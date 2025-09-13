HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Pan con Chicharón gana el 'Mundial de Desayunos'
Pan con Chicharón gana el 'Mundial de Desayunos'      Pan con Chicharón gana el 'Mundial de Desayunos'      Pan con Chicharón gana el 'Mundial de Desayunos'      
Puntos de concentración de las protestas por retiro AFP
Puntos de concentración de las protestas por retiro AFP     Puntos de concentración de las protestas por retiro AFP     Puntos de concentración de las protestas por retiro AFP     
Espectáculos

Andrea San Martín anuncia que dejará las redes tras recibir preocupantes amenazas: “Priorizo la seguridad de mi familia”

La ‘ojiverde’ Andrea San Martín anunció que, por motivos de seguridad, tomó la decisión de alejarse temporalmente de sus redes sociales.


Andrea San Martín toma esta fuerte decisión en sus redes sociales. Foto: Composición LR/Captura.
Andrea San Martín toma esta fuerte decisión en sus redes sociales. Foto: Composición LR/Captura.

Andrea San Martín sorprendió a sus seguidores con un anuncio que generó preocupación inmediata. La modelo e influencer utilizó su cuenta de Instagram para revelar que ha decidido dar un paso al costado y ausentarse temporalmente de las redes sociales, luego de convertirse en blanco de constantes amenazas de muerte que han puesto en juego su paz emocional y su integridad.

Con evidente firmeza, la popular ‘ojiverde’ aseguró que su prioridad en este momento es resguardar su seguridad y la de su familia, dejando en claro que no permitirá que el miedo se apodere de su vida. Su decisión, aunque difícil, refleja el duro momento que atraviesa y el impacto que la violencia digital puede tener en la vida de las figuras públicas.
Andrea San Martín toma fuerte decisión en sus redes sociales

TE RECOMENDAMOS

Hayimy revela sus predicciones más importantes para el país junto a Jhan Sandoval | AstroMood

MÁS INFORMACIÓN: Juan Víctor afirma que Andrea San Martín habría ejercido actos de violencia contra su gato que terminó en su muerte

lr.pe

Andrea San Martín toma fuerte decisión en sus redes sociales

Previamente, la exchica ‘reality’ Andrea San Martín, sorprendió al anunciar que tomará acciones legales contra Juan Víctor Sánchez, padre de su hija, a quien denunciará por violencia psicológica y difamación, luego de que él insinuara públicamente que su ex expareja habría maltratado a una mascota.

El jueves 12 de septiembre, Andrea San Martín sorprendió a sus seguidores al publicar un fuerte pronunciamiento en sus redes sociales, donde anunció que se alejará temporalmente de la vida digital tras recibir reiteradas amenazas de muerte.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

En ese contexto, la ‘ojiverde’ dejó en claro que su prioridad absoluta es velar por la seguridad y el bienestar de sus pequeñas, por encima de cualquier otra situación. “Ante la grave situación que vengo atravesando, me veo en la necesidad de dirigirme a ustedes y señalar que al día de hoy las agresiones y amenazas de muerte contra mi persona y mi familia han escalado a un nivel alarmante”, expresó la influencer al inicio.

Notas relacionadas
Juan Víctor deslinda y niega haber acusado a Andrea San Martín de maltrato animal

Juan Víctor deslinda y niega haber acusado a Andrea San Martín de maltrato animal

LEER MÁS
Andrea San Martín denuncia que recibe amenazas de muerte tras acusación por maltrato animal

Andrea San Martín denuncia que recibe amenazas de muerte tras acusación por maltrato animal

LEER MÁS
Juan Víctor afirma que Andrea San Martín habría ejercido actos de violencia contra su gato que terminó en su muerte

Juan Víctor afirma que Andrea San Martín habría ejercido actos de violencia contra su gato que terminó en su muerte

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Larissa Riquelme recuerda 'roce' que tuvo con Milett Figueroa y habla sobre Marcelo Tinelli: "Si estaba soltero..."

Larissa Riquelme recuerda 'roce' que tuvo con Milett Figueroa y habla sobre Marcelo Tinelli: "Si estaba soltero..."

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pareja de Edson Dávila 'Giselo' aparece por primera vez en vivo en televisión y sorprende al conductor por su cumpleaños

Pareja de Edson Dávila 'Giselo' aparece por primera vez en vivo en televisión y sorprende al conductor por su cumpleaños

LEER MÁS
Susy Díaz defiende a Maju Mantilla y lanza dardo a Gustavo Salcedo: "No veo cosas comprometedoras como que esté en un sauna 'calatayú'"

Susy Díaz defiende a Maju Mantilla y lanza dardo a Gustavo Salcedo: "No veo cosas comprometedoras como que esté en un sauna 'calatayú'"

LEER MÁS
Karla Tarazona revela su deseo de ser madre nuevamente con Christian Domínguez: “Me falta mi princesa”

Karla Tarazona revela su deseo de ser madre nuevamente con Christian Domínguez: “Me falta mi princesa”

LEER MÁS
Magaly Medina sorprende al involucrar a Ricardo Rondón en caso Maju y su productor: "Un papel protagónico”

Magaly Medina sorprende al involucrar a Ricardo Rondón en caso Maju y su productor: "Un papel protagónico”

LEER MÁS
César Ritter grita su amor por Mafer de ‘1000 oficios’ y revela qué pasó con ella tras dejar la TV: “Se dedica a otra cosa”

César Ritter grita su amor por Mafer de ‘1000 oficios’ y revela qué pasó con ella tras dejar la TV: “Se dedica a otra cosa”

LEER MÁS
Viralizan video de actor colombiano, vinculado a Maju Mantilla, en el que elogia su trabajo juntos: "Una química impresionante"

Viralizan video de actor colombiano, vinculado a Maju Mantilla, en el que elogia su trabajo juntos: "Una química impresionante"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Toma de San Marcos HOY: minuto a minuto del tercer día de protestas y la suspensión del examen de admisión 2026

La hazaña de un padre que rescató a su hija de una red de prostitución

Precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 12 de septiembre de 2025: consulta la tasa actual según Monitor Dólar

Espectáculos

Magaly Medina responde a los medios digitales y reafirma su versión sobre Maju Mantilla: ''No tienen credibilidad''

Pareja de Edson Dávila 'Giselo' aparece por primera vez en vivo en televisión y sorprende al conductor por su cumpleaños

Viralizan video de actor colombiano, vinculado a Maju Mantilla, en el que elogia su trabajo juntos: "Una química impresionante"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota