HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Espectáculos

Eva Ayllón sorprende al presentar a Natalia Málaga en su concierto y hacerle especial dedicatoria: "Mi suerte ha cambiado a tu lado"

Tras minimizar los rumores sobre un vínculo sentimental, Eva Ayllón y Natalia Málaga protagonizaron un emotivo momento en pleno concierto, que fue ovacionado por el público presente.

El momento entre Eva Ayllón y Natalia Málaga sucedió durante un reciente concierto de la cantante en Chiclayo.
El momento entre Eva Ayllón y Natalia Málaga sucedió durante un reciente concierto de la cantante en Chiclayo. | Foto: composición LR/Instagram/TikTok

La intérprete Eva Ayllón sorprendió al público durante una reciente presentación al invitar al escenario a Natalia Málaga, a quien dedicó unas palabras que conmovieron a todos los presentes: "Mi suerte ha cambiado a tu lado", expresó la reconocida cantante criolla, mientras el auditorio estallaba en aplausos.

Lejos de hacer caso a los rumores que semanas atrás las vinculaban sentimentalmente, ambas figuras públicas demostraron que su vínculo amical se mantiene sólido y transparente. Incluso en medio de la controversia que involucra a su hijo mayor, Ayllón no dudó en agradecer públicamente a Málaga, quien se desempeña como su máganer. El gesto fue recibido con una respuesta discreta pero significativa por parte de la exentrenadora de vóley.

TE RECOMENDAMOS

¿MAJU MANTILLA vuelve con su esposo? Jhan Sandoval y Gissela Mondragón | AstroMood

PUEDES VER: Natalia Málaga rompe su silencio sobre rumores de relación con Eva Ayllón y lanza potente mensaje: "Es bien desagradable"

lr.pe

Eva Ayllón sorprende al presentar a Natalia Málaga en su escenario y hacerle especial dedicatoria

Todo comenzó cuando Eva Ayllón, antes de interpretar una de sus canciones, invitó al escenario a Natalia, a quien elogió por su constante apoyo detrás de bambalinas. "A la que no le gusta que le digan mánager: ¡Natalia Málaga!", exclamó con humor. Aunque la exentrenadora de vóley parecía reacia a ocupar el centro del escenario, terminó accediendo ante la insistencia de Eva y el entusiasmo del público, que la recibió con aplausos y ovaciones.

En medio de ese ambiente festivo, ambas se fundieron en un abrazo y se dieron un beso en la mejilla. La intérprete de 'Ingá' aprovechó el momento para agradecerle públicamente con una dedicatoria especial: "Un placer tenerte conmigo, muchas gracias. Mi suerte ha cambiado a tu lado", expresó con emoción. Natalia, sin tomar el micrófono, respondió con un gesto cómplice y se retiró rápidamente entre risas, luciendo su polera de staff y dejando una última broma al tocar el teclado.

PUEDES VER: Esposa de Francisco García, hijo de Eva Ayllón, sigue con denuncia a Natalia Málaga: Fiscalía pide cárcel para exvoleybolista

lr.pe

Eva Ayllón bromea en vivo con Natalia Málaga y hace reír a su público

Ya con Natalia Málaga fuera del escenario, Eva Ayllón remató el momento con picardía antes de continuar con su concierto: "Digo que mi suerte ha cambiado porque me caraj** como ustedes no tienen idea. ¡Cómo fastidia esta mujer!", soltó, desatando las risas de los asistentes.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

El emotivo episodio fue compartido en TikTok por una usuaria que no dudó en calificar de "lindas" a las dos famosas. Según se informó, la escena habría tenido lugar en el Teatro Moliné de Chiclayo, donde la reconocida artista criolla de 69 años se presentó los días viernes 12 y sábado 13 de septiembre.

Notas relacionadas
Esposa de Francisco García, hijo de Eva Ayllón, sigue con denuncia a Natalia Málaga: Fiscalía pide cárcel para exvoleybolista

Esposa de Francisco García, hijo de Eva Ayllón, sigue con denuncia a Natalia Málaga: Fiscalía pide cárcel para exvoleybolista

LEER MÁS
Natalia Málaga rompe su silencio sobre rumores de relación con Eva Ayllón y lanza potente mensaje: "Es bien desagradable"

Natalia Málaga rompe su silencio sobre rumores de relación con Eva Ayllón y lanza potente mensaje: "Es bien desagradable"

LEER MÁS
Natalia Málaga confiesa que conversó con su hija sobre los rumores de romance con Eva Ayllón: "He hablado mil veces con ella"

Natalia Málaga confiesa que conversó con su hija sobre los rumores de romance con Eva Ayllón: "He hablado mil veces con ella"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Larissa Riquelme recuerda 'roce' que tuvo con Milett Figueroa y habla sobre Marcelo Tinelli: "Si estaba soltero..."

Larissa Riquelme recuerda 'roce' que tuvo con Milett Figueroa y habla sobre Marcelo Tinelli: "Si estaba soltero..."

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Samahara Lobatón lanza fuerte indirecta tras reclamo de Youna por mandar a su hija a estudiar a Estados Unidos: "No me preocupa"

Samahara Lobatón lanza fuerte indirecta tras reclamo de Youna por mandar a su hija a estudiar a Estados Unidos: "No me preocupa"

LEER MÁS
Samahara Lobatón envía a su hija a escuela en Estados Unidos y Youna enfurece al enterarse: "Solo soy padre cuando necesita la pensión"

Samahara Lobatón envía a su hija a escuela en Estados Unidos y Youna enfurece al enterarse: "Solo soy padre cuando necesita la pensión"

LEER MÁS
Nieta de Camucha Negrete alarma al exponer delicado estado de salud de la actriz: "Esperando que pueda salir de esta"

Nieta de Camucha Negrete alarma al exponer delicado estado de salud de la actriz: "Esperando que pueda salir de esta"

LEER MÁS
Maju Mantilla no continuaría más en 'Arriba mi gente' el 2026 tras escándalo por posible infidelidad a Gustavo Salcedo, revela Christian Bayro

Maju Mantilla no continuaría más en 'Arriba mi gente' el 2026 tras escándalo por posible infidelidad a Gustavo Salcedo, revela Christian Bayro

LEER MÁS
Dayanita confiesa que el futbolista Jair Céspedes le coquetea a pesar de estar casado y exponen chats privados

Dayanita confiesa que el futbolista Jair Céspedes le coquetea a pesar de estar casado y exponen chats privados

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Peligra el control difuso: TC decidirá futuro de la Ley de Amnistía tras demanda del defensor del Pueblo

Laura Spoya vive incidente EN VIVO al olvidar quitarse el micrófono de Zully durante transmisión: "Mi pasión es quemarme"

Ley de Amnistía: Defensoría del Pueblo presenta demanda de inconstitucionalidad poniendo en riesgo control difuso

Espectáculos

Samahara Lobatón lanza fuerte indirecta tras reclamo de Youna por mandar a su hija a estudiar a Estados Unidos: "No me preocupa"

¿Se viene un 'Cuevita'? Pamela Franco responde a rumores de embarazo con Christian Cueva

Samahara Lobatón envía a su hija a escuela en Estados Unidos y Youna enfurece al enterarse: "Solo soy padre cuando necesita la pensión"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Peligra el control difuso: TC decidirá futuro de la Ley de Amnistía tras demanda del defensor del Pueblo

Ley de Amnistía: Defensoría del Pueblo presenta demanda de inconstitucionalidad poniendo en riesgo control difuso

Ley de Amnistía: familiares de víctimas alertan que demanda de inconstitucionalidad oficializará la impunidad

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota