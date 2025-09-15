Andrea San Martín reapareció en el programa 'América hoy' y no pudo evitar quebrarse al hablar sobre el 'calvario' que atraviesa junto con sus hijas tras la acusación Juan Víctor de maltrato animal. La exchica reality aseguró que la polémica ha tenido un fuerte impacto en su vida familiar y pidió a su expareja que piense en su hija antes de lanzar declaraciones que afectan directamente a la menor.

Conmovida, la popular 'Ojiverde' contó que ha recibido hostigamiento en redes sociales y que esta situación la llevó a alejarse de la exposición. Además, lamentó que sus hijas sean las principales perjudicadas. “Es que tú no tienes idea de cómo ha cambiado esta semana la vida de mis hijas y la mía”, expresó.

TE RECOMENDAMOS ¿MAJU MANTILLA vuelve con su esposo? Jhan Sandoval y Gissela Mondragón | AstroMood

Andrea San Martín cuenta el 'calvario' que vive con sus hijas tras polémica por presunto maltrato animal

La también influencer se dirigió a los televidentes para disculparse y aseguró que esta situación también perjudicó a sus hijas, por lo que optó por decidir que dejen de asistir a sus centros educativos. “Lamento mucho que la gente se haya sentido susceptible. Yo tengo tres animalitos actualmente, mis hijas los aman, son parte de la familia, pero también sean conscientes de cómo repercute todo eso a toda mi familia, a mí, entorno, a mi integridad y a la de mis hijas”, afirmó.

La 'Ojiverde' explicó que decidió priorizar a su familia y poner distancia de la exposición mediática, recordando que en el pasado ya había dejado la televisión por la misma razón. “Si yo tomé la decisión de retirarme de la televisión mucho tiempo es porque en este momento me interesa enfocarme en el tema familiar”, sostuvo al pedir comprensión y respeto a quienes la critican en redes.

Andrea San Martín hace fuerte pedido a Juan Víctor tras acusarla de maltrato animal

En medio de sus declaraciones, Andrea San Martín dirigió un mensaje directo a Juan Víctor, padre de su hija menor, pidiéndole que reflexione sobre sus actitudes y piense en el bienestar de la niña. “No se trata de una guerra tú a tú. Esto lo debimos haber aprendido hace mucho tiempo. Si tú deseas, porque nuestra hija está creciendo, mi invitación, y mis puertas siguen abiertas a que mediante la terapeuta de nuestra hija, como te lo hice saber en algún momento, puedas sumarte, entiendas el trasfondo de todo lo que está sucediendo con ella”, expresó.

La influencer también reconoció errores del pasado, pero aclaró que su posición actual es distinta, pues su prioridad absoluta son sus hijas. “Precisamente mi posición hoy en día es totalmente diferente a la de antes, porque definitivamente toda la situación que estoy viviendo repercute en mis hijas. Entonces necesito que lo comprendan de la misma manera. Pero hay una cosa que es la vía legal que efectivamente se va a dar, pero eso toma tiempo”, sostuvo.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

Andrea San Martín evitó entrar en confrontaciones públicas con Juan Víctor, pero dejó claro que no permitirá que sus hijas sigan expuestas a un ambiente de conflicto. “No se trata de que yo pueda salir y despotricar y mostrarles muchas cosas que me hizo. No lo vuelvo a hacer y te pido que tomes el mismo camino porque ya nuestra hija no está pequeña”, añadió.