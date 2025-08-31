HOYSuscripcion LR Focus

Expareja de Paul Michael arremete en vivo contra Pamela López tras presuntas indirectas: "Ponte a estudiar"

Sofía Delgado, madre de la hija de Paul Michael, respondió a Pamela López durante una transmisión en vivo, negándose a que su hija conozca a la esposa de Christian Cueva.

Expareja de Paul Michael arremete en vivo contra Pamela López tras presuntas indirectas. Foto: captura TikTok/Instagram
Sofía Delgado, expareja de Paul Michael y madre de su hija, encendió nuevamente las redes sociales al pronunciarse en contra de Pamela López, actual pareja del salsero y aún esposa del futbolista Christian Cueva. A través de un en vivo en TikTok, Delgado se refirió a las recientes indirectas que habría recibido y cuestionó duramente a la pareja, dejando en claro su postura respecto a la crianza y el entorno de su menor hija.

El enfrentamiento se dio a conocer en el programa 'Todo se filtra', donde se expusieron fragmentos del descargo de Sofía. La joven criticó el insistente intento de Paul Michael por presentar a su hija con Pamela López, afirmando que no está de acuerdo con la idea debido a la falta de estabilidad en esa relación sentimental.

PUEDES VER: Elías Montalvo envía contundente mensaje tras el presunto 'affaire' con Paul Michael, pareja de Pamela López: 'Se molestó'

Sofía Delgado responde a Pamela López y rechaza vínculo con su hija

En su intervención en redes, Sofía Delgado fue enfática al manifestar que su hija no será presentada a Pamela López, argumentando que la relación de Paul Michael no tiene la formalidad ni el compromiso necesario. “¿Cómo quieres llevar a tu hija a conocer a alguien con quien no tienes algo estable?”, expresó en la transmisión, donde también aseguró que Pamela habría desestimado a su entorno diciendo: “Son gente que no conozco y no los conoceré nunca”.

La joven también arremetió contra Pamela con una frase que rápidamente se viralizó: “Creo que la que se tiene que ubicar eres tú, porque no tiene coherencia lo que hablas. Así que agarra tu librito y estudia”. Esta declaración provocó una ola de reacciones en plataformas como TikTok e Instagram, donde usuarios debatieron sobre el comportamiento de los involucrados.

PUEDES VER: ¡No es Pamela Franco! Pamela López lanza explosiva confesión y asegura que Christian Cueva estuvo con otra mujer tras ruptura

Paul Michael y Pamela López niegan acusaciones, pero Sofía contraataca

Días antes del descargo de Sofía, Pamela López y Paul Michael realizaron una transmisión conjunta en la que desmintieron las declaraciones de la joven. En esa emisión, el cantante sostuvo que se le niega la posibilidad de ver a su hija y negó estar incumpliendo con su deber de pensión alimentaria.

No obstante, Sofía Delgado aseguró tener pruebas contundentes que dejarían mal parado al salsero. En una conversación con la producción del programa 'Todo se filtra', sostuvo que Paul Michael se burlaría de Pamela López en privado, al igual que lo habrían hecho anteriormente Christian Cueva y otras personas del entorno.

