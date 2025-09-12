Andrea San Martín denuncia que recibe amenazas de muerte tras acusación por maltrato animal
La influencer Andrea San Martín reveló que viene recibiendo amenazas de muerte en redes sociales tras la acusación de su expareja Juan Víctor por haber maltratado a un gato y anunció que tomará acciones legales para defenderse.
- Diana Foronda, líder de Área 7, conmueve al hablar de su lucha contra el cáncer y su deseo de vivir: “No quiero morir, quiero luchar”
- Stephanie Orúe conmueve al anunciar el nacimiento de su primer hijo: "Empieza el mejor capítulo de nuestras vidas"
La modelo y exchica reality Andrea San Martín atraviesa un difícil momento luego de que su expareja y padre de su hija, Juan Víctor Sánchez, la acusara públicamente de maltrato animal contra su gato. Tras esta denuncia, la popular 'Ojiverde' reveló que ha comenzado a recibir amenazas de muerte a través de redes sociales, situación que decidió exponer en su cuenta oficial de Instagram.
“Te voy a buscar enferma", "Vamos a ir a buscarte y "Eso es de mala persona y ojalá sufras las consecuencias”, son algunos de los mensajes intimidantes que compartió Andrea San Martín en sus historias. Frente a las constantes amenazas, la modelo anunció que tomará acciones legales y responsabilizó directamente a su expareja por cualquier ataque en su contra.
TE RECOMENDAMOS
Hayimy revela sus predicciones más importantes para el país junto a Jhan Sandoval | AstroMood
PUEDES VER: ‘Peluchín’ consternado tras notar extraño detalle en los rostros de Andrea San Martín y Yerko en concierto: '¿Qué le pasó en la cara?'
Andrea San Martín muestra amenazas tras acusación de Juan Víctor por maltrato animal
La polémica se desató luego de que Juan Víctor Sánchez relatara en un podcast que Andrea San Martín habría “lanzado contra la pared” a su gato porque este se había orinado fuera de lugar. Esta declaración no solo generó una ola de críticas contra la modelo, sino que incluso provocó las lágrimas de Lucía Oxenford, una de las conductoras del programa.
San Martín asegura que estas acusaciones han provocado que el público en general inicie una serie de ataques y amenazas en redes sociales, afectando también a su familia. “Responsabilizo directamente al señor Juan Víctor Sánchez si se concretaran las amenazas vertidas en mi contra”, señaló en un comunicado.
Mensajes de amenazas contra Andrea San Martín. Foto: captura/Instagram
PUEDES VER: Gustavo Salcedo habría filtrado datos privados de Maju Mantilla y productor de Latina a pódcast para 'ubicarlos'
Andrea San Martín anuncia acciones legales contra su expareja Juan Víctor
En respuesta a las declaraciones de su expareja, Andrea San Martín informó que su defensa legal ya está en marcha. “Mi abogado, el Dr. Arica, ya se encuentra gestionando las denuncias correspondientes por violencia psicológica, difamación y desobediencia y resistencia a la autoridad”, explicó en un comunicado difundido en sus redes sociales.
FULLMOOD
De lunes a viernes a las 10:20 a.m.Ver ahora
La modelo recordó que actualmente cuenta con medidas de protección vigentes, las cuales estarían siendo vulneradas con las declaraciones de Juan Víctor. Asimismo, reiteró que no solo denunciará los ataques en redes sociales, sino que también seguirá el camino legal para que se investigue lo que considera un caso de difamación pública.