HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Aportantes y exaportantes marcharán por el retiro AFP
Aportantes y exaportantes marcharán por el retiro AFP     Aportantes y exaportantes marcharán por el retiro AFP     Aportantes y exaportantes marcharán por el retiro AFP     
Espectáculos

Andrea San Martín denuncia que recibe amenazas de muerte tras acusación por maltrato animal

La influencer Andrea San Martín reveló que viene recibiendo amenazas de muerte en redes sociales tras la acusación de su expareja Juan Víctor por haber maltratado a un gato y anunció que tomará acciones legales para defenderse.

Andrea San Martín negó las acusaciones de Juan Víctor por maltrato animal. Foto: composición LR/difusión/Instagram/mama.porpartidadoble
Andrea San Martín negó las acusaciones de Juan Víctor por maltrato animal. Foto: composición LR/difusión/Instagram/mama.porpartidadoble

La modelo y exchica reality Andrea San Martín atraviesa un difícil momento luego de que su expareja y padre de su hija, Juan Víctor Sánchez, la acusara públicamente de maltrato animal contra su gato. Tras esta denuncia, la popular 'Ojiverde' reveló que ha comenzado a recibir amenazas de muerte a través de redes sociales, situación que decidió exponer en su cuenta oficial de Instagram.

“Te voy a buscar enferma", "Vamos a ir a buscarte y "Eso es de mala persona y ojalá sufras las consecuencias”, son algunos de los mensajes intimidantes que compartió Andrea San Martín en sus historias. Frente a las constantes amenazas, la modelo anunció que tomará acciones legales y responsabilizó directamente a su expareja por cualquier ataque en su contra.

TE RECOMENDAMOS

Hayimy revela sus predicciones más importantes para el país junto a Jhan Sandoval | AstroMood

PUEDES VER: ‘Peluchín’ consternado tras notar extraño detalle en los rostros de Andrea San Martín y Yerko en concierto: '¿Qué le pasó en la cara?'

lr.pe

Andrea San Martín muestra amenazas tras acusación de Juan Víctor por maltrato animal

La polémica se desató luego de que Juan Víctor Sánchez relatara en un podcast que Andrea San Martín habría “lanzado contra la pared” a su gato porque este se había orinado fuera de lugar. Esta declaración no solo generó una ola de críticas contra la modelo, sino que incluso provocó las lágrimas de Lucía Oxenford, una de las conductoras del programa.

San Martín asegura que estas acusaciones han provocado que el público en general inicie una serie de ataques y amenazas en redes sociales, afectando también a su familia. “Responsabilizo directamente al señor Juan Víctor Sánchez si se concretaran las amenazas vertidas en mi contra”, señaló en un comunicado.

Mensajes de amenazas contra Andrea San Martín. Foto: captura/Instagram

Mensajes de amenazas contra Andrea San Martín. Foto: captura/Instagram

PUEDES VER: Gustavo Salcedo habría filtrado datos privados de Maju Mantilla y productor de Latina a pódcast para 'ubicarlos'

lr.pe

Andrea San Martín anuncia acciones legales contra su expareja Juan Víctor

En respuesta a las declaraciones de su expareja, Andrea San Martín informó que su defensa legal ya está en marcha. “Mi abogado, el Dr. Arica, ya se encuentra gestionando las denuncias correspondientes por violencia psicológica, difamación y desobediencia y resistencia a la autoridad”, explicó en un comunicado difundido en sus redes sociales.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

La modelo recordó que actualmente cuenta con medidas de protección vigentes, las cuales estarían siendo vulneradas con las declaraciones de Juan Víctor. Asimismo, reiteró que no solo denunciará los ataques en redes sociales, sino que también seguirá el camino legal para que se investigue lo que considera un caso de difamación pública.

Notas relacionadas
Juan Víctor afirma que Andrea San Martín habría ejercido actos de violencia contra su gato que terminó en su muerte

Juan Víctor afirma que Andrea San Martín habría ejercido actos de violencia contra su gato que terminó en su muerte

LEER MÁS
Andrea San Martín denunciará a su ex Juan Víctor por acusarla de maltrato animal: Ha ocasionado insultos y amenazas contra mí

Andrea San Martín denunciará a su ex Juan Víctor por acusarla de maltrato animal: Ha ocasionado insultos y amenazas contra mí

LEER MÁS
‘Peluchín’ consternado tras notar extraño detalle en los rostros de Andrea San Martín y Yerko en concierto: “¿Qué le pasó en la cara?"

‘Peluchín’ consternado tras notar extraño detalle en los rostros de Andrea San Martín y Yerko en concierto: “¿Qué le pasó en la cara?"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Larissa Riquelme recuerda 'roce' que tuvo con Milett Figueroa y habla sobre Marcelo Tinelli: "Si estaba soltero..."

Larissa Riquelme recuerda 'roce' que tuvo con Milett Figueroa y habla sobre Marcelo Tinelli: "Si estaba soltero..."

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Quién es George Slebi, el actor colombiano vinculado a Maju Mantilla tras supuesta infidelidad?

¿Quién es George Slebi, el actor colombiano vinculado a Maju Mantilla tras supuesta infidelidad?

LEER MÁS
Alfredo Benavides revela qué profesión soñaba para Giacomo tras su éxito en Zaca TV: "Ninguno sea artista"

Alfredo Benavides revela qué profesión soñaba para Giacomo tras su éxito en Zaca TV: "Ninguno sea artista"

LEER MÁS
Magaly Medina minimiza renuncia definitiva de su reportera, la voz de los 'ampays', a su programa: "La única imprescindible soy yo"

Magaly Medina minimiza renuncia definitiva de su reportera, la voz de los 'ampays', a su programa: "La única imprescindible soy yo"

LEER MÁS
Magaly Medina responde a los medios digitales y reafirma su versión sobre Maju Mantilla: ''No tienen credibilidad''

Magaly Medina responde a los medios digitales y reafirma su versión sobre Maju Mantilla: ''No tienen credibilidad''

LEER MÁS
Viralizan video de actor colombiano, vinculado a Maju Mantilla, en el que elogia su trabajo juntos: "Una química impresionante"

Viralizan video de actor colombiano, vinculado a Maju Mantilla, en el que elogia su trabajo juntos: "Una química impresionante"

LEER MÁS
Pamela Franco revela conversación con Christian Cueva por presunta fiesta de 18 horas con jugadores de Emelec

Pamela Franco revela conversación con Christian Cueva por presunta fiesta de 18 horas con jugadores de Emelec

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Toma de San Marcos HOY: minuto a minuto del tercer día de protestas y la suspensión del examen de admisión 2026

La hazaña de un padre que rescató a su hija de una red de prostitución

Precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 12 de septiembre de 2025: consulta la tasa actual según Monitor Dólar

Espectáculos

Magaly Medina responde a los medios digitales y reafirma su versión sobre Maju Mantilla: ''No tienen credibilidad''

Pareja de Edson Dávila 'Giselo' aparece por primera vez en vivo en televisión y sorprende al conductor por su cumpleaños

Viralizan video de actor colombiano, vinculado a Maju Mantilla, en el que elogia su trabajo juntos: "Una química impresionante"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota