Juan Víctor deslinda y niega haber acusado a Andrea San Martín de maltrato animal

Juan Víctor Sánchez, expareja de Andrea San Martín, generó conmoción al contar en un pódcast el miércoles 10 de septiembre que la exchica reality habría lanzado a un gato contra la pared, lo que provocó su muerte. Sin embargo, en conversación con ‘América hoy’ sorprendió al aclarar que en ningún momento se refirió a la madre de su hija y pidió que alguna asociación animalista investigue el caso

“Yo no he asegurado nada en ningún momento... lo único que te voy a decir es que si hay alguna asociación o algo pertinente que pueda investigar un caso, que lo hagan y en cualquier caso, me contacten”, contó a través del hilo telefónico Juan Víctor.

Andrea San Martín denunciará a Juan Víctor, padre de su hija

A través de su cuenta oficial de Instagram, Andrea San Martín anunció que iniciará acciones legales contra Juan Víctor tras las graves acusaciones que hizo el piloto de avión.

“Donde se mencionan presuntos hechos de maltrato animal e incluso se hace referencia al régimen de visitas de mi menor hija, me veo en la obligación de aclarar lo siguiente: Mi silencio en medios no significa inacción”, resaltó al inicio de su comunicado.

La exchica reality confirmó que su abogado ya está preparando los trámites para proceder con la denuncia contra del padre de su hija.

“Quiero informar que mi abogado, el Dr. Arica, ya se encuentra gestionando las denuncias correspondientes por violencia psicológica, difamación y desobediencia y resistencia a la autoridad, considerando que actualmente cuento con medidas de protección vigentes que vienen siendo vulneradas”, agregó al respecto.