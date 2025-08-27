HOYSuscripcion LR Focus

Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II
Espectáculos

Ale Seijas de Son del Duke causa furor en redes al bailar ritmo amazónico: “Está en su prime”

La cantante Ale Seijas, integrante de Son del Duke, fue captada en un video de TikTok en Bellavista, Tarapoto, donde sorprendió a sus seguidores al bailar junto a un personaje amazónico.

Ale Seijas de Son del Duke sorprende al bailar músicas amazónicas.
Ale Seijas de Son del Duke sorprende al bailar músicas amazónicas. | Foto: TikTok

En un video de TikTok difundido el 26 de agosto por la cuenta johhnycienfuegos, Ale Seijas, cantante de la agrupación Son del Duke, fue captada bailando junto a músicos y bailarines al ritmo de la popular canción 'Anaconda' y otros temas selváticos. Al inicio del clip se observa a la artista sentada, hasta que un hombre disfrazado comienza a bailar. Entonces, Seijas se pone de pie y se une a la presentación. Entre tambores, maracas y flautas, la intérprete sorprendió a sus seguidores con su espontaneidad.

Además, la cantante comento la publicación con un simple: "Ja, ja, ja", reacción que superó los 1.000 'me gusta'. El clip acumula más de 250.000 reproducciones, cerca de 12.000 comentarios y se encuentra intervenido con el siguiente mensaje: "Ale Seijas, mucho ambiente".

PUEDES VER: Estrella Torres sorprende al cantar con Son del Duke en medio de rumores sobre su incorporación

lr.pe

Usuarios reaccionan a video de Ale Seijas bailando canciones de la selva

Los seguidores de Ale Seijas no dudaron en comentar al verla bailar con el peculiar personaje amazónico. "Se soltó, por fin viene su prime", escribió un usuario, mientras otro comentó entre risas: "Ja, ja, ja, ja, se loquea". También destacaron la humildad de la cantante al unirse a los danzantes: "Qué linda, Ale, eso demuestra su sencillez".

Otros resaltaron su estilo sobre la pista: "Demasiado ambiente, Seijas", "Baila muy lindo y además es humilde" o "Sigue así, con tu humildad por delante. Bendiciones".

¿Quién es Ale Seijas, cantante de Son del Duke?

Ale Seijas es una joven cantante peruana de 19 años, oriunda de Lurín, Lima. Desde muy pequeña mostró su pasión por la música, empezando a cantar a los seis años. Antes de unirse a Son del Duke, formó parte brevemente de La Bella Luz y ejerció como solista. Ahora es la vocalista principal de la orquesta Son del Duke, una de las bandas de cumbia más populares del país.

