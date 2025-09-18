El hogar de Patricio Parodi está de fiesta. A través de sus redes sociales, el popular integrante de 'Esto es guerra' compartió con gran emoción una noticia que ha enternecido a sus seguidores: su hermana menor, María Fernanda Parodi, está esperando su primer bebé. El chico reality no dudó en expresar su alegría por esta nueva etapa familiar, dejando ver el fuerte vínculo que lo une a Mafer y a su cuñado, Alfredo Zanatti.

"Se viene primit@ para Aiti. La familia crece", escribió el 17 de septiembre el influencer en Instagram. El mensaje acompañó un emotivo video protagonizado y previamente compartido por Mafer y su esposo Alfredo Zanatti, quienes aparecen en la playa mostrando imágenes de una ecografía.

Patricio Parodi emocionado al revelar la llegada de un nuevo integrante a su hogar

A tres años del nacimiento de Aitana, su primera sobrina, Patricio celebra esta nueva alegría familiar. En los comentarios del clip subido por su hermano, el popular chico reality de 'Esto es guerra' no dudó en felicitar a la pareja por este nuevo paso en su vida. Mafer y Alfredo, quienes se casaron en diciembre de 2023 en una lujosa ceremonia tras varios años de relación, anuncian así la llegada de su primer bebé, que se convertirá en el segundo nieto de la familia Parodi.

La noticia también fue festejada por Majo Parodi, melliza de Mafer, quien expresó su emoción en redes sociales y confirmó que será la madrina del nuevo integrante del hogar. "Te esperamos con ansias, BB mío. Aiti tendrá su primitio/a y yo seré madrina", escribió junto a una tierna foto acariciando el vientre de su hermana.

Patricio Parodi y si fuerte vínculo con Aitana, su primera sobrina

Patricio Parodi ha construido un vínculo entrañable con Aitana, su primera sobrina. Desde que llegó al mundo, la pequeña se convirtió en el centro de sus historias, en su compañera de juegos y en la protagonista de momentos que él no duda en compartir con orgullo. La cercanía con Majo, su hermana y madre de Aitana, ha reforzado ese lazo, convirtiendo al popular 'Pato' en un tío cariñoso y cómplice de cada etapa de la niña.

Ahora, con la confirmación del embarazo de Mafer Parodi, melliza de Majo, la familia se prepara para recibir a un nuevo integrante. Aunque aún no se ha revelado cuándo nacerá el segundo sobrino o sobrina de Patricio, el anuncio ha despertado la expectativa entre sus seguidores, que ya imaginan al chico reality repitiendo ese rol cercano y afectuoso con el nuevo bebé. "Serás un gran tío para tu nuevo sobrino o sobrina, así como lo eres con Aiti", destacó uno de sus seguidores en Instagram.