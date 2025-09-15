Eva Ayllón sorprende al presentar a Natalia Málaga en su concierto y hacerle especial dedicatoria: "Mi suerte ha cambiado a tu lado"
Tras minimizar los rumores sobre un vínculo sentimental, Eva Ayllón y Natalia Málaga protagonizaron un emotivo momento en pleno concierto, que fue ovacionado por el público presente.
- Natalia Málaga habla por primera vez sobre el origen de su enfrentamiento con el hijo de Eva Ayllón: “Tiene mentalidad de niño”
- Eva Ayllón y Natalia Málaga se muestran indignadas y exponen malos tratos de reconocida aerolínea: "Cero criterio"
La intérprete Eva Ayllón sorprendió al público durante una reciente presentación al invitar al escenario a Natalia Málaga, a quien dedicó unas palabras que conmovieron a todos los presentes: "Mi suerte ha cambiado a tu lado", expresó la reconocida cantante criolla, mientras el auditorio estallaba en aplausos.
Lejos de hacer caso a los rumores que semanas atrás las vinculaban sentimentalmente, ambas figuras públicas demostraron que su vínculo amical se mantiene sólido y transparente. Incluso en medio de la controversia que involucra a su hijo mayor, Ayllón no dudó en agradecer públicamente a Málaga, quien se desempeña como su máganer. El gesto fue recibido con una respuesta discreta pero significativa por parte de la exentrenadora de vóley.
TE RECOMENDAMOS
¿MAJU MANTILLA vuelve con su esposo? Jhan Sandoval y Gissela Mondragón | AstroMood
PUEDES VER: Natalia Málaga rompe su silencio sobre rumores de relación con Eva Ayllón y lanza potente mensaje: "Es bien desagradable"
Eva Ayllón sorprende al presentar a Natalia Málaga en su escenario y hacerle especial dedicatoria
Todo comenzó cuando Eva Ayllón, antes de interpretar una de sus canciones, invitó al escenario a Natalia, a quien elogió por su constante apoyo detrás de bambalinas. "A la que no le gusta que le digan mánager: ¡Natalia Málaga!", exclamó con humor. Aunque la exentrenadora de vóley parecía reacia a ocupar el centro del escenario, terminó accediendo ante la insistencia de Eva y el entusiasmo del público, que la recibió con aplausos y ovaciones.
En medio de ese ambiente festivo, ambas se fundieron en un abrazo y se dieron un beso en la mejilla. La intérprete de 'Ingá' aprovechó el momento para agradecerle públicamente con una dedicatoria especial: "Un placer tenerte conmigo, muchas gracias. Mi suerte ha cambiado a tu lado", expresó con emoción. Natalia, sin tomar el micrófono, respondió con un gesto cómplice y se retiró rápidamente entre risas, luciendo su polera de staff y dejando una última broma al tocar el teclado.
PUEDES VER: Esposa de Francisco García, hijo de Eva Ayllón, sigue con denuncia a Natalia Málaga: Fiscalía pide cárcel para exvoleybolista
Eva Ayllón bromea en vivo con Natalia Málaga y hace reír a su público
Ya con Natalia Málaga fuera del escenario, Eva Ayllón remató el momento con picardía antes de continuar con su concierto: "Digo que mi suerte ha cambiado porque me caraj** como ustedes no tienen idea. ¡Cómo fastidia esta mujer!", soltó, desatando las risas de los asistentes.
FULLMOOD
De lunes a viernes a las 10:20 a.m.Ver ahora
El emotivo episodio fue compartido en TikTok por una usuaria que no dudó en calificar de "lindas" a las dos famosas. Según se informó, la escena habría tenido lugar en el Teatro Moliné de Chiclayo, donde la reconocida artista criolla de 69 años se presentó los días viernes 12 y sábado 13 de septiembre.