp, aunque aclaró que es bastante limitada, pues solo se enfocan en coordinar para que él pueda ver a sus hijos. Sin embargo, reveló que hay un grave problema.

“Lastimosamente, soy mamá y él es el papá y nos toca (llevar la fiesta en paz). Pero es complicado, Ethel, eso es lo que cualquier persona con neuronas y con sus cinco sentidos podría hacer, pero con él es muy complicado de llevar una comunicación. Pone trabas y más trabas”, declaró en vivo en ‘América hoy’.

