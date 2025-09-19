HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Ricardo Rondón responde fuerte a Gustavo Salcedo tras ser expuesto como "hombre clave" en presunta infidelidad de Maju Mantilla

Ricardo Rondón sorprendió al no desmentir su implicación en las presuntas infidelidades de Maju Mantilla con su productor Christian Rodríguez. Por el contrario, 'retó' a Gustavo Salcedo a sacar fotos, mensajes o alguna prueba que le prueben lo que ha dicho.

Ricardo Rondón rompió su silencio sobre presuntas infidelidades de Maju Mantilla. Foto: Composición LR/Captura/Willax/Captura/Latina
Ricardo Rondón rompió su silencio sobre presuntas infidelidades de Maju Mantilla. Foto: Composición LR/Captura/Willax/Captura/Latina

Maju Mantilla anunció en vivo su renuncia a 'Arriba mi gente' el pasado jueves 18 de septiembre. Sus compañeros de programa, Santi Lesmes y Fernando Díaz, se quedaron atónitos y, además de ellos, otras figuras cercanas a la reina de belleza salieron a mostrarle su total respaldo. Ricardo Rondón, sindicado por Gustavo Salcedo como el presunto "hombre clave" detrás de las posibles infidelidades de la conductora de Latina, salió al frente y se mostró indignado ante las acusaciones vertidas por el aún esposa de Mantilla.

"Voy a hablar de esto por única vez, porque se me mencionó en alguno de los chats que he leído, que si es verdad, porque tampoco tengo la certeza de que no lo sean, pero si es verdad, lamento muchísimo que Gustavo Salcedo me ponga a mí como una 'persona clave'. ¿Clave para qué?", expresó el presentador de 'Ponte en la cola' totalmente indignado.

TE RECOMENDAMOS

MAJU MANTILLA LE RESPONDE A MAGALY MEDINA | MOODCAST

PUEDES VER: Esposa de Fernando Díaz habría encontrado conversaciones privadas del periodista con Maju Mantilla, revela productora: 'Estaba incómoda'

lr.pe

Ricardo Rondón se defiende ante acusaciones de Gustavo Salcedo

El nombre de Ricardo Rondón ha sido vinculado como "papel clave" en las presuntas infidelidades de Maju Mantilla. Según habría contado Gustavo Salcedo a Verónica Alcántara, productora de 'Chimi churri', el presentador de larga trayectoria televisiva, habría jugado un papel fundamental e incluso, habría sido en su domicilio, donde la reina de belleza y Christian Rodríguez, productor de 'Arriba mi gente' se habrían visto a escondidas en reiteradas oportunidades.

Por primera vez, Ricardo Rondón salió al frente y le respondió directamente a Gustavo Salcedo, asegurando que le extraña estar involucrado en este escándalo. "¿A qué se refiere con que 'soy clave'? No entiendo cuál ha sido el propósito del comentario, no lo entenderé. Yo tengo el mejor de los aprecios por Gustavo (Salcedo), lo he conocido, he compartido muchas veces con él en familia, pero me gustaría puntualmente saber a qué se refirió cuando a mí me pone como o me centra diciendo 'cuidado con Rondón porque Rondón es clave'", expresó contrariado.

PUEDES VER: Ricardo Rondón comete infidencia y revela cómo está Maju Mantilla tras renunciar al programa: 'Está muy lastimada'

lr.pe

Ricardo Rondón pide pruebas que lo involucren en presunta infidelidad de Maju Mantilla

Sin embargo, Ricardo Rondón optó por no desmentir tajantemente su participación en las presuntas infidelidades de Maju Mantilla. El comunicador dejó 'en el aire' su respuesta y retó a Salcedo a mostrar pruebas fehacientes que lo impliquen en la polémica.

"Voy a referirme sobre esto por única vez, porque no quiero caer en el juego de los medios. Para señalar hay que probar y me gustaría que me prueben ese señalamiento. Que me saquen una foto, una prueba, un comunicado, un mensaje de texto mío, donde de alguna u otra forma se me involucre en algo de lo que el señor Gustavo Salcedo refiere sobre mi persona", señaló.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

"Yo estaré aquí, esperando que eso salga y si es cierto, entonces diré 'sí, es verdad', pero si no es cierto, diré que simplemente es lamentable. Yo no voy a tomar ninguna acción legal, porque no estoy en el problema, pero me parece muy irresponsable señalar o decir que alguien es clave cuando está clara su intención: lo que busca es desprestigiar a su esposa", apuntó Ricardo Rondón.

