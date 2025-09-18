HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

¿Qué pasó con Maju Mantilla? Los hechos que llevaron a la conductora a renunciar en vivo a ‘Arriba Mi Gente’

Maju Mantilla volvió a romper el silencio en medio del escándalo por presunta infidelidad y sorprendió a todos al anunciar su renuncia en vivo a ‘Arriba Mi Gente’.

En marzo de 2023, Maju Mantilla y Gustavo Salcedo firmaron una conciliación para no hablar de su separación. Foto: composiciónLR/Latina/ATV
En marzo de 2023, Maju Mantilla y Gustavo Salcedo firmaron una conciliación para no hablar de su separación. Foto: composiciónLR/Latina/ATV

La imagen pública de Maju Mantilla, hasta hace poco símbolo de elegancia y discreción, se ha visto sacudida por una serie de revelaciones mediáticas que involucran su vida privada y matrimonial. El 18 de septiembre, la exMiss Mundo tomó la drástica decisión de abandonar la conducción del programa 'Arriba Mi Gente', tras días de intensa presión mediática por una supuesta infidelidad.

Las declaraciones de su aún esposo, Gustavo Salcedo, ofrecidas al programa 'Magaly TV: La Firme', marcaron un antes y un después en el caso. El empresario aseguró haber encontrado a Mantilla con el productor Christian Rodríguez Portugal en su vehículo, lo que desató una tormenta mediática sin precedentes.

MAJU MANTILLA LE RESPONDE A MAGALY MEDINA | MOODCAST

¿Qué pasó con Maju Mantilla?

El 10 de septiembre, el programa de Magaly Medina presentó una exclusiva en la que Gustavo Salcedo reveló que había descubierto a Maju Mantilla en su automóvil junto al productor de 'Arriba Mi Gente', Cristian Rodríguez Portugal. Esta situación fue interpretada como una señal clara de un vínculo extramatrimonial.

Según Medina, Salcedo confirmó que había accedido a conversaciones comprometedoras entre la exreina de belleza y Rodríguez, las cuales datarían desde mediados de 2023. “Nos ha confirmado que la información que manejamos es verdadera”, sostuvo la conductora de espectáculos.

Esta revelación ocurrió en el contexto de una conciliación firmada entre ambos esposos en marzo del mismo año, donde se comprometían a no exponer su separación públicamente.

Maju Mantilla negó todas las acusaciones y recordó que nunca expuso a su esposo cuando él fue ampayado en el hotel Westin con otra mujer. En su programa, fue contundente: “Esta separación es entre tú y yo, no le compete a nadie más”.

Gustavo Salcedo acusa a Maju Mantilla de infidelidad con actor colombiano

El escándalo no quedó solo en un presunto vínculo con su productor. Verónica Alcántara, productora del pódcast 'Chimichurri', declaró que Salcedo le había confesado sobre una infidelidad previa de Maju Mantilla con el actor colombiano George Slebi.

De acuerdo con Alcántara, el supuesto affaire se habría originado durante las grabaciones de la telenovela 'Te volveré a encontrar', producida por Del Barrio Producciones en 2018 y emitida por América Televisión en 2020. En esa ficción, Mantilla interpretó a una mujer que mantenía una relación con el personaje de Slebi, lo que habría propiciado una cercanía que traspasó la pantalla.

Magaly Medina aseguró haber confirmado la información directamente con Salcedo, quien le narró una conversación tensa con el actor colombiano tras enterarse del romance. “El esposo de Maju buscó una conversación con este actor para cuadrarlo por esta situación”, reveló la periodista en su programa.

Aunque ni Mantilla ni Slebi han respondido públicamente sobre este señalamiento, la polémica siguió escalando, al punto que Mantilla anunció posibles acciones legales por difamación y difusión de información no comprobada.

Maju Mantilla renuncia en vivo a 'Arriba Mi Gente'

La mañana del jueves 18 de septiembre, Maju Mantilla sorprendió a la audiencia de 'Arriba Mi Gente' con un anuncio inesperado. Con evidente emoción, declaró en vivo su renuncia al programa que condujo durante tres años.

“He dado mi mayor esfuerzo, pero siento que no lo he logrado, porque sí estoy afectada. Esta carga ha llegado aquí a mis compañeros”, expresó entre lágrimas. La exMiss Mundo reconoció que la presión por las constantes acusaciones afectó su salud emocional y su desempeño profesional.

Durante su emotiva despedida, recibió palabras de respaldo por parte de sus compañeros, entre ellos Fernando Díaz y Santi Lesmes. Díaz la calificó como “la mejor compañera de trabajo” que ha tenido y expresó su rechazo a los rumores malintencionados: “Duele, fastidia y molesta. Desde mi experiencia personal, de mí se han dicho mentiras que no vale la pena responder”.

Lesmes, por su parte, fue más personal: “Eres mi amiga desde hace 10 años. Te traje acá y siempre voy a estar contigo. No es necesario el daño gratuito”, dijo, haciendo alusión al cargamontón mediático del que Mantilla ha sido víctima.

