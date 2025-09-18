Maju Mantilla renuncia a 'Arriba mi gente' tras enfrentar rumores que afectan su reputación y su bienestar emocional. La decisión se da en medio de un escándalo mediático. Foto: captura/Willax/captura/Latina | Foto: captura/Willax/captura/Latina

Tras amenazar con tomar acciones legales contra todas las personas que inventan información que la dejan mal parada, Maju Mantilla tomó la radical decisión de dejar su trabajo en ‘Arriba mi gente’, magacín donde trabajada con Christian Rodríguez, justamente con quien fue vinculada sentimentalmente. Tras la noticia que impactó a la teleaudiencia, las cámaras de ‘Amor y fuego’ fueron en busca de uno de los protagonistas en todo este escándalo: Gustavo Salcedo.



Aunque en un inicio no quiso declarar para las cámaras de Willax, Gustavo Salcedo no se calló cuando el reportero le consultó si él se siente responsable de todos los rumores que se han creado en los últimos días en torno a su aún esposa, como su supuesto vínculo amoroso con Fernando Díaz y con un cirujano que la operó antes de convertirse en Miss Mundo 2004.

"No, en absoluto. Ya hablé", dijo de manera tajante Salcedo, quien segundos después pidió que no sigan invadiendo su privacidad. "Les he dicho que no voy a dar ninguna opinión al respecto y les pido respeto a mi familia", expresó este jueves 18 de septiembre.

Maju Mantilla renunció a ‘Arriba mi gente’ tras polémicas



Christian Bayro, conductor de ‘Chimi Churry’, aseguró que Maju Mantilla no iba a seguir en Latina en el 2026. Pero, al parecer, la situación que ha estado viviendo en los últimos días hizo que la conductora de televisión no aguantara más tanta exposición. Por eso, este jueves 18 de septiembre se despidió de sus compañeros de ‘Arriba mi gente’.



"Estos días han sido muy duros para mí y muy duros para mi familia. Con base en chismes han afirmado cosas sobre mí que son falsas, soy un humano, que reconoce errores, pero se han dado afirmaciones continuas de forma malintencionada. Me han vinculado con otras personas, dañando mi reputación", afirmó entre lágrimas Maju Mantilla.



Además, Maju reconoció que esa carga emocional impactó en su desempeño como conductora de ‘Arriba mi gente’: “Este programa necesita energía, necesita alegría, necesita concentración. He dado mi mayor esfuerzo, pero siento que no lo he logrado, porque sí estoy afectada, esta carga ha llegado aquí a mis compañeros”, añadió antes de abrazar a Fernando Díaz y Santi Lesmes.



La renuncia de Maju Mantilla ocurre semanas después de que Gustavo Salcedo, padre de sus dos hijos, lanzara con un comunicado para revelar el fin de su matrimonio después de 13 largos años. “Luego de varios meses transcurridos, una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla”, escribió en aquel entonces.

