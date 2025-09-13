Andrea San Martín anuncia que dejará las redes tras recibir preocupantes amenazas: “Priorizo la seguridad de mi familia”

Andrea San Martín sorprendió a sus seguidores con un anuncio que generó preocupación inmediata. La modelo e influencer utilizó su cuenta de Instagram para revelar que ha decidido dar un paso al costado y ausentarse temporalmente de las redes sociales, luego de convertirse en blanco de constantes amenazas de muerte que han puesto en juego su paz emocional y su integridad.

Con evidente firmeza, la popular ‘ojiverde’ aseguró que su prioridad en este momento es resguardar su seguridad y la de su familia, dejando en claro que no permitirá que el miedo se apodere de su vida. Su decisión, aunque difícil, refleja el duro momento que atraviesa y el impacto que la violencia digital puede tener en la vida de las figuras públicas.

Andrea San Martín toma fuerte decisión en sus redes sociales

MÁS INFORMACIÓN: Juan Víctor afirma que Andrea San Martín habría ejercido actos de violencia contra su gato que terminó en su muerte

Previamente, la exchica ‘reality’ Andrea San Martín, sorprendió al anunciar que tomará acciones legales contra Juan Víctor Sánchez, padre de su hija, a quien denunciará por violencia psicológica y difamación, luego de que él insinuara públicamente que su ex expareja habría maltratado a una mascota.

El jueves 12 de septiembre, Andrea San Martín sorprendió a sus seguidores al publicar un fuerte pronunciamiento en sus redes sociales, donde anunció que se alejará temporalmente de la vida digital tras recibir reiteradas amenazas de muerte.

En ese contexto, la ‘ojiverde’ dejó en claro que su prioridad absoluta es velar por la seguridad y el bienestar de sus pequeñas, por encima de cualquier otra situación. “Ante la grave situación que vengo atravesando, me veo en la necesidad de dirigirme a ustedes y señalar que al día de hoy las agresiones y amenazas de muerte contra mi persona y mi familia han escalado a un nivel alarmante”, expresó la influencer al inicio.