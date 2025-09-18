El bus oficial de Son del Duke fue baleado el 6 de septiembre. | Foto: composición LR/Son del Duke/América TV

El bus oficial de Son del Duke fue baleado el 6 de septiembre. | Foto: composición LR/Son del Duke/América TV

A inicios de septiembre, la cumbia peruana volvió a verse sacudida por la violencia. Son del Duke, una de las agrupaciones más populares del momento, fue blanco de un atentado cuando su bus recibió varios impactos de bala en San Martín de Porres, Lima. Por fortuna, ningún miembro de la orquesta se encontraba dentro del vehículo al momento del ataque, lo que evitó una tragedia mayor.

Tras el hecho, la agrupación optó por el silencio, limitándose a emitir un comunicado oficial en el que anunciaron la cancelación de sus presentaciones más cercanas y aseguraron estar colaborando con las autoridades. Dos semanas después, ya con su agenda artística retomada, las cantantes de la orquesta se presentaron en 'América espectáculos', espacio conducido por Rebeca Escribens, donde rompieron el silencio. "El día de hoy hay mucha envidia", expresó una de las integrantes.

Cantantes de Son del Duke rompen su silencio sobre atentado al bus de la agrupación

Las integrantes de Son del Duke llegaron al set de 'América espectáculos' para anunciar su participación en 'Fusión', una feria gastronómica que se realizará del 25 al 28 de septiembre. Sin embargo, más allá de la agenda artística, la conversación tomó un giro inevitable: Rebeca Escribens abordó el atentado que sufrió el bus de la agrupación el pasado 6 de septiembre en San Martín de Porres, calificándolo como "el susto de sus vidas". La conductora no dudó en preguntar cómo avanzaban las investigaciones.

Paola Rubio, una de las vocalistas, confirmó que las pesquisas siguen en curso, aunque hasta el momento no se ha identificado a los responsables del ataque. Además, reveló que, por precaución, la orquesta ha dejado de usar su bus oficial y ahora se moviliza en otros vehículos. "Por temas de seguridad", precisó. Más adelante, Paola agregó sin dar mayores detalles: "El día de hoy hay mucha envidia".

Así fue el atentado a bus de Son del Duke

La tarde del 6 de septiembre, el bus oficial de Son del Duke fue atacado a balazos mientras permanecía estacionado frente a un hotel en San Martín de Porres, Lima. El vehículo recibió al menos cuatro impactos, según confirmó la agrupación en un comunicado difundido en sus redes. Los músicos descansaban tras una jornada de presentaciones, por lo que ninguno se encontraba dentro del vehículo al momento del ataque. Afortunadamente, no hubo heridos, pero el impacto emocional fue inmediato: miedo, incertidumbre y una sensación de vulnerabilidad que caló hondo en los integrantes.

El atentado, que habría sido perpetrado por un sujeto a bordo de una motocicleta según testigos, generó una ola de solidaridad en redes sociales. La agrupación decidió suspender todas sus presentaciones hasta nuevo aviso, priorizando la seguridad de sus miembros y del público. "La música es un lenguaje de paz, de unión y de esperanza. No podemos ni debemos permitir que la música siga siendo manchada por la violencia”, expresaron en su pronunciamiento".