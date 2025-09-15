El momento entre Eva Ayllón y Natalia Málaga sucedió durante un reciente concierto de la cantante en Chiclayo. | Foto: composición LR/Instagram/TikTok

El momento entre Eva Ayllón y Natalia Málaga sucedió durante un reciente concierto de la cantante en Chiclayo. | Foto: composición LR/Instagram/TikTok

La intérprete Eva Ayllón sorprendió al público durante una reciente presentación al invitar al escenario a Natalia Málaga, a quien dedicó unas palabras que conmovieron a todos los presentes: "Mi suerte ha cambiado a tu lado", expresó la reconocida cantante criolla, mientras el auditorio estallaba en aplausos.

Lejos de hacer caso a los rumores que semanas atrás las vinculaban sentimentalmente, ambas figuras públicas demostraron que su vínculo amical se mantiene sólido y transparente. Incluso en medio de la controversia que involucra a su hijo mayor, Ayllón no dudó en agradecer públicamente a Málaga, quien se desempeña como su máganer. El gesto fue recibido con una respuesta discreta pero significativa por parte de la exentrenadora de vóley.

TE RECOMENDAMOS ¿MAJU MANTILLA vuelve con su esposo? Jhan Sandoval y Gissela Mondragón | AstroMood

Eva Ayllón sorprende al presentar a Natalia Málaga en su escenario y hacerle especial dedicatoria

Todo comenzó cuando Eva Ayllón, antes de interpretar una de sus canciones, invitó al escenario a Natalia, a quien elogió por su constante apoyo detrás de bambalinas. "A la que no le gusta que le digan mánager: ¡Natalia Málaga!", exclamó con humor. Aunque la exentrenadora de vóley parecía reacia a ocupar el centro del escenario, terminó accediendo ante la insistencia de Eva y el entusiasmo del público, que la recibió con aplausos y ovaciones.

En medio de ese ambiente festivo, ambas se fundieron en un abrazo y se dieron un beso en la mejilla. La intérprete de 'Ingá' aprovechó el momento para agradecerle públicamente con una dedicatoria especial: "Un placer tenerte conmigo, muchas gracias. Mi suerte ha cambiado a tu lado", expresó con emoción. Natalia, sin tomar el micrófono, respondió con un gesto cómplice y se retiró rápidamente entre risas, luciendo su polera de staff y dejando una última broma al tocar el teclado.

Eva Ayllón bromea en vivo con Natalia Málaga y hace reír a su público

Ya con Natalia Málaga fuera del escenario, Eva Ayllón remató el momento con picardía antes de continuar con su concierto: "Digo que mi suerte ha cambiado porque me caraj** como ustedes no tienen idea. ¡Cómo fastidia esta mujer!", soltó, desatando las risas de los asistentes.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

El emotivo episodio fue compartido en TikTok por una usuaria que no dudó en calificar de "lindas" a las dos famosas. Según se informó, la escena habría tenido lugar en el Teatro Moliné de Chiclayo, donde la reconocida artista criolla de 69 años se presentó los días viernes 12 y sábado 13 de septiembre.