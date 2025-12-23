HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá atención en los bancos el miércoles 24 de diciembre?
¿Habrá atención en los bancos el miércoles 24 de diciembre?     ¿Habrá atención en los bancos el miércoles 24 de diciembre?     ¿Habrá atención en los bancos el miércoles 24 de diciembre?     
EN VIVO

🔴 LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Espectáculos

¿Quién ganó la final de 'Esto es guerra' 2025 en diciembre y es el nuevo campeón de la temporada?

Tras dos noches de los desafíos más exigentes, solo uno de los equipos alza la copa de campeón en el final de temporada de 'Esto es guerra' 2025. ¿Ganarán los 'Guerreros' o los 'Combatientes'?

Final de 'Esto es guerra' se vive hoy.
Final de 'Esto es guerra' se vive hoy. | Foto: composición LR/América TV

'Esto es guerra' llega a su final de la temporada 2025 tras dos noches intensas de enfrentamientos. 'Guerreros' y 'Combatientes' lo dan todo en los exigentes desafíos del reality show de América TV, pero solo uno de los equipos puede alzar la copa de campeón y consagrarse ante miles de espectadores en todo el Perú este martes 23 de diciembre.

Gran final de 'Esto es guerra' 2025 EN VIVO HOY: minuto a minuto del reality vía América TV

20:14
23/12/2025

Karen Dejo y Melissa Loza en duelo histórico

Comienza la segunda fase de esta noche final. Esta vez, le toca el turno a Karen Dejo y Melissa Loza, dos participantes históricas de 'Esto es guerra', en un clásico duelo que promete sacar chispas.

20:10
23/12/2025

¡Onelia consigue 100 puntos para los 'Combatientes'!

Tras más de 20 minutos de competencia, Onelia Molina superó a Rosángela Espinoza en el primer reto de la noche y acortó la distancia entre 'Combatientes' y 'Guerreros' al darle 100 puntos a su equipo, el cual es liderado por Pancho. La dentista de profesión le dedicó su victoria a su querida perrita 'Nieve', quien recientemente falleció, y selló su triunfo con un beso de Mario antes de tirarse al suelo mientras buscaba recomponerse.

20:02
23/12/2025

Mario Irivarren no deja sola a Onelia

Mario Irivarren se hace presente en la final de 'EEG' con su apoyo inquebrantable a su pareja Onelia Molina, quien hace una pausa para recuperar el aliento. El duelo contra Rosángela aún no termina y, si bien la popular 'One' lleva ventaja a pesar de tener su salud delicada, aún nada está dicho.

Foto: captura América TVESTO ES GUERRA FINAL

19:40
23/12/2025

Onelia Molina y Rosángela Espinoza se enfrentan en el primer duelo de la noche

Rosángela Espinoza y Onelia Molina se enfrentan en el primer duelo de la noche y cuarto de la gran final. Las participantes de 'Esto es guerra' se juegan 100 puntos para sus respectivos equipos en un desafiante circuito.

19:35
23/12/2025

¡Inició la final de 'Esto es guerra!

Ya comenzó la transmisión en vivo. No te pierdas el minuto a minuto y conoce quién será el campeón de 'Esto es guerra' en la final de diciembre 2025.

19:20
23/12/2025

¿Quién ganó el primer día de la final de 'EEG' 2025?

El lunes 22 de diciembre, 'Guerreros' y 'Combatientes' se enfrentaron en un programa cargado de adrenalina y euforia; sin embargo, solo el equipo capitaneado por Patricio Parodi logró acumular puntos y están más cerca de quedarse con la copa.

19:09
23/12/2025

¿A qué hora inicia la final de 'EEG' 2025?

Faltan pocos minutos. La transmisión oficial de la final de 'Esto es guerra' inicia en el horario habitual del programa, a partir de las 7.30 p. m. en hora de Perú.

19:06
23/12/2025

'Esto es guerra' 2025 llega a su final en vivo hoy

¡Llegó el día! La gran final de 'Esto es guerra' 2025 se realiza hoy completamente en vivo. Con La República, sigue minuto a minuto la transmisión del último episodio del reality este año, donde 'Combatientes' y 'Guerreros' se enfrentan por la victoria.

Notas relacionadas
Gran Final de 'Esto es Guerra' 2025: Fecha, horario y cómo se elegirá al campeón

Gran Final de 'Esto es Guerra' 2025: Fecha, horario y cómo se elegirá al campeón

LEER MÁS
Los 'Guerreros' se imponen a los 'Combatientes' en el primer día de la gran final de 'Esto es guerra' 2025

Los 'Guerreros' se imponen a los 'Combatientes' en el primer día de la gran final de 'Esto es guerra' 2025

LEER MÁS
Usuarios ponen en duda transparencia de pruebas en 'EGG' tras supuesta ayuda de árbitro a Melissa Loza: "Es el colmo"

Usuarios ponen en duda transparencia de pruebas en 'EGG' tras supuesta ayuda de árbitro a Melissa Loza: "Es el colmo"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Natalie Vértiz festeja que su nana obtuvo la visa y anuncia que se la llevará al extranjero: “Habemus vacaciones”

Natalie Vértiz festeja que su nana obtuvo la visa y anuncia que se la llevará al extranjero: “Habemus vacaciones”

LEER MÁS
Milagros Díaz de Corazón Serrano habría confesado entre lágrimas su deseo de volver a La Bella Luz, según Luis Sánchez 'Mi Barrunto'

Milagros Díaz de Corazón Serrano habría confesado entre lágrimas su deseo de volver a La Bella Luz, según Luis Sánchez 'Mi Barrunto'

LEER MÁS
Jessica Tapia confiesa que dejó a su familia en Perú por amor y hace fuerte reflexión: "El matrimonio desgasta"

Jessica Tapia confiesa que dejó a su familia en Perú por amor y hace fuerte reflexión: "El matrimonio desgasta"

LEER MÁS
Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson en ‘Yo soy’, confiesa qué hará con los S/20.000 que ganó como premio: “Seguir en la música”

Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson en ‘Yo soy’, confiesa qué hará con los S/20.000 que ganó como premio: “Seguir en la música”

LEER MÁS
Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

LEER MÁS
Sol Carreño anuncia su salida definitiva de ‘Cuarto Poder’ y da conmovedor mensaje a televidentes: “Hay que reflexionar bien”

Sol Carreño anuncia su salida definitiva de ‘Cuarto Poder’ y da conmovedor mensaje a televidentes: “Hay que reflexionar bien”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elecciones 2026: se cierra inscripción de partidos políticos y empieza proceso de tachas y apelaciones

Minedu publica cronograma oficial de la Matrícula 2026: fechas y modalidades en colegios públicos

Poder Judicial ratifica prisión preliminar contra Ciro Castillo y dispone su captura por caso Los Socios del Callao

Espectáculos

Milagros Díaz de Corazón Serrano habría confesado entre lágrimas su deseo de volver a La Bella Luz, según Luis Sánchez 'Mi Barrunto'

Gran final de 'Esto es guerra' 2025: plataforma online para ver el segundo día de enfrentamiento entre 'Guerreros' y 'Combatientes'

Gianella Marquina, hija de Melissa Klug, sorprende al confirmar que ya convive con su pareja: ''Me prepara lomo saltado''

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: se cierra inscripción de partidos políticos y empieza proceso de tachas y apelaciones

Poder Judicial ratifica prisión preliminar contra Ciro Castillo y dispone su captura por caso Los Socios del Callao

Excomandante Ravines, líder de 'Escuadrón de la Muerte' es candidato al Senado con el partido Un Camino Diferente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025