HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo?
¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo?     ¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo?     ¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo?     
Espectáculos

Atacan a balazos bus de Son del Duke en San Martín de Porres y orquesta cancela todos sus conciertos

A través de un comunicado, la agrupación chiclayana indicó que está colaborando con las autoridades y exigió que el hecho no quede impune.

Cantates y músicos de Son del Duke terminaron asustados tras atentado contra el bus que los transporta. Foto: Facebook/Son del Duke/difusión.
Cantates y músicos de Son del Duke terminaron asustados tras atentado contra el bus que los transporta. Foto: Facebook/Son del Duke/difusión.

La orquesta Son del Duke confirmó que su bus oficial fue atacado a balazos mientras estaba estacionado en un hotel de San Martín de Porres. El incidente ocurrió alrededor de las 3:00 p. m. en la cuadra 20 de la Av. Perú, cerca de la Panamericana Norte. Tras el tentado, la agrupación anunció la cancelación de todos sus conciertos por seguridad y señaló que colabora con las autoridades para esclarecer el atentado.

La denuncia por el atentado ya fue presentada en la comisaría de Condevilla, mientras las investigaciones siguen su curso. La República intentó obtener la versión de la agrupación, pero respondieron que por el momento no pueden brindar declaraciones a la prensa. Sin embargo, indicaron que las integrantes se encuentran asustadas por lo ocurrido.

PUEDES VER: Jazmín Pinedo se reencuentra con su expareja Jesús Neyra y aparentan ser desconocidos: 'Creo que nos hemos cruzado'

lr.pe

Son del Duke suspende conciertos y pide que la música no sea manchada por la violencia

El grupo chiclayano lamentó tener que suspender su agenda musical tras el atentado y explicó que la decisión busca salvaguardar la seguridad de todos los integrantes. “Por respeto a nuestra familia musical, al equipo técnico, y a la seguridad de cada integrante, hemos tomado la dolorosa decisión de suspender todas nuestras presentaciones hasta nuevo aviso”, detallaron en el comunicado.

Asimismo, Son del Duke rechazó que la violencia manche el trabajo de los músicos e hizo un llamado a las autoridades. “La música es un lenguaje de paz, de unión y de esperanza. No podemos ni debemos permitir que la música siga siendo manchada por la violencia”, precisó la orquesta en su mensaje al público.

Comunicado de Son del Duque. Foto: Facebook

Comunicado de Son del Duque. Foto: Facebook

Notas relacionadas
Ale Seijas de Son del Duke causa furor en redes al bailar ritmo amazónico: “Está en su prime”

Ale Seijas de Son del Duke causa furor en redes al bailar ritmo amazónico: “Está en su prime”

LEER MÁS
Aniversario de Arequipa 2025: 8 conciertos para celebrar su SERENATA este 14 de agosto

Aniversario de Arequipa 2025: 8 conciertos para celebrar su SERENATA este 14 de agosto

LEER MÁS
Estrella Torres sorprende al cantar con Son del Duke en medio de rumores sobre su incorporación

Estrella Torres sorprende al cantar con Son del Duke en medio de rumores sobre su incorporación

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Rossana Fernández Maldonado enfrenta a Israel Dreyfus tras comentarios contra actores: "Fuera de lugar"

Rossana Fernández Maldonado enfrenta a Israel Dreyfus tras comentarios contra actores: "Fuera de lugar"

LEER MÁS
Reynaldo Arenas, de 81 años, conmueve con su decisión de dejar la actuación: “La memoria no es como antes”

Reynaldo Arenas, de 81 años, conmueve con su decisión de dejar la actuación: “La memoria no es como antes”

LEER MÁS
Hija de Katia Condos y Federico Salazar reaparece para apoyar a su madre y le dedica emotivo mensaje: "Súper orgullosa"

Hija de Katia Condos y Federico Salazar reaparece para apoyar a su madre y le dedica emotivo mensaje: "Súper orgullosa"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Espectáculos

Mamá de Jefferson Farfán habría llorado y llamado a su sobrino ‘Cri Cri’ tras salir de la cárcel: “Siempre creí en ti”

Expareja de ‘Chiquito’ Flores denuncia que no firma a su hijo y recibe pensión insuficiente: “El bebé te necesita”

Pamela López admite que exige a Christian Cueva pensión de más de S/60.000: “No hay por qué alarmarse”

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota