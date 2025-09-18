Fernando Díaz habla por primera vez sobre los rumores de su vínculo con Maju Mantilla en vivo: “Son intrascendentes”
En plena renuncia de Maju Mantilla a la conducción de ‘Arriba mi gente’, Fernando Díaz sorprendió al pronunciarse sobre los rumores de un presunto romance con la exmiss Mundo.
La renuncia en vivo de Maju Mantilla a la conducción de ‘Arriba mi gente’ impactó a los televidentes de Latina, quienes no esperaban una decisión tan radical de la exreina de belleza ante la polémica por una presunta infidelidad a su todavía esposo, Gustavo Salcedo.
La decisión de Maju también tomó por sorpresa a sus compañeros del programa, como Santi Lesmes y Fernando Díaz. Precisamente, este último habló por primera vez sobre los rumores de un supuesto romance clandestino entre él y la presentadora, tal como aseguró la productora del pódcast ‘Chimichurri’, Verónica Alcántara.
“Son intrascendentes”, comenzó diciendo Díaz, todavía seguía en shock por la renuncia en vivo de Maju Mantilla.
Fernando Díaz se pronuncia en vivo sobre su presunto romance con Maju Mantilla
Cuando Maju Mantilla anunció su inesperada renuncia a la conducción de ‘Arriba mi gente’, su compañero Fernando Díaz tomó la palabra y, tras elogiarla por su profesionalismo, decidió hablar por primera vez sobre los rumores de un presunto romance con su compañera.
“Uno puede ser de piedra muchas veces, pero también duele, fastidia y molesta, y lo digo de mi experiencia personal. De mí se han dicho cosas intranscendentes, cosas que son mentiras, que no vale la pena siquiera responderle a esta gente que está en una cloaca, en una sequía, y que solo quiere un poco de figuración”, expresó muy indignado el comunicador, mientras Maju lo escuchaba atentamente.
Además, aclaró que considera a Maju Mantilla “la mejor compañera de trabajo” que ha tenido en su carrera. “No me lo veía venir, no era algo planificado (la renuncia). Yo solo quiero decirte, eres una extraordinaria persona. Eres la mejor compañera de trabajo que he tenido. Cada cosa que has hecho lo has hecho con el corazón. Yo destaco tu profesionalismo”, señaló el conductor de 53 años.
