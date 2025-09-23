María José Vigil Checa, conocida como Majo con Sabor, se sinceró en el pódcast de YouTube 'Habla Good' sobre su relación con Gino Asereto, la cual llegó a su fin tras seis meses de romance. La reconocida chef explicó que, aunque acordaron mantener la separación en privado por el estreno de la segunda temporada de 'Hombres a la plancha', se sintió incómoda con la manera en que el exchico reality respondió a la prensa.

“Esperaba un respeto porque yo le di respeto al no publicar y pedí que, si le preguntaban, no respondiera cualquier cosa, pero lo hizo de una forma que no me gustó”, confesó Majo con Sabor, quien finalmente decidió romper su silencio y hablar públicamente sobre la ruptura.

TE RECOMENDAMOS Conoce a tu ARCÁNGEL PROTECTOR junto a SOFÍA ARANCIBIA y JHAN SANDOVAL | AstroMood

Majo con Sabor confiesa su molestia con Gino Assereto luego terminar su relación con el exchico reality

La chef detalló que fue Gino Asereto quien decidió terminar la relación y que, en aquel momento, ambos acordaron no dar declaraciones a la prensa para no opacar el estreno del show en el que él participaba. Sin embargo, Majo con Sabor relató que el exchico reality dio una respuesta que no esperaba cuando le consultaron si ella asistiría a verlo.

“Tenía justo su segundo show y yo estaba invitada. Me dijo: ‘No publiques ni yo publico nada porque se van a ir por el tema de la separación y no por el tema del show’. Yo acepté, pero luego le preguntaron algo y respondió de una manera que no me gustó. Ahí sí me molesté, porque yo quería hacer público que habíamos terminado”, contó en la entrevista.

Majo con Sabor asegura que Gino Assereto la bloqueó de redes tras anunciar su ruptura

Luego de las declaraciones de Gino Assereto a la prensa, la chef decidió compartir con las conductoras de un pódcast que ya no tenía sentido callar más. “Me levanté, vi el clip y dije: ‘ándate a la mier…’”, afirmó, dejando en claro que su enojo se debió a lo que consideró una falta de consideración por parte de Asereto.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

Otro detalle que sorprendió a los seguidores de ambos fue que, tras el anuncio de la ruptura, Gino Asereto habría bloqueó a Majo con Sabor en redes sociales. Pese a ello, la chef afirma que no guarda rencor y que prefiere quedarse con los aprendizajes que le dejó la relación. “Yo creo que todo es perfecto, uno actúa y luego tienes un aprendizaje de por medio. Aunque actúes mal, siempre va a llegar algo positivo”, reflexionó.