Espectáculos

Fernando Díaz le dice adiós a Maju Mantilla con emotivo mensaje en redes: conductor expuso tiernas fotos de ambos

Tras hablar por primera vez sobre los rumores de posible romance entre ambos, Fernando Díaz no ocultó su tristeza y se despidió de Maju Mantilla con un conmovedor mensaje que provocó una ola de comentarios en redes.

Fernando Díaz y Maju Mantilla fueron compañeros por casi 3 años en 'Arriba mi gente'. Foto: Composición LR/Captura/Latina/Captura/Instagram
Fernando Díaz y Maju Mantilla fueron compañeros por casi 3 años en 'Arriba mi gente'. Foto: Composición LR/Captura/Latina/Captura/Instagram

"Decir adiós fue difícil para mí...". Así es como empieza la letra de la famosa canción 'Decir adiós', la cual podría calzar para lo que vive Fernando Díaz en estos momentos. Maju Mantilla, su compañera en conducción por casi 3 años, anunció su renuncia definitiva a 'Arriba mi gente' debido a los múltiples rumores que apuntan a presuntas infidelidades en su matrimonio con Gustavo Salcedo. Díaz fue vinculado en más de una ocasión a la reina de belleza y tras hablar por primera vez sobre los entredichos, decidió, mediante su Instagram, despedirse de ella con un triste, pero significativo mensaje.

"En las buenas y en las malas contigo", posteó en sus redes sociales. Lo que más llamó la atención de sus seguidores fue que posteó una serie de momentos que ambos habían compartido, hasta ahora, desconocidos. Su publicación provocó una gran avalancha de comentarios de usuarios, quienes destacaron la gran amistad que los une desde hace varios años.

Fernando Díaz y Maju Mantilla.

Fernando Díaz y Maju Mantilla.

PUEDES VER: Esposa de Fernando Díaz habría encontrado conversaciones privadas del periodista con Maju Mantilla, revela productora: 'Estaba incómoda'

lr.pe

La emotiva despedida de Fernando Díaz a Maju Mantilla

"Te vamos a extrañar, Majito", posteó Fernando Díaz en su cuenta oficial de Instagram, luego de conocerse que Maju Mantilla no continuará más en 'Arriba mi gente'. Diversas figuras del espectáculo peruano también se sumaron a los mensajes y destacaron la gran cercanía que existe entre Mantilla y Díaz, resaltando siempre que entre ambos primó la relación amical.

Maju Mantilla y Fernando Díaz en 'Arriba mi gente'.

Maju Mantilla y Fernando Díaz en 'Arriba mi gente'.

"Tú un caballero y buen ser humano siempre, querido Fernando", "un gran equipo, tuve la oportunidad de compartir con ustedes y siempre encontré calidez, respeto y profesionalismo", "toda mi solidaridad con ella y a ustedes mi cariño", expresaron en redes sociales.

Cabe destacar que Maju Mantilla y Fernando Díaz compartieron 'Arriba mi gente' por casi 3 años. A raíz de la gran química que se notaba entre ambos, se especuló sobre algún romance en paralelo entre ambos, lo cual fue tajantemente descartado por el propio periodista el último jueves 18 de septiembre.

PUEDES VER: Maju Mantilla se enoja y amenaza con demandar a cualquiera que la vincule con terceros: 'Estoy muy cansada'

lr.pe

Fernando Díaz responde ante posible romance con Maju Mantilla

Tras escuchar las palabras finales de Maju Mantilla en 'Arriba mi gente', Fernando Díaz decidió romper su silencio y se refirió directamente a los últimos rumores que apuntaban a un amorío secreto entre él y la reina de belleza.

“Uno puede ser de piedra muchas veces, pero también duele, fastidia y molesta, y lo digo de mi experiencia personal. De mí se han dicho cosas intrascendentes, cosas que son mentiras, que no vale la pena siquiera responderle a esta gente que está en una cloaca, en una sequía, y que solo quiere un poco de figuración”, expresó el periodista de 53 años.

“No me lo veía venir, no era algo planificado (la renuncia). Yo solo quiero decirte, eres una extraordinaria persona. Eres la mejor compañera de trabajo que he tenido. Cada cosa que has hecho lo has hecho con el corazón. Yo destaco tu profesionalismo”, sentenció.

