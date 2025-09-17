La rumoreada salida de María Pía Copello de 'Mande quien mande' ha desatado una ola de especulaciones sobre su próximo destino y los motivos detrás de su decisión. Mientras la conductora evita confirmar detalles, Rebeca Escribens cometió una infidencia en vivo en 'América espectáculos' y soltó comentarios reveladores sobre el futuro de su colega en la televisión.

“Yo tengo información de primera mano”, aseguró Rebeca Escribens al referirse al futuro de María Pía, insinuando que su próximo proyecto ya estaría confirmado y que no implicaría un retiro definitivo de la televisión.

Rebeca Escribens comete infidencia y revela el verdadero futuro de María Pía Copello en la TV

Pese al silencio que ha mantenido María Pía Copello frente a los rumores sobre su salida de 'Mande quien mande', Rebeca se adelantó y aseguró que su colega no se alejará de la pantalla chica. "Ella se va de 'Mande quien mande', pero no de la televisión", afirmó en vivo, dejando entrever que ya se tendría definido el próximo paso de la conductora, quien ha estado al frente del programa durante tres años.

Aunque evitó revelar el nombre del nuevo proyecto, Escribens sostuvo que sus declaraciones no eran especulación. "Yo tengo información de primera mano: a dónde te vas y qué vas a hacer", agregó, generando aún más expectativa. Por su parte, María Pía ha preferido no confirmar ni desmentir los rumores, pero sí reconoció que hay decisiones internas en marcha. "Definitivamente hay cosas que están pasando, pero ya lo diremos a lo largo de esta semana", declaró en entrevista con América TV.

¿María Pía será la nueva reina del prime time de América TV?

En medio de una creciente ola de especulaciones, el periodista John Cano sorprendió con una revelación en su programa 'Eso háblalo': María Pía estaría al frente de un nuevo proyecto con ProTV, pensado para posicionarla como la nueva figura estelar del prime time de América Televisión. Según Cano, el espacio se emitiría los sábados por la noche y tendría como productor a Peter Fajardo, reconocido por su trabajo en formatos de alto impacto. "María Pía es la nueva reina de los sábados, en el horario prime time de América Televisión, y su nuevo productor será Peter Fajardo", afirmó con contundencia.

En ese contexto, Copello es voceada como la posible sucesora de Gisela Valcárcel, quien durante años lideró la programación sabatina del canal. Aunque la información aún no ha sido confirmada oficialmente, las señales apuntan a una reestructuración estratégica en América TV. Paralelamente, continúan los rumores sobre quién ocupará el espacio que deja María Pía en el mediodía. Entre las candidatas más mencionadas figuran Tula Rodríguez, Maricarmen Marín y Laura Huarcayo, aunque hasta el momento ninguna ha sido anunciada por la televisora.