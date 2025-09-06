Cantates y músicos de Son del Duke terminaron asustados tras atentado contra el bus que los transporta. Foto: Facebook/Son del Duke/difusión.

La orquesta Son del Duke confirmó que su bus oficial fue atacado a balazos mientras estaba estacionado en un hotel de San Martín de Porres. El incidente ocurrió alrededor de las 3:00 p. m. en la cuadra 20 de la Av. Perú, cerca de la Panamericana Norte. Tras el tentado, la agrupación anunció la cancelación de todos sus conciertos por seguridad y señaló que colabora con las autoridades para esclarecer el atentado.

La denuncia por el atentado ya fue presentada en la comisaría de Condevilla, mientras las investigaciones siguen su curso. La República intentó obtener la versión de la agrupación, pero respondieron que por el momento no pueden brindar declaraciones a la prensa. Sin embargo, indicaron que las integrantes se encuentran asustadas por lo ocurrido.

Son del Duke suspende conciertos y pide que la música no sea manchada por la violencia

El grupo chiclayano lamentó tener que suspender su agenda musical tras el atentado y explicó que la decisión busca salvaguardar la seguridad de todos los integrantes. “Por respeto a nuestra familia musical, al equipo técnico, y a la seguridad de cada integrante, hemos tomado la dolorosa decisión de suspender todas nuestras presentaciones hasta nuevo aviso”, detallaron en el comunicado.

Asimismo, Son del Duke rechazó que la violencia manche el trabajo de los músicos e hizo un llamado a las autoridades. “La música es un lenguaje de paz, de unión y de esperanza. No podemos ni debemos permitir que la música siga siendo manchada por la violencia”, precisó la orquesta en su mensaje al público.