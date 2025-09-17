'La noche habla' hizo honor al nombre de su programa y el martes 16 de septiembre habló bastante. Verónica Alcántara expuso a Maju Mantilla, nuevamente, y confesó que una fuente cercana a ella le reveló que la esposa de Fernando Díaz, conductor de 'Arriba mi gente', le habría descubierto mensajes, aparentemente comprometedores, con la ex reina de belleza. "(La esposa) estaba incómoda", señaló. Sin embargo, la productora también confesó que habló de este rumor directamente con Gustavo Salcedo, sin embargo, el aún esposo de la modelo, le negó esta versión.

"Yo se lo comento a Gustavo en su momento y él me dice que no, que no cree. Me lo dice con total seguridad. Él me dijo 'no creo que sea él, pero estoy seguro de que es Christian (Rodríguez)", expresó la productora de 'Chimi Churri', quien estuvo como invitada al programa de Panamericana Televisión.

¿Maju Mantilla tuvo amorío con Fernando Díaz, su compañero en 'Arriba mi gente'?

Desde hace varias semanas, se especulaba sobre una posible infidelidad de Maju Mantilla con un compañero de su programa 'Arriba mi gente'. Todo apuntaba al nombre del periodista Fernando Díaz, pero hace poco se conoció que la exreina de belleza sí habría cometido un desliz en su matrimonio, pero con Christian Rodríguez, productor del programa de Latina. Sin embargo, como dice el dicho, cuando el río suena es porque piedras trae y Verónica Alcántara llegó con un 'saco' de piedras a 'La noche habla'.

"¿De dónde sale el nombre de Fernando Díaz?", le cuestionaron a la productora digital, quien respondió que todo empezó por una fuente cercana, la cual, le habría brindado la información. "Eso empezó porque había una fuente anterior que me había comentado sobre un compañero de trabajo. Todavía no me había contactado con Gustavo ni con nadie de su entorno", precisó Verónica Alcántara.

Gustavo Salcedo niega affaire entre Maju Mantilla y Fernando Díaz

En 'La noche habla', la comunicadora aseguró que habló directamente con Gustavo Salcedo sobre el presunto vínculo sentimental entre su esposa Maju Mantilla y Fernando Díaz, sin embargo, el empresario peruano descartó tajantemente la existencia de alguna relación más allá de lo amical entre ambos.

"Él me lo desmiente. Cuando nos juntamos, yo le digo 'a mí me llega esta información', para lo cual, yo no dije el nombre de la persona, lo que hicimos (en 'Chimi Churri') es dar pistas. Para Gustavo, no es real, porque me lo desmiente, pero, según mi fuente, no es real", reveló Alcántara.