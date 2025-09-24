Pamela López encara a Leysi Suárez en vivo por acusarla de mentirle a sus hijos sobre su relación con Paul Michael: "¡Eso es mentira!"
Pamela López vivió un tenso momento en pleno programa en vivo de 'América hoy' con Leysi Suárez, la enfrentó por tildarla de "mentirosa" y defendió su relación con el cantante Paul Michael.
Durante una reciente edición del programa matutino ‘América hoy’, se vivió un tenso momento protagonizado por Pamela López y Leysi Suárez, luego de que esta última insinuara en vivo que la influencer le mentía a sus hijos sobre su actual vínculo con Paul Michael. Las declaraciones generaron incomodidad en la madre de 38 años y provocaron una respuesta directa de la exesposa del futbolista Christian Cueva, quien no dudó en desmentir tajantemente a la panelista.
Este intercambio se dio en un contexto mediático cargado de especulaciones sobre la vida sentimental de Pamela López, cuya cercanía con Paul Michael ha despertado varios comentarios en redes sociales.
Pamela López enfrenta a Leysi Suárez por Paul Michael
La confrontación comenzó cuando Leysi Suárez comentó al aire que los hijos de Pamela López ya eran lo suficientemente grandes como para entender la relación que su madre tendría con Paul Michael. "Los hijos ya están grandes, se dan cuenta de que son una relación, eso de andar mintiendo...", dijo la panelista, refiriéndose a la cercanía entre Pamela y su presunto nuevo compañero sentimental.
Ante estas declaraciones, Pamela López no dudó en interrumpir y reaccionar con firmeza: "¡Te equivocas totalmente!", expresó visiblemente incómoda. La empresaria dejó en claro que no hay motivos para ocultar nada a sus hijos, ya que, según indicó, no existen demostraciones afectivas públicas entre ella y Paul Michael que puedan dar lugar a malas interpretaciones.
“Se darían cuenta si yo me beso, me agarro de la mano”, agregó, dejando entrever que, aunque haya una relación cercana, no hay nada formal expuesto frente a los menores.
Pamela López opina de relación entre Christian Cueva y Pamela Franco
Minutos después del enfrentamiento con Leysi, Pamela López también fue consultada sobre la reciente relación entre su exesposo, Christian Cueva, y la cantante Pamela Franco, con quien el futbolista confirmó un romance tras su separación. La popular ‘Kittypam’ respondió sin alterar su tono y mostró una actitud serena, pero con declaraciones que no pasaron desapercibidas.
Cuando le preguntaron si aprobaría la relación entre el mediocampista y Franco, Pamela levantó la paleta de “mito”, sorprendiendo a los conductores del programa. Luego explicó: “Yo pienso que ambos se merecen, tengo mi propia opinión. Sé que merecen estar juntos y el tiempo me dará la razón”, comentó sin reservas.