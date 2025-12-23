¿Quién ganó la final de 'Esto es guerra' 2025 en diciembre y es el nuevo campeón de la temporada?
Tras dos noches de los desafíos más exigentes, solo uno de los equipos alza la copa de campeón en el final de temporada de 'Esto es guerra' 2025. ¿Ganarán los 'Guerreros' o los 'Combatientes'?
- Hugo García revela su deseo de convertirse en padre y su madre lo expone por posible boda con Isabella Ladera: "Está feliz"
- ¡Inició la gran final de 'Esto es guerra' 2025 EN VIVO! Ver online el segundo día de enfrentamiento entre 'Guerreros' y 'Combatientes'
'Esto es guerra' llega a su final de la temporada 2025 tras dos noches intensas de enfrentamientos. 'Guerreros' y 'Combatientes' lo dan todo en los exigentes desafíos del reality show de América TV, pero solo uno de los equipos puede alzar la copa de campeón y consagrarse ante miles de espectadores en todo el Perú este martes 23 de diciembre.
Gran final de 'Esto es guerra' 2025 EN VIVO HOY: minuto a minuto del reality vía América TV
Karen Dejo y Melissa Loza en duelo histórico
Comienza la segunda fase de esta noche final. Esta vez, le toca el turno a Karen Dejo y Melissa Loza, dos participantes históricas de 'Esto es guerra', en un clásico duelo que promete sacar chispas.
¡Onelia consigue 100 puntos para los 'Combatientes'!
Tras más de 20 minutos de competencia, Onelia Molina superó a Rosángela Espinoza en el primer reto de la noche y acortó la distancia entre 'Combatientes' y 'Guerreros' al darle 100 puntos a su equipo, el cual es liderado por Pancho. La dentista de profesión le dedicó su victoria a su querida perrita 'Nieve', quien recientemente falleció, y selló su triunfo con un beso de Mario antes de tirarse al suelo mientras buscaba recomponerse.
Mario Irivarren no deja sola a Onelia
Mario Irivarren se hace presente en la final de 'EEG' con su apoyo inquebrantable a su pareja Onelia Molina, quien hace una pausa para recuperar el aliento. El duelo contra Rosángela aún no termina y, si bien la popular 'One' lleva ventaja a pesar de tener su salud delicada, aún nada está dicho.
Foto: captura América TV
Onelia Molina y Rosángela Espinoza se enfrentan en el primer duelo de la noche
Rosángela Espinoza y Onelia Molina se enfrentan en el primer duelo de la noche y cuarto de la gran final. Las participantes de 'Esto es guerra' se juegan 100 puntos para sus respectivos equipos en un desafiante circuito.
¡Inició la final de 'Esto es guerra!
Ya comenzó la transmisión en vivo. No te pierdas el minuto a minuto y conoce quién será el campeón de 'Esto es guerra' en la final de diciembre 2025.
¿Quién ganó el primer día de la final de 'EEG' 2025?
El lunes 22 de diciembre, 'Guerreros' y 'Combatientes' se enfrentaron en un programa cargado de adrenalina y euforia; sin embargo, solo el equipo capitaneado por Patricio Parodi logró acumular puntos y están más cerca de quedarse con la copa.
¿A qué hora inicia la final de 'EEG' 2025?
Faltan pocos minutos. La transmisión oficial de la final de 'Esto es guerra' inicia en el horario habitual del programa, a partir de las 7.30 p. m. en hora de Perú.
'Esto es guerra' 2025 llega a su final en vivo hoy
¡Llegó el día! La gran final de 'Esto es guerra' 2025 se realiza hoy completamente en vivo. Con La República, sigue minuto a minuto la transmisión del último episodio del reality este año, donde 'Combatientes' y 'Guerreros' se enfrentan por la victoria.