HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Espectáculos

Expareja de Paul Michael lo acusa de ser un padre ausente y advierte a Pamela López: “Él está donde está la plata”

La madre de la hija de Paul Michael aseguró que él no cumple con sus deberes como padre y lanzó un fuerte mensaje a Pamela López, a quién acusó de "doble moral".

Sofía Delgado, mamá de la hija de Paul Michael, arremetió contra Pamela López. Foto: Composición LR/Instagram/TikTok
Sofía Delgado, mamá de la hija de Paul Michael, arremetió contra Pamela López. Foto: Composición LR/Instagram/TikTok | instagram/tiktok

Sofía Delgado, expareja de Paul Michael y madre de su hija, generó polémica al dar fuertes declaraciones en el programa ‘Todo se filtra’. La joven aseguró que el actual novio de Pamela López sería un padre ausente, señalando que no ha visto a su pequeña desde hace mes y medio, ya que no cumple con todos los gastos relacionados con la menor.

Estas declaraciones causaron sorpresa, ya que mientras Paul Michael se muestra muy cercano a los hijos de la empresaria trujillana, su expareja lo acusa de descuidar a su propia hija. La controversia tomó aún más relevancia al recordarse que Pamela López también atraviesa un proceso legal con Christian Cueva, padre de sus tres hijos. “Él está donde está la plata”, sentenció Sofía Delgado.

PUEDES VER: Pamela López arremete contra Christian Cueva tras depósito de S/12.000 por pensión: 'No tiene idea de lo que sus hijos gastan'

lr.pe

Madre de la hija de Paul Michael critica su rol paterno y cuestiona relación con Pamela López

Según Sofía Delgado, Paul Michael no estaría cumpliendo adecuadamente con la manutención de su hija, ya que la conciliación que mantienen es de hace varios años y nunca se habría respetado. La expareja del cantante aseguró que ha solicitado actualizar el acuerdo en función de los gastos actuales y de los ingresos de él, pero señaló que Paul Michael se niega a conciliar.

Al ser consultada sobre el hecho de que Pamela López también enfrenta un conflicto legal por la manutención de sus hijos con Christian Cueva, Sofía Delgado no dudó en lanzar un duro comentario. “Eso va a hablar mucho de ella y su doble moral, ¿no? porque uno como pareja debería incentivar”, expresó. Además, hizo una advertencia a la empresaria trujillana: “Si no es buen padre con su propia hija, menos va a ser una buena pareja ni un buen padrastro”.

La expareja de Paul Michael también se refirió a los videos que el cantante comparte en redes sociales junto a los hijos de Pamela López, asegurando que él nunca ha tenido esos momentos con su propia hija. “Él siempre ha sido un padre ausente en todos los sentidos ¿Qué te puedo decir? Él está donde está la plata”, comentó, dejando en claro su crítica a la relación que mantiene con la empresaria.

PUEDES VER: Mayra Goñi y streamer Neutro sorprenden al ser captados besándose: ‘Amor y fuego’ expone imágenes

lr.pe

¿Expareja de Paul Michael mandó indirecta a Pamela López?

Durante el programa conducido por Kurt Villavicencio se reveló que Sofía Delgado, madre de la hija de Paul Michael, realizó una publicación en TikTok que muchos interpretaron como una indirecta hacia Pamela López. “Podrás ganarme en otras cosas, pero borracha no soy, mala madre menos y ni aunque me paguen me has visto sentada en TV llorando por una manutención, así que ahí son hijas mías”, escribió la joven en sus redes sociales.

Al ser consultada sobre si sus palabras estaban dirigidas a la empresaria trujillana, Delgado no negó la posibilidad. “Bueno pues, si le cae a ella (Pamela López) qué te puedo decir”, respondió, aumentando la polémica. Cabe recordar que en los últimos meses Pamela López ha iniciado un proceso legal contra Christian Cueva, acusándolo de no cumplir con la manutención de sus hijos desde hace un año.

Notas relacionadas
Pamela López arremete contra Christian Cueva tras depósito de S/12.000 por pensión: “No tiene idea de lo que sus hijos gastan”

Pamela López arremete contra Christian Cueva tras depósito de S/12.000 por pensión: “No tiene idea de lo que sus hijos gastan”

LEER MÁS
Ethel Pozo encara a Pamela López tras revelar que le cortaron el internet por falta de pago de Cueva: "También lo puedes pagar tú"

Ethel Pozo encara a Pamela López tras revelar que le cortaron el internet por falta de pago de Cueva: "También lo puedes pagar tú"

LEER MÁS
Pamela López enfurece en vivo tras múltiples críticas a su novio Paul Michael: "No mantengo a mi colágeno"

Pamela López enfurece en vivo tras múltiples críticas a su novio Paul Michael: "No mantengo a mi colágeno"

LEER MÁS
El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

LEER MÁS
El inesperado giro en la vida de Ernesto Jiménez: abandonó la televisión y representa a Perú en el extranjero en innovador deporte

El inesperado giro en la vida de Ernesto Jiménez: abandonó la televisión y representa a Perú en el extranjero en innovador deporte

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Melissa Klug acusa a madre de Jefferson Farfán tras juicio: "Mostró audios y habló de mis hijos"

Melissa Klug acusa a madre de Jefferson Farfán tras juicio: "Mostró audios y habló de mis hijos"

LEER MÁS
Samahara Lobatón confiesa qué gastos cubría Jefferson Farfán cuando vivía con Melissa Klug: "No fue como un papá"

Samahara Lobatón confiesa qué gastos cubría Jefferson Farfán cuando vivía con Melissa Klug: "No fue como un papá"

LEER MÁS
Pamela López arremete contra Christian Cueva tras depósito de S/12.000 por pensión: “No tiene idea de lo que sus hijos gastan”

Pamela López arremete contra Christian Cueva tras depósito de S/12.000 por pensión: “No tiene idea de lo que sus hijos gastan”

LEER MÁS
Carlos Orozco critica el ampay de Magaly Medina sobre Álvaro Paz de La Barra: "Bajo ese ampay"

Carlos Orozco critica el ampay de Magaly Medina sobre Álvaro Paz de La Barra: "Bajo ese ampay"

LEER MÁS
Fiscalizadores atacan a puños y patadas a conocidos cómicos ambulantes durante show en Gamarra

Fiscalizadores atacan a puños y patadas a conocidos cómicos ambulantes durante show en Gamarra

LEER MÁS
Samahara Lobatón sorprende al exponer el monto que Youna le da como pensión para su hija: “Nadie le pide millones”

Samahara Lobatón sorprende al exponer el monto que Youna le da como pensión para su hija: “Nadie le pide millones”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Real Madrid se impone frente a Osasuna con gol de Kylian Mbappé y en debut de Franco Mastantuono

Fiscalía investiga intento de homicidio a ingeniera que supervisaba obra en Comas: recibió 2 balas

¿Cuáles son los 3 números que se escriben con tres letras? Descubre este histórico acertijo

Espectáculos

Josimar regresa con María Fe Saldaña mientras su 'prima' le envía un enigmático mensaje: “Espera que te llegue la cartita, cariña”

Pamela López arremete contra Christian Cueva tras depósito de S/12.000 por pensión: “No tiene idea de lo que sus hijos gastan”

Youna encara a Samahara Lobatón por exigirle S/30.000 para su hija tras revelarse que puede ganar S/40.000 al mes como influencer: "No seas mala"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Juliana Oxenford sobre pérdida de 1.200 archivos en la JNJ: "Me suena a un nivel de corrupción de mugre"

Comisión de Alejandro Muñante apunta a una persecución política contra fiscales Lava Jato

Marianella Ledesma sobre fallo del TC que blinda a Boluarte: "Es pro crimen, pro impunidad de corrupción"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota