Sofía Delgado, expareja de Paul Michael y madre de su hija, generó polémica al dar fuertes declaraciones en el programa ‘Todo se filtra’. La joven aseguró que el actual novio de Pamela López sería un padre ausente, señalando que no ha visto a su pequeña desde hace mes y medio, ya que no cumple con todos los gastos relacionados con la menor.

Estas declaraciones causaron sorpresa, ya que mientras Paul Michael se muestra muy cercano a los hijos de la empresaria trujillana, su expareja lo acusa de descuidar a su propia hija. La controversia tomó aún más relevancia al recordarse que Pamela López también atraviesa un proceso legal con Christian Cueva, padre de sus tres hijos. “Él está donde está la plata”, sentenció Sofía Delgado.

Madre de la hija de Paul Michael critica su rol paterno y cuestiona relación con Pamela López

Según Sofía Delgado, Paul Michael no estaría cumpliendo adecuadamente con la manutención de su hija, ya que la conciliación que mantienen es de hace varios años y nunca se habría respetado. La expareja del cantante aseguró que ha solicitado actualizar el acuerdo en función de los gastos actuales y de los ingresos de él, pero señaló que Paul Michael se niega a conciliar.

Al ser consultada sobre el hecho de que Pamela López también enfrenta un conflicto legal por la manutención de sus hijos con Christian Cueva, Sofía Delgado no dudó en lanzar un duro comentario. “Eso va a hablar mucho de ella y su doble moral, ¿no? porque uno como pareja debería incentivar”, expresó. Además, hizo una advertencia a la empresaria trujillana: “Si no es buen padre con su propia hija, menos va a ser una buena pareja ni un buen padrastro”.

La expareja de Paul Michael también se refirió a los videos que el cantante comparte en redes sociales junto a los hijos de Pamela López, asegurando que él nunca ha tenido esos momentos con su propia hija. “Él siempre ha sido un padre ausente en todos los sentidos ¿Qué te puedo decir? Él está donde está la plata”, comentó, dejando en claro su crítica a la relación que mantiene con la empresaria.

¿Expareja de Paul Michael mandó indirecta a Pamela López?

Durante el programa conducido por Kurt Villavicencio se reveló que Sofía Delgado, madre de la hija de Paul Michael, realizó una publicación en TikTok que muchos interpretaron como una indirecta hacia Pamela López. “Podrás ganarme en otras cosas, pero borracha no soy, mala madre menos y ni aunque me paguen me has visto sentada en TV llorando por una manutención, así que ahí son hijas mías”, escribió la joven en sus redes sociales.

Al ser consultada sobre si sus palabras estaban dirigidas a la empresaria trujillana, Delgado no negó la posibilidad. “Bueno pues, si le cae a ella (Pamela López) qué te puedo decir”, respondió, aumentando la polémica. Cabe recordar que en los últimos meses Pamela López ha iniciado un proceso legal contra Christian Cueva, acusándolo de no cumplir con la manutención de sus hijos desde hace un año.