Espectáculos

Rafael Cardozo admite error al pedirle matrimonio a Cachaza tras revelarse su próxima boda: "Estábamos en problemas"

El exchico reality Rafael Cardozo habló sobre la pedida de mano de Cachaza con André Bankoff y admitió que se equivocó al comprometerse con ella en 2022, cuando su relación ya atravesaba problemas.

Rafael Cardozo y cachaza fueron pareja por más de 10 años. Foto: composición LR/difusión/Instagram
Rafael Cardozo y cachaza fueron pareja por más de 10 años. Foto: composición LR/difusión/Instagram

Rafael Cardozo por primera vez se pronunció sobre la reciente pedida de mano de su exnovia, Carol Reali, conocida como Cachaza, y el actor brasileño André Bankoff. La pareja compartió el emotivo anuncio en redes sociales, lo que generó diversas reacciones. Al respecto, el exchico reality sorprendió al reconocer cuál fue su mayor error al pedirle matrimonio a Cachaza tras 12 años de relación.

“Creo que cometí un error en el momento de la pedida de mano. Ya no estábamos bien al 100%, ya estábamos en problemas de relación”, confesó Cardozo en una entrevista en 'América hoy'. El brasileño señaló que, a diferencia de su caso, no ve equivocación en el compromiso actual de Cachaza y André Bankoff, pues considera que atraviesan un gran momento en su relación.

Rafael Cardozo reconoce error al pedirle matrimonio a Cachaza en 2022

El exchico reality recordó que en diciembre de 2022 decidió pedirle matrimonio a Cachaza como un intento por salvar la relación, pese a que ambos enfrentaban constantes dificultades. Incluso, el exintegrante de 'Esto es guerra' reveló que invirtió en un lujoso viaje en crucero para celebrar la pedida de mano, pero en el fondo la pareja ya no se encontraba en su mejor etapa sentimental.

“El sentimiento era el mismo, la quería un montón, pero fue parte mía por tratar de arreglar la situación. Invertí un montón de dinero, un viaje increíble, pero no fue el momento correcto”, explicó Rafael Cardozo. “Yo creo que el mejor momento para una pedida de mano es cuando todo esté bien, maravilloso”, añadió el brasileño.

Durante la entrevista, los conductores Janet Barboza, Ethel Pozo, Valeria Piazza y Edson Dávila coincidieron en que no sirve de nada comprometerse si la relación ya está rota. Ante ello, Cardozo reiteró que su error fue elegir un momento equivocado, y que a diferencia de su experiencia, ve a Cachaza y André Bankoff disfrutando de su mejor etapa como pareja.

Cachaza y el actor André Bankoff anuncian su matrimonio con romántico mensaje

El sábado 20 de setiembre Cachaza y el actor André Bankoff anunciaron su compromiso con un mensaje romántico por parte de la modelo brasileña en su cuenta de Instagram, acompañada de fotos y videos del momento especial: "Un sí lleno de emoción, de lágrimas bonitas y de la certeza más grande de mi vida: quiero caminar contigo para siempre".

Por su parte, el actor de 44 años también compartió su alegría y reafirmó su promesa con Carol Reali: "Te amo, mi amor. ¡Que Dios nos bendiga siempre! Yo quiero construir una familia contigo y caminar de manos atadas hasta el final de nuestras vidas!".

