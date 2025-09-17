HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Comisión de Economía aprobó dictamen que dispone retiro de hasta 4UIT de fondos AFP
Comisión de Economía aprobó dictamen que dispone retiro de hasta 4UIT de fondos AFP     Comisión de Economía aprobó dictamen que dispone retiro de hasta 4UIT de fondos AFP     Comisión de Economía aprobó dictamen que dispone retiro de hasta 4UIT de fondos AFP     
Espectáculos

Rebeca Escribens comete infidencia y revela el verdadero futuro de María Pía Copello en la televisión: "Tengo información de primera mano"

A pesar del silencio de María Pía Copello, Rebeca Escribens dio información reveladora sobre los planes de su colega de América Televisión durante la transmisión en vivo de su propio programa.

Rebeca Escribens y María Pía Copello son colegas en América Televisión.
Rebeca Escribens y María Pía Copello son colegas en América Televisión. | Foto: composición LR/América TV

La rumoreada salida de María Pía Copello de 'Mande quien mande' ha desatado una ola de especulaciones sobre su próximo destino y los motivos detrás de su decisión. Mientras la conductora evita confirmar detalles, Rebeca Escribens cometió una infidencia en vivo en 'América espectáculos' y soltó comentarios reveladores sobre el futuro de su colega en la televisión.

“Yo tengo información de primera mano”, aseguró Rebeca Escribens al referirse al futuro de María Pía, insinuando que su próximo proyecto ya estaría confirmado y que no implicaría un retiro definitivo de la televisión.

TE RECOMENDAMOS

La vida después de la muerte con JHAN SANDOVAL y MARTINA CARRILLO | AstroMood

PUEDES VER: María Pía Copello hace triste confesión en medio de rumores de su pronta salida de 'Mande quien mande': "Esta semana es difícil"

lr.pe

Rebeca Escribens comete infidencia y revela el verdadero futuro de María Pía Copello en la TV

Pese al silencio que ha mantenido María Pía Copello frente a los rumores sobre su salida de 'Mande quien mande', Rebeca se adelantó y aseguró que su colega no se alejará de la pantalla chica. "Ella se va de 'Mande quien mande', pero no de la televisión", afirmó en vivo, dejando entrever que ya se tendría definido el próximo paso de la conductora, quien ha estado al frente del programa durante tres años.

Aunque evitó revelar el nombre del nuevo proyecto, Escribens sostuvo que sus declaraciones no eran especulación. "Yo tengo información de primera mano: a dónde te vas y qué vas a hacer", agregó, generando aún más expectativa. Por su parte, María Pía ha preferido no confirmar ni desmentir los rumores, pero sí reconoció que hay decisiones internas en marcha. "Definitivamente hay cosas que están pasando, pero ya lo diremos a lo largo de esta semana", declaró en entrevista con América TV.

PUEDES VER: María Pía Copello abandonará 'Mande quien mande', según Magaly Medina: "Hemos podido comprobar"

lr.pe

¿María Pía será la nueva reina del prime time de América TV?

En medio de una creciente ola de especulaciones, el periodista John Cano sorprendió con una revelación en su programa 'Eso háblalo': María Pía estaría al frente de un nuevo proyecto con ProTV, pensado para posicionarla como la nueva figura estelar del prime time de América Televisión. Según Cano, el espacio se emitiría los sábados por la noche y tendría como productor a Peter Fajardo, reconocido por su trabajo en formatos de alto impacto. "María Pía es la nueva reina de los sábados, en el horario prime time de América Televisión, y su nuevo productor será Peter Fajardo", afirmó con contundencia.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

En ese contexto, Copello es voceada como la posible sucesora de Gisela Valcárcel, quien durante años lideró la programación sabatina del canal. Aunque la información aún no ha sido confirmada oficialmente, las señales apuntan a una reestructuración estratégica en América TV. Paralelamente, continúan los rumores sobre quién ocupará el espacio que deja María Pía en el mediodía. Entre las candidatas más mencionadas figuran Tula Rodríguez, Maricarmen Marín y Laura Huarcayo, aunque hasta el momento ninguna ha sido anunciada por la televisora.

Notas relacionadas
María Pía Copello hace triste confesión en medio de rumores de su pronta salida de 'Mande quien mande': "Esta semana es difícil"

María Pía Copello hace triste confesión en medio de rumores de su pronta salida de 'Mande quien mande': "Esta semana es difícil"

LEER MÁS
María Pía Copello abandonará 'Mande quien mande', según Magaly Medina: "Hemos podido comprobar"

María Pía Copello abandonará 'Mande quien mande', según Magaly Medina: "Hemos podido comprobar"

LEER MÁS
María Pía Copello se corona frente a Korina Rivadeneira tras triunfo del pan con chicharrón ante Venezuela en el 'Mundial de Desayunos'

María Pía Copello se corona frente a Korina Rivadeneira tras triunfo del pan con chicharrón ante Venezuela en el 'Mundial de Desayunos'

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Esposa de Fernando Díaz le habría encontrado conversaciones privadas con Maju Mantilla, revela productora: "Estaba incómoda"

Esposa de Fernando Díaz le habría encontrado conversaciones privadas con Maju Mantilla, revela productora: "Estaba incómoda"

LEER MÁS
Maju Mantilla se habría ido por más de un mes con actor colombiano George Slebi en plena relación con Gustavo Salcedo, revela productora

Maju Mantilla se habría ido por más de un mes con actor colombiano George Slebi en plena relación con Gustavo Salcedo, revela productora

LEER MÁS
Magaly Medina sorprende al reaparecer en público con su hijo Gianmarco Mendoza por emotivo evento familiar

Magaly Medina sorprende al reaparecer en público con su hijo Gianmarco Mendoza por emotivo evento familiar

LEER MÁS
Gustavo Salcedo habría hecho dura confesión tras presunta infidelidad de Maju Mantilla con su productor de 'Arriba mi gente': “He sufrido”

Gustavo Salcedo habría hecho dura confesión tras presunta infidelidad de Maju Mantilla con su productor de 'Arriba mi gente': “He sufrido”

LEER MÁS
Maju Mantilla habría tenido presunto vínculo sentimental con cirujano casado, asegura la productora Verónica Alcántara

Maju Mantilla habría tenido presunto vínculo sentimental con cirujano casado, asegura la productora Verónica Alcántara

LEER MÁS
Eva Ayllón sorprende al presentar a Natalia Málaga en su concierto y hacerle especial dedicatoria: "Mi suerte ha cambiado a tu lado"

Eva Ayllón sorprende al presentar a Natalia Málaga en su concierto y hacerle especial dedicatoria: "Mi suerte ha cambiado a tu lado"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Negrita, la perrita que fue abandonada, atropellada y ahora busca una familia responsable

TC frena a la Municipalidad de Lima y respalda al Ministerio de Vivienda en fijar tamaños mínimos de viviendas sociales

Estados Unidos: exdirectora de salud denuncia presiones para sustituir "evidencias por ideología"

Espectáculos

Magaly Medina sorprende al reaparecer en público con su hijo Gianmarco Mendoza por emotivo evento familiar

Magaly Medina indignada con 'Tomate' Barraza por besar a la fuerza a fan en concierto en vivo: "Falta de respeto"

Gustavo Salcedo habría hecho dura confesión tras presunta infidelidad de Maju Mantilla con su productor de 'Arriba mi gente': “He sufrido”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Eduardo Arana y Juan Santiváñez EN VIVO: ministros responden en el Congreso por audios de presunto tráfico de influencias

Juliana Oxenford sobre el posible viaje de Dina Boluarte a la ONU: "Tamaña hipocresía, quiere librarnos del pacto de San José"

Comuneros de Machu Picchu suspenden protesta por 72 horas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota