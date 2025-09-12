Andrea San Martín denuncia que recibe amenazas de muerte tras acusación por maltrato animal

La modelo y exchica reality Andrea San Martín atraviesa un difícil momento luego de que su expareja y padre de su hija, Juan Víctor Sánchez, la acusara públicamente de maltrato animal contra su gato. Tras esta denuncia, la popular 'Ojiverde' reveló que ha comenzado a recibir amenazas de muerte a través de redes sociales, situación que decidió exponer en su cuenta oficial de Instagram.

“Te voy a buscar enferma", "Vamos a ir a buscarte y "Eso es de mala persona y ojalá sufras las consecuencias”, son algunos de los mensajes intimidantes que compartió Andrea San Martín en sus historias. Frente a las constantes amenazas, la modelo anunció que tomará acciones legales y responsabilizó directamente a su expareja por cualquier ataque en su contra.

TE RECOMENDAMOS Hayimy revela sus predicciones más importantes para el país junto a Jhan Sandoval | AstroMood

Andrea San Martín muestra amenazas tras acusación de Juan Víctor por maltrato animal

La polémica se desató luego de que Juan Víctor Sánchez relatara en un podcast que Andrea San Martín habría “lanzado contra la pared” a su gato porque este se había orinado fuera de lugar. Esta declaración no solo generó una ola de críticas contra la modelo, sino que incluso provocó las lágrimas de Lucía Oxenford, una de las conductoras del programa.

San Martín asegura que estas acusaciones han provocado que el público en general inicie una serie de ataques y amenazas en redes sociales, afectando también a su familia. “Responsabilizo directamente al señor Juan Víctor Sánchez si se concretaran las amenazas vertidas en mi contra”, señaló en un comunicado.

Mensajes de amenazas contra Andrea San Martín. Foto: captura/Instagram

Andrea San Martín anuncia acciones legales contra su expareja Juan Víctor

En respuesta a las declaraciones de su expareja, Andrea San Martín informó que su defensa legal ya está en marcha. “Mi abogado, el Dr. Arica, ya se encuentra gestionando las denuncias correspondientes por violencia psicológica, difamación y desobediencia y resistencia a la autoridad”, explicó en un comunicado difundido en sus redes sociales.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

La modelo recordó que actualmente cuenta con medidas de protección vigentes, las cuales estarían siendo vulneradas con las declaraciones de Juan Víctor. Asimismo, reiteró que no solo denunciará los ataques en redes sociales, sino que también seguirá el camino legal para que se investigue lo que considera un caso de difamación pública.