Espectáculos

Magaly Medina destroza actuación de Mario Irivarren y Onelia Molina en escena de infidelidad en 'Esto es guerra": "Solo hacen el ridículo"

"Les han dicho que su actuación es digna de un Oscar", manifestó con ironía Magaly Medina sobre una escena dramática con Onelia Molina y Mario Irivarren, en la que ella le cachetea por besar a otra.

Onelia y Mario recrearon escena de 'Al fondo hay sitio', pero Magaly criticó su performance.
Onelia y Mario recrearon escena de 'Al fondo hay sitio', pero Magaly criticó su performance. | Foto: composición LR/ATV/América TV

Las actuaciones de Onelia Molina y Mario Irivarren en la última emisión de 'Esto es guerra' no pasaron desapercibidas, pero no por su calidad dramática. La pareja protagonizó un momento que pretendía emular una confrontación amorosa, con gritos, reproches y hasta una cachetada. Sin embargo, lejos de convencer, la escena despertó críticas por su ejecución. La más contundente vino de Magaly Medina, quien desde su programa 'Magaly TV, la firme' lanzó una serie de comentarios filosos e incluso recordó el trabajo de Nicola Porcella, quien fue calificado de "puerta" muchos años atrás por su cuestionada actuación antes de partir a México.

"Incluso actores formados criticaron a Nicola y lo llamaron "puerta". Pero, ¿cómo llamaríamos a estos personajes?, que parecen unos robots, gritando como locos y lo que es más, alguien a ellos les han dicho que su actuación es digna de un Óscar. Ellos creen que tienen para más, se creen actrices y actores; sin embargo, solamente hacen el ridículo", manifestó la periodista al inicio de su crítica.

PUEDES VER: Magaly Medina desafía a Maju Mantilla a demostrar que no le habría sido infiel a Gustavo Salcedo: “No sé cómo tiene la cara de amenazar”

Magaly Medina destroza la actuación de Onelia Molina y Mario Irivarren

La escena en cuestión fue una recreación de un momento de 'Al fondo hay sitio', donde July confronta a Cristóbal por besar a Ana Lucía. En 'Esto es guerra', Onelia y Mario intentaron replicar esa tensión, pero según Magaly, lo único que lograron fue una parodia involuntaria. "Creerán que darle una cachetada a tu coprotagonista es sinónimo de actuación y eso es lo más fácil que hay", dijo entre risas, cuestionando la idea de que un golpe y unos gritos basten para construir una escena dramática.

La conductora también se refirió al desempeño individual de cada uno. "Él repite su monólogo como un robot, como si lo estuviera leyendo o si hubieras memorizado una mala elección cuando estabas en primaria. Y ella grita. Si tú quieres reclamarle a tu pareja algo, ya sin ser actores, evitas un poco el dramón barato. Ensayaron toda la tarde para hacer esa escena de un minuto", añadió con sarcasmo.

PUEDES VER: Magaly Medina indignada con 'Tomate' Barraza por besar a la fuerza a fan en concierto en vivo: "Falta de respeto"

La falta de formación actoral, además, fue blanco de las duras críticas de Magaly. "Lo único que hacen muchos, ante la carencia de histrionismo real, verdadero, es gritar. Yo no sé para qué gritan, igual veo gente en televisión que grita, creo que a falta de argumentos y talento, gritan", agregó irónicamente.

