¿Quién ganó la final de 'Esto es guerra' 2025 en diciembre y es el nuevo campeón de la temporada?

Tras más de 20 minutos de competencia, Onelia Molina superó a Rosángela Espinoza en el primer reto de la noche y acortó la distancia entre 'Combatientes' y 'Guerreros' al darle 100 puntos a su equipo, el cual es liderado por Pancho. La dentista de profesión le dedicó su victoria a su querida perrita 'Nieve', quien recientemente falleció, y selló su triunfo con un beso de Mario antes de tirarse al suelo mientras buscaba recomponerse.