Maju Mantilla compartió un video en Instagram en el que asegura sentirse “muy cansada” por las distintas informaciones que circulan sobre ella, relacionadas con una presunta infidelidad a su todavía esposo Gustavo Salcedo, con un productor de Latina y con el actor colombiano George Slebi. Por esa razón, advirtió que se toma su derecho de iniciar acciones legales contra quienes la vinculen con terceros.

“Es increíble como medios de comunicación vienen difundiendo información falsa sobre mí, creando historias o episodios sobre mi vida que nunca sucedieron. Lo hacen de forma constante todos los días, vinculándome con personas de forma maliciosa, generando así expresiones negativas contra ellos y hacia mí. Por tal motivo, quiero decirles que me reservo mi derecho a tomar acciones legales correspondientes”, dijo con un tono sereno la exreina de belleza.

¿Qué acusaciones provocaron la molestia de Maju Mantilla?

En el reciente programa de ‘La noche habla’, conducido por Tilsa Lozano y Ric La Torre, tuvieron como invitada a la productora Verónica Alcántara, quien afirmó haber tenido una conversación privada con Gustavo Salcedo, en la que este le habría mostrado chats, audios e imágenes que confirmarían una posible infidelidad de Maju Mantilla.

Según la periodista invitada, quien produce el programa de YouTube ‘Chimichurri’, tendría en su poder pruebas como una carta de amor que Maju le habría escrito a Christian Rodríguez, productor de Latina, en la que lo colocaría como su prioridad, dejando en segundo plano al padre de sus hijos.

Además, relató, teniendo como fuente a Salcedo, que la exreina de belleza habría dejado su casa e hijos para irse por espacio de mes y medio con el actor colombiano George Slebi, con quien, según la productora, mantuvo un vínculo amoroso.

Gustavo Salcedo revelar haber sufrido tras presuntas infidelidades de Maju Mantilla

Tilsa Lozano afirmó que se comunicó vía chat con Gustavo Salcedo para conocer sus impresiones sobre la presencia de la productora Verónica Alcántara en su programa, donde iba a contar todas las supuestas acusaciones que él habría hecho contra Maju Mantilla. Él solo afirmó que la periodista (Alcántara) estaba causándole mucho daño a su familia.

Sin embargo, ella le respondió: "Tú me dijiste, Gustavo, y te estoy mirando, seguramente me vas a ver. Tú me dijiste 'yo quiero que todo el Perú sepa quién es Maju Mantilla, que ella fue la que me sacó los pies del plato", dijo la productora, asegurando que Salcedo le confesó que buscó a como de lugar recuperar a su familia.

"Yo he sufrido, quería recuperar mi familia y ella no quiso, porque ella en su momento hizo cosas que para él no son de buena madre, como, por ejemplo, irse de la casa", señaló.