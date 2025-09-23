En su visita al programa 'América hoy', Andrea San Martín se mostró incómoda por algunos comentarios de Jean Paul Santa María mientras hablaba de su conflicto legal con su expareja Juan Víctor, quien la habría señalado de maltrato animal, situación por la que ella le envió una carta notarial exigiendo rectificación. La popular 'Ojiverde' fue directa con el cantante y le pidió que tratara el tema con mayor seriedad, dejando en claro que no toleraría bromas en un asunto que involucra a su familia.

La influencer también minimizó las ocurrencias de Jean Paul Santa María al referirse a su pareja, Yerco, llamándolo 'Elías Montalvo de Temu'. Ante ello, Andrea San Martín respondió con firmeza: “Yo creo que estás cometiendo un error que claramente la gente en sus casas se dará cuenta. Yo no voy a ser la persona que te haga entrar en razón porque yo he venido a trabajar a diferencia tuya. Titulares es lo último que necesito”, expresó.

Andrea San Martín protagonizar tenso momento con Jean Paul Santa María por broma en vivo

En el programa 'América hoy', Jean Paul Santa María lanzó algunos comentarios que incomodaron a Andrea San Martín, quien hablaba sobre su caso legal tras ser acusada de maltrato animal. “Está bien que uno lo toma a la broma o de repente el en vivo no te hace pensar necesariamente de la manera correcta. Yo creo que hay temas serios y que se tienen que tomar de la forma seria, como lo estaban tomando tus compañeras”, afirmó el cantante durante la transmisión.

La popular 'Ojiverde' no dudó en responder y le pidió a Santa María que tratara el asunto con respeto. “Si tú lo quieres tomar a la broma, está bien, lo puedes hacer en otro momento donde de repente se hace chacota, pero en este momento lo estaban hablando de manera seria. Estoy segura de que a ti no te gustaría que los temas que son legales, que son importantes y le afectan a tu familia, los tomen de manera cómica, estoy segura de que no te va a gustar”, señaló la influencer, en referencia a los problemas legales que el cantante tuvo con Angie Jibaja.

El comentario de Jean Paul Santa María que enfureció a Andrea San Martín

El intercambio subió de tono cuando Jean Paul hizo un comentario sobre la muerte de una mascota. “Ese día, recién me enteré de que el gatito había fallecido por algo que tú hiciste”, expresó el cantante, recibiendo una tajante respuesta de Andrea San Martín. “Estás afirmando cosas que no son. Si yo no le he dado explicaciones al resto de personas, no te lo voy a dar a ti, y lo único que te estoy diciendo es que las cosas que se tomen de manera seria se tomen de manera seria”, replicó.

Andrea San Martín decidió cerrar la discusión con un contundente mensaje. “Tranquilo, cada quien en su posición, yo entiendo de que no puedo tener esta conversación seria contigo, tú te quedarás allí y yo me quedaré en otro nivel”, expresó. Las conductoras Ethel Pozo y Valeria Piazza respaldaron a la influencer y pidieron al cantante que ofreciera disculpas. “Y continúas haciendo bromas y estamos hablando de algo serio”, añadió la hija de Gisela Valcárcel, evidenciando la tensión que se vivió en el set.